美国掀动对欧盟贸易战 特朗普醉翁之意不在酒

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威士忌是美国准备针对欧盟进口商品征收一系列新关税的产品之一。不过，醉翁之意不在酒，在乎大飞机也。

中美贸易战尚未平息，美国总统特朗普似乎已着手发动针对欧盟的贸易战。美国曾威胁表示，要对从欧盟进口的价值高达40亿美元的商品征收关税，但目前还不清楚何时征收关税。

来自爱尔兰的威士忌、包括一些种类的奶酪、意大利面和橄榄等商品都受到影响。

美国贸易代表表示，这是对欧盟飞机补贴造成的伤害的回应。

美欧贸易战到底是怎么回事？虽然台面上竞争的是农产品，但争端的重要焦点似乎与中美贸易战类似：还是瞄准高科技和尖端制造业上。

美欧贸易纠纷

尽管美国刚刚于2019年4月宣布对110亿美元的欧盟商品征收关税，但其实美欧之间的贸易争端由来已久。

不少分析人士指出，美欧矛盾的根源是双方在全球航空制造业的争夺。被美国认为受到欧盟“补贴”的飞机制造商空中客车(Airbus)和美国波音公司(Boeing)之间的争端已经长达15年之久。

上世纪70年代，主要在英国、法国和德国的支持下，欧洲的空中客车所生产的飞机开始正式挑战原本由美国公司垄断的西方和世界市场。

1992年美欧之间签署双边飞机补贴协议，允许欧盟为空客的新民用飞机补贴三分之一的研发开支，波音则被允许从美国政府支持的研发工作中受益。

分析人士认为，美国之所以愿意向欧盟做出一定让步，是基于波音当时还对空客具有较大优势。

但美国于2004年10月退出协议，并向世贸组织提起诉讼。世贸组织2019年最终裁定双方都各有补贴问题。但是双方都宣称官司胜利。

空客渐获优势

为加强与空客的竞争，美国波音收购了过去多年称霸美国民航飞机制造业的麦道，成为世界航空航天领域规模最大的制造公司。

空中客车的出货量在随后几年快速增长，并于2003年超过了波音。分析人士称，这是美国随后推出欧美协议的原因。

但在民航机的国际竞争上，空中客车逐渐占据优势。

特别是在目前世界最大的民航市场中国，空中客车制造的飞机所占市场比例超过了波音。

波音面临危机

图片版权 Getty Images Image caption 世贸组织分别裁定欧美各自对大飞机的补贴不符合世贸规则。

特别是2018年10月至2019年3月的半年内，波音公司生产的新型737 Max飞机发生两次大型空难，2018年10月印尼客机坠毁事故造成189人死亡，2019年3月的埃塞俄比亚坠机事故造成157人死亡。

随后，各国停飞波音737 Max，波音公司的名誉受到重创。

虽然美国航空管理局一度坚持说，该型飞机没有系统性问题，拒绝停飞。主管航空管理局的美国运输部长赵小兰还在各国开始停飞后亲自搭乘该型号飞机飞行，以显示其安全性。不过在空难与各国纷纷停飞的现实下，美国最晚宣布停飞该机型。

但BBC中文驻美记者冯兆音分析指出，波音不仅是扎根美国的大型公司，其政治游说力强大，与华府政治圈有紧密联系。

波音飞机成了涉及美国对外贸易摩擦的一个考虑因素。

打打停停？

2019年6月底，欧盟委员会主席荣克访问美国与特朗普会谈后，双方宣布达成协议，避免全面贸易战，并努力降低关税。

特朗普搁置要对欧洲汽车征收关税的威胁。欧盟也计划购买更多美国液化天然气和大豆。

但美国2019年3月份对欧盟钢铁征收25%和铝10%的进口关税将保持不变。

欧美高级顾问工作组将继续举行会议，讨论双方贸易和降低壁垒问题。双方承诺在谈判中避免实行新的贸易限制。

但目前威士忌酒的问题又冒出来，显示双方仍需要就贸易问题进一步磋商。