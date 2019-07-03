俄罗斯海军精英魂断海底 神秘深水器起火引发猜测

Image caption 俄罗斯对AS-12型潜艇高度保密为事故增添神秘色彩，令人联想到K-141库尔斯克核动力潜艇的沉没事故。

俄罗斯一艘深海潜水器在巴伦支海域起火，14人丧生，其中包括7名军官。这是俄罗斯海军近年发生的最大伤亡事故。

7月1日，俄海军的深海探测潜艇在俄罗斯与挪威北部巴伦支海域进行探测海床行动时起火。火灾被幸存船员扑灭后，潜艇被拖往位于北莫尔斯克的北方舰队基地。

媒体报道说，多方认定出事潜艇为AS-12型潜艇，这是一种没有武器的核动力潜艇。潜艇的设计属于高度机密，但是据信这种长度为70米的潜艇可以连挂在大型潜艇下面航行。

事故发生后，俄罗斯总统普京说，这是一个“巨大的损失”，还说牺牲了两个俄罗斯英雄和7名高级军官。普京特别提到死于研究舰艇上的两个人曾经被授予俄罗斯最高荣誉"俄罗斯英雄"称号。

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普京同俄罗斯国防部长绍伊古会见时说，“那不是一艘普通的船只，那是艘研究船只。”他说船员都是“资深的专业人士”，14名船员死亡是俄罗斯和俄罗斯舰队的巨大损失。

舰艇火灾原因

俄罗斯国防部长绍伊古发表声明说，在火灾中船员吸入过量烟尘死亡，当时那艘舰艇正在俄罗斯海域内进行海底地形勘探工作。

俄罗斯调查委员会已经启动事故调查。俄罗斯海军负责人尼古拉·叶夫梅诺夫也亲自主持海军的调查。潜艇失火原因目前还不清楚。

挪威辐射和核安全部门负责人斯特兰德对路透社记者说，一名未透露姓名的俄罗斯官员说，潜艇失火据说由瓦斯爆炸引起。他还说，在事故后挪威辐射和核安全部门并没有探测到任何超常水平的核辐射。

不过，俄罗斯国防部很快否认了路透社的报道，说并没有对任何挪威官员透露过任何关于事故的情况。

多次潜艇事故

据说这种被俄罗斯称为AS-12的潜艇上安装有核反应堆，其有独特的球形构造设计，主要被用来执行科研和特种任务。

英国媒体报道说，俄罗斯对该型潜艇的目的高度保密为事故蒙上了神秘色彩，令人联想到之前发生的K-141库尔斯克核动力潜艇的沉没事故。当时许多人批评俄罗斯海军为了保密，令救援行动受到影响。

2000年8月12日，俄罗斯海军的库尔斯克核潜艇发生爆炸沉没，令全艇118名船员身亡。俄罗斯官方并没有公开调查报告，据猜测，库尔斯克核潜艇沉没由艇上鱼雷爆炸引起。

在2008年11月8日，俄罗斯海军的海豹(K-152)核潜艇在日本海进行航行试验时发生气体泄漏事故，导致20名船员死亡，21人中毒。经过事故调查，俄罗斯在2011年该核潜艇事故的责任军官进行了审判并判刑。