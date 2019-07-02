法国政府发布的一段伊万卡·特朗普在大阪20国峰会期间同世界领导人交谈的视频令舆论哗然。视频显示美国总统的女儿同试图参与英国首相特蕾莎·梅，加拿大总理特鲁多，法国总统马克龙，国际货币基金组织主席拉加德的谈话。

图片版权 AFP Image caption 伊万卡加入在日本大阪20国峰会的领导人合影

在那几位领导人在讨论“社会正义”问题的时候，37岁的伊万卡加入谈话，似乎点头赞同马克龙的意见。伊万卡插话说，“只有你开始从经济角度讨论这个问题，很多人就会开始关注，否则他们不会关心。”

视频显示，在伊万卡插话后，曾经当过法国贸易部长的拉加德的肢体语言成了舆论关注的焦点。许多评论说拉加德“翻白眼”，说她用眼睛瞥伊万卡。

图片版权 Twitter Image caption 法国政府发布的视频显示，在20国峰会期间伊万卡试图加入领导人的交谈。曾当过法国贸易部长的拉加德的肢体语言成了舆论关注的焦点。许多评论说拉加德翻白眼，冷落伊万卡。

英国著名主持人瓦因（Jeremy Vine）在社交媒体推特上说“伊万卡·特朗普试图加入谈话的时候，看看拉加德的脸色……”还有推特评论说，透过屏幕都能感觉到拉加德的鄙视。

许多评论员质疑法国总统宫发布上述视频的用意。有评论指法国政府发布视频的用意在于让伊万卡难堪。但也有支持特朗普的评论批评63岁的拉加德缺乏礼貌，说拉加德怠慢伊万卡显示了令人震惊的势利。

活跃于国际舞台

不过特朗普的所谓“任人唯亲”，让自己的爱女高调现身重要的国际舞台也受到美国国内舆论的非议。伊万卡遭拉加德白眼的视频被美国媒体形容为“尴尬时刻”。

在伊万卡遭拉加德白眼的视频爆出后，纽约的众议员亚历山大·奥卡西奥-科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）发推特说：“这也许令一些人感到震惊，但是仅作为某人的女儿本身实际上并不算职业资格。”

图片版权 Getty Images Image caption 网络出现大量P图显示伊万卡出现在不同的重要历史场合，讽刺美国总统让女儿发挥高调作用

美国CNN新闻网报道说，特朗普让“第一女儿”伊万卡在国际场合扮演重要角色，打造她的外交官形象。据美国媒体报道称，美国国家安全官员对于伊万卡在外访期间的高调表现十分不满。

有白宫高级顾问身份的伊万卡这次在大阪20国集团峰会期间出席了许多会议，包括同中国领导人习近平的重要会晤。在特朗普访问朝鲜半岛期间，伊万卡出席了青瓦台的晚宴，还参加了特朗普与朝鲜领导人金正恩的会见。

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔说，“伊万卡在20国峰会上的突出作用，她在合影时坐在总统旁边，穿梭于世界领导人之间，史无前例。”

打造“第一女儿”

在特朗普入住白宫几个月后，之前主持时尚公司的伊万卡就已经同日本首相安倍，同脸书，苹果，谷歌和其他美国科技巨头负责人会面。

伊万卡参加的第一次20国峰会是2017年在德国汉堡，当时伊万卡主持了一个关于非洲健康和移民的讨论会，还参加了她父亲特朗普总统同其他领导人的双边会谈。

图片版权 AFP Image caption 在特朗普访问朝鲜半岛期间，伊万卡出席了青瓦台的晚宴，还参加了特朗普与朝鲜领导人金正恩的会见。

自那以后，伊万卡就频繁参加特朗普总统的正是访问和高层会议，以及其他一般由美国“第一夫人”参加的国际活动。

BBC记者泽克尔说，特朗普担任总统后，伊万卡被给予了许多承认，例如有人说她鼓励总统对叙利亚使用化学武器发动了报复攻击，放弃让难民家庭在边界分离的政策。

伊万卡的高调政治活动令许多人猜测她可能获得大使提名，或许担任美国驻联合国大使，甚至世界银行的行长。

去年美国驻联合国大使黑利辞职时，特朗普总统说，伊万卡可能是联合国大是的潜在人选，没有人比伊万卡更有能力胜任此工作。