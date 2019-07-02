伦敦居民晒太阳天降冻尸 专家警告如此偷渡存活率极低

图片版权 PUBLIC DOMAIN Image caption 一名男子躲在肯尼亚航班的飞机起落架中，从空中坠落身亡。

英国伦敦城南克拉珀姆（Clapham）一居民周末在家中后院晒太阳时经历了好莱坞式的惊悚时刻：一具男尸从天而降，扑通一声跌落在距离他只有一米的地方，喋血花园篱笆墙。

闻讯赶来的警察相信，死亡男子是一名藏匿在肯尼亚航空公司某航班飞机起落架舱中的偷渡客，当飞机即将降落在希思罗机场时坠落。

死亡冒险

据希思罗机场方面介绍，这种情况每隔5年就发生一次。最新一起事故中的男子之所以能保持完整尸体是因为他坠落前已被冻僵。

图片版权 PA Media Image caption 该名男子坠落在伦敦南部一户人家的花园里。

英国警方称他们将会对尸体进行尸检，但不认为死因有可疑之处。肯尼亚航空公司表示飞机已经接受过检查，并未发现任何损害。但在飞机降落后，他们在飞机的起落架舱内发现了一个袋子、水以及一些食物。

肯尼亚航空公司的一名发言人表示，从内罗毕到伦敦的航程接近7000公里，历时近9个小时。他们对偷渡客的死亡表示哀悼。同时，他们表示肯尼亚航空公司将会紧密配合调查。

生存概率

图片版权 Thinkstock Image caption 飞机起落架部位

虽然听起来有点令人难以置信。但这并不是第一次发生类似的事件。专家警告，这种偷渡方法危险度极高，实属九死一生的风险。

那藏在飞机“肚子”中偷渡的生存几率有多大呢？

飞机偷渡客死亡几率为76%，幸存率只占24%。

根据美国联邦航空管理局的数据，从1947年截至到2012年9月11日，共有96起飞机偷渡事件，涉及85次航班架次。

其中，2002年一架从加纳首都阿克拉起飞的飞机起落架中发现了两名年仅12岁男孩的尸体。

2015年6月，从南非约翰内斯堡飞往伦敦的一架英航飞机上有两名男子飞机偷渡客。一名摔死在伦敦西南里士满（Richmond）镇的一个屋顶上，另外一名重伤。

即使那些没有死亡的飞机偷渡客实在属于侥幸，或者是因为飞机为短途、或者是因为飞机由于天气原因（小型私人飞机）低空飞行等。

即使不死，但所有幸存者无一例外地出现严重失温症（severe hypothermia）。

健康风险

飞机偷渡客所面临的风险包括：

在飞机起落架缩回时被压死或压伤

当飞机起落架舱重新打开后从空中坠落而死

失温症

冻疮

耳聋

耳鸣

缺氧（全身或部分身体缺乏足够氧气供应）

酸中毒，可引起昏迷或死亡

正如前面所述，飞机偷渡客通常躲藏在起落架舱中。当飞机上升到大约5500米高空的时候，偷渡客开始出现缺氧症状：包括无力、肢体颤抖、头晕和视觉障碍等。

在飞机爬升到6700米高度后，偷渡客的血液氧气水平开始下降，使他们很难保持意识清醒状态。

长途飞行飞机的高度可以达到万米（10065米）以上，这时肺部如果没有人工压力则很难正常工作。

与此同时，随着飞机高度上升，温度则开始下降。当温度达到零下50度时就有冻死的可能性。当温度达到零下63度时偷渡者则会出现失温症。

挺身走险原因

既然这种方式如此危险，那为什么还有上百人肯冒生死危险、赴汤蹈火呢？

除极个别是出于无知的恶搞外，绝大多数飞机偷渡客来自于贫穷国家。

他们或是试图逃避来自本国的迫害，或是向往西方发达国家的生活，希望成为经济移民。

他们大多数人是青壮年男子。