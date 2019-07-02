图片版权 National Archives Image caption 坦桑尼亚瓦赫赫部落酋长姆克瓦瓦率领民众抗击德国殖民者，最后被出卖，在德军包围下自尽。

100年前，第一次世界大战战胜国在巴黎开会，商讨如何处置发动战争并战败的德国及其盟友，重点包括战争赔款和利益再分配。经过激烈争论、讨价还价，6月28日签署了《凡尔赛条约》。巴黎和会在中国点爆五四运动。但德国的前殖民地东非，却讨还了一位反殖民主义英雄的头颅。

历史书上说，巴黎和会上中国政府代表提出要求德国归还山东半岛主权、取消西方列强在华特权、取消中日不平等《二十一条》等提案，均被否决。中国最后没有在和约上签字。

但以美、英、法主导的战后国际新格局还是在这部合约及其他一系列与战败国签署的条约构成的凡尔赛体系基础上确立了。

除了割地赔款，《凡尔赛条约》中有一条特别注明，德国要归还一位坦噶尼喀部族首领姆克瓦瓦的颅骨。

图片版权 National Archive Image caption 首领姆克瓦瓦的颅骨陈列在坦桑尼亚卡林加的一个博物馆里。

姆克瓦瓦

这枚颅骨如今在坦桑尼亚中部小镇克林加的一个博物馆的玻璃陈列柜中。它有百余年历史。姆克瓦瓦是18世纪后期坦噶尼喀（现坦桑尼亚一部分）赫赫族首领。

德国殖民当局当年在东非拓展势力，以巴加莫约港为基地向腹地推进时，姆克瓦瓦在自己的王国率民众抵抗，设关卡阻挠、封锁德国人的商道。

德皇在东非的总督招降不成，发兵镇压，并悬赏拿他的首级。姆克瓦瓦的军队不敌德军洋枪洋炮，败走山野丛林。

1898年，姆克瓦瓦遭人出卖，在一处藏身的山洞被德军包围。他不甘被俘，自杀身亡。

德军砍下他的头颅运回德国。

后来，他的头骨一度出现在巴加莫约一个殖民官员的府邸，作为主人引以为傲的战利品。

除了炫耀战功，姆克瓦瓦的头颅也被德国殖民当局用来羞辱和威慑争取独立的坦桑尼亚人。

图片版权 AFP Image caption 1919年1月19日巴黎和会开幕。英国首相劳埃德·乔治（左一）、意大利总统维托里奥·奥兰多（左二）、法国总统乔治·克莱门梭（右二）和美国总统伍德罗·威尔森（右）主导了巴黎和会及其谈判议程。

巴黎和会

又过了20年，在第一世界大战中德国大败。1919年1月，战胜国在巴黎开会商量如何处置战败国，既得利益如何重新分配。

将近半年的谈判最后落在《凡尔赛和约》洋洋万言、共440项条款，外加若干附录文件上。

史料显示，当时与会代表约1000人，谈判过程相当混乱。据信这是姆克瓦瓦酋长的头颅能够被写进和约的原因之一。

这背后的主要推手，据信是英国在东非的首任总督拜厄特（Horace Byatt）。

图片版权 Getty Images Image caption 1919年6月英国首相在凡尔赛宫中签和约时的场景

历史学家戈尔沙（Jeremiah Garsha）发现了拜厄特写的一封信，日期是1918年11月8日，一战停火前3天。拜厄特在信中力陈要求德国归还姆克瓦瓦颅骨的理由，说明那将给瓦赫赫族人带来“心理满足感”，以此向当地人提供德国势力已经被彻底摧毁的实证。

他或许还有另一个动机——战后英国分得德国在东非的利益，成为东非的殖民统治者。

虽然战胜国联盟的首脑们对他这项提议都耐心听取了，但显然没有被说服。

戈尔沙在1919年2月巴黎和会一份会议记录中找到一条，与会代表认为虽然归还姆克瓦瓦头骨对赢得瓦赫赫部落民心可能会有作用，但不足以成为把这一条列入和平条约，作为对德国索赔的要求之一。

