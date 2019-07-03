英国巨头欲向中国出口未分类垃圾再次遭起诉

图片版权 Getty Images Image caption 英国第二大垃圾处理公司Biffa因为试图向中国等亚洲国家出口未分拣家庭垃圾，受到英国环境署起诉，被法庭认定有罪。

英国大型垃圾处理公司Biffa因为试图向中国等亚洲国家出口未分类家庭垃圾，受到当局起诉，被法庭认定有罪。

英国环境署起诉称，Biffa假借出口废纸的名目，试图向中国出口大量未分类垃圾，包括使用过的尿布、卫生巾和避孕套。

在伦敦一家法院经过为期3周的庭审，法庭判决认定这家废物处理公司2015年试图将大约175吨未分类家庭垃圾出口中国有罪。

Biffa公司表示不服这一裁决，考虑是否提出上诉。

但环境署说，此案的陪审团不接受该公司的说法，即其受到污染的大捆垃圾属于废纸。此案定罪后，环境署又提出了新的指控，指控该公司向印度和印尼非法出口洋垃圾。

Biffa公司辩称，其垃圾集装箱定期受到中国海关代理人员的视察。

该公司还还说，购买该公司废品的分销公司经常在装运前检查集装箱，以确保它们含有98.5%的纸张以符合行业标准。

不过，根据英国政府官方网站消息称，法庭得知Biffa已经和环境署达成协议，该公司将交出9912英镑的有关非法所得。本案法官还将在2019年9月份做出最后判决。

令人作呕

自2006年以来，向中国运送未经分类的家庭垃圾在英国已经是非法行为了。

废纸可以合法地送往中国，但经过严重污染的废品严禁出口。

英国环境署说，在运往中国的25吨集装箱中，发现了从女性内衣、塑料瓶到金属管等各种垃圾。

该机构在英国费利克斯托韦港检查的7个集装箱内，也发现了玻璃、塑料、电器和金属等杂物。

环境署说，调查人员发现了各种废物碎片，如鞋子、塑料袋、雨伞、袜子、手巾、未使用的避孕套、录像带、洗浴用品和电线。

当环境署官员检查时，用过的尿布和卫生巾散发出浓烈刺鼻、令人作呕的气味。

图片版权 Biffa Image caption Biffa公司2016年在伦交所上市，2018年营业收入超过10亿英镑。

但Biffa公司说，它向中国提供了重要的原材料，可以以环保的方式进行回收。

非法向印度、印尼出口的指控

该公司说，这些废料符合国际标准。该公司指责环境局没有说明有关规定，规定清楚它认为可以接受的污染的标准。

英国环境署的代理律师表示，环境署正就该公司2018年底向印度和印尼出口40个集装箱的洋垃圾做出指控。

中国过去是世界洋垃圾最大进口国。但中国于2018年正式禁止24类洋垃圾进口。之后，英国开始向其他市场出口有关可回收废品，包括印度和印度尼西亚。

然而，许多其它国家后来也禁止或限制废物的进口，认为它们被用作劣质不可回收垃圾的倾倒场。