姆克瓦瓦这个名字的典故：

1855年出生，小时候名叫恩迪萨拉西，意思是刺头，惹麻烦的人

长大成人后，他的名字是这样的 ：Mtwa Mkwava Mkwavinyika Mahinya Yilimwiganga Mkali Kuvago Kuvadala Tage Matenengo Manwiwage Seguniwagula Gumganga,。那意思是“森林之王，挑战男人，礼遇女人，变化无常，战无不胜，威力无比，唯有死神能降伏他”。

德国人犯懒，把他的名字缩成姆克瓦瓦（Mkwawa）。

奇异颅骨珍品

要不是英国政府内部有些人坚持，这件事可能就不了了之了。但那些人，包括主管殖民地事务的大臣米尔纳 。他们在令人眼花缭乱的索赔和偿还部分发现了机会。

有些国家希望德国归还之前掠夺的艺术品。英国大臣米尔纳把姆克瓦瓦的头骨定义为“奇异颅骨珍品”，这样就能被归入艺术品类。

这样，在《凡尔赛和约》的“特殊条款”部分，夹在法国和比利时各自对德国的索赔条目中间，出现了第246条款：“6个月之内，德国将把从东非德国领地运到德国的苏丹姆克瓦瓦的颅骨交还给不列颠王陛下的政府。”

这个颅骨没有在6个月之内交还，而是花了35年。

图片版权 National Archive Image caption 瓦赫赫首领亚当·萨皮（Chief Adam Sappi）是姆克瓦瓦的孙子。

道路崎岖

最初，德国否认姆克瓦瓦的颅骨被运到了德国，但英国决意拿到这件象征意义极大的物件，因为这对英国有价值，有好处。

1950年代，世界又经历了一场大战之后，这颗颅骨在德国不来梅出现。是一位博物馆策展人在一批保存完好的人类遗骸中发现的。

时任英国派驻坦嘎尼克总督川宁（Edward Twining）立刻果断采取行动，着手调查。

经过研究史料，他得出一个结论：虽然姆克瓦瓦是自杀，但德国人后来向他的头部开枪，保证他确实死了。

在鉴定骸骨时，这是一条重要线索。颅骨上那个子弹孔径与当年德军使用的那种相符。

图片版权 National Archive Image caption 1954年，坦桑尼亚英国总督爱德华·川宁（左）把姆克瓦瓦的颅骨交给他的孙子，首领亚当·萨皮（Chief Adam Saapi）。

历史嘲讽

川宁要让姆克瓦瓦的勇士声望和传奇为英国服务。姆克瓦瓦当年曾率领一支只有弓箭长矛的部族战士在卢加洛一战击毙德军300人，缴获了德军的枪支弹药。

在颅骨归还仪式上，他说这意味着瓦赫赫族人的护佑失而复得，也意味着荣耀的回归。

紧接着川宁又补充说，瓦赫赫人应该继承姆克瓦瓦首领的精神，忠诚地为英国王室效力。具体而言，他们应该加入国王非洲步枪团（KAR， King's Africa Rifels）。

那是川宁总督1954年在KAR一次招兵仪式上的讲话。历史学家戈尔沙接受BBC采访时指出，当时坦桑尼亚邻国肯尼亚处于紧急状态，英国殖民当局面对毛毛起义（Mau Mau Uprising），反叛局势正急，KAR也参与了血腥的镇压行动。

似乎是历史的讽刺，非洲民众对姆克瓦瓦这位反殖民主义民族英雄的回忆在那种语境和背景下被唤起，用来辅助另一个殖民政权。

图片版权 Eric Jordan

万变不离宗

也是在1954年，后来成为坦桑尼亚独立后首任总统，被称为坦桑尼亚国父的朱利叶斯·尼雷尔（Julius Nyerere）组建了坦噶尼喀非洲民族联盟（TANU），争取终结英国殖民统治。坦桑尼亚1961年独立。

历史长河浪淘沙。首领姆克瓦瓦的颅骨在不同历史时期、在不同的人眼中或许有不同的含义和价值，但归根结底，它首先是坦桑尼亚的骄傲和独立精神的象征。

它就在坦桑尼亚卡林加镇上那个专题博物馆的玻璃陈列柜中。

博物馆员工埃瑞克·约旦对BBC表示，人们在这个颅骨面前睹物思人，敬仰那些抵抗殖民主义的先辈，为他们感到骄傲。