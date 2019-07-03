图片版权 Reuters Image caption 乌苏拉·冯德莱恩得到了德国总理默克尔的支持

欧盟经数天激烈讨论，终于就下届政府最高级别官职达成协议并提交了名单，其中最引人瞩目的是有史以来第一次有女性被提名为欧盟委员会主席，也就是被俗称的“欧盟总理”。

被观察人士认为对中国持有强硬态度的现任德国国防部长冯德莱恩（Ursula von der Leyen）荣获提名，接任离任主席容克（Jean-Claude Juncker）。

提名尚需欧洲议会的通过。一旦通过，她将成为欧盟委员会历史上第一位女主席，承担起包括提出欧盟新法案、行使组织法规以及处理贸易协议等职责。

欧盟各方妥协结果

据分析称，冯德莱恩脱颖而出是一个令人惊讶的选择。在提名讨论最初阶段，冯德莱恩的名字似乎在各高层领导当中并不突出。不过，随着各方提出的方案一一因欧盟内部未能达成共识而被否决，她最终成为各方都能够接受的选项。

欧洲议会主席图斯克（Donald Tusk）表示，德国国内的联合政府对冯德莱恩的提名并不完全同意，不过德国总理默克尔（Angela Merkel）对冯德莱恩投下信任票。

法国总理马克龙（Emmanuel Macron）也对提名表示欢迎，并指这是法德两国深厚关系的成果。

这次，欧盟领袖共需在几个最高职位上提名五个人。比利时首相米歇尔（Charles Michel）获提名接替图斯克出任欧洲理事会主席，西班牙外相博雷利（Josep Borrell）则被提名为外交政策高级代表。

另一名被提名出任领导职位的女性是现任国际货币基金组织（IMF）主席拉加德（Christine Lagarde）。她被提名为欧洲中央银行行长，也是首个提名任该职位的女性。

对华强硬派

这位德国女强人也因近期在媒体上的一些涉及中国的言论被不少中国方面的学者和外交人士认为是“对华强硬派”。

据悉，这一顾虑主要来自她今年一月在接受德国《时代周报》采访时，对中国的发展及德国对华政策的表述。

冯德莱恩接受德国《时代周报》采访时说：“中国将在21世纪扮演一个中心角色，因此我们必须在经济、贸易和安全政策方面加强关注中国。”

她同时指责中国“不愿与别人分享利益，也不愿让自己的利益受制约”，并且“不声不响、却一步一步地扩张自己的实力”。

她认为中国目前推动的国际项目与美国在二战结束之后通过建立国际结盟不同，而是“让其他国家在经济上产生依赖”，并藉此获得他国原材料、市场准入和的国际舞台上对中国的支持。

她还批评中国对异见人士和体制批评者的压制以及对民众的“全方位数字监控”，包括推行的社会信用体系。

她还预言：“中国人不会长久接受这种状况……人们迟早会反抗。”

冯德莱恩简历

冯德莱恩出生于比利时布鲁塞尔，她在13岁时随家人移居德国，曾在伦敦政治经济学院（LSE）修读经济学和在德国汉诺威修读医学。毕业后不久，操流利英语及法语的她进入政坛。

作为德国总理默克尔的亲密盟友，冯德莱恩自2005年起就是默克尔的保守政党基督教民主联盟（CDU）的成员。

现年60岁的冯德莱恩育有七名子女，这在平均每个女性生育1.59个孩子的德国颇为不寻常。

她被看作是一名坚定的欧洲进一步融合理念的支持者，特别致力推动欧盟成员国之间紧密的军事合作。今年较早前，她曾表示未来的欧洲“必须联合起来并推动和平”。

图片版权 Getty Images Image caption 冯德莱恩是默克尔的亲密盟友。

2013年，在与中间偏左派社会民主党进行合并谈判之后，她被任命为德国国防部长。

她在德国公众当中的受欢迎程度在那一刻快速提高。作为欧洲人口最多、工业化程度最高的国家的防长，她曾强调，德国应该在北约（NATO）当中的军事参与强度。

不过，作为国防部长，她的任内也并非没有失败的时候。

近年，一连串事件曝光了德国武装部队内的一些问题，包括潜艇和飞机运作不良，以及军队缺人等。

去年一份报告突出了这些问题，指它们很大程度上削弱了德国的备战能力。报告指，在2017年，德国军队内没有潜艇或者大型运输机可供使用。

上周，两架德国空军飞机在军事训练时在空中发生相撞。

她出任防长时，曾被期待为问题重重的德国国防部门带来新气象，但是她自己去年也被卷入一宗有关开支不稳定的调查。

她领导下的国防部被指与一些顾问签订了有问题的私人合约，涉及数以百万欧元计的费用。

她之后承认，在订立这些合约时犯了一些错误，并称已采取新措施避免再次发生。

多日悬而不决，显示欧盟权力中心在转移

－BBC欧洲事务编辑凯蒂娅·阿德勒（Katya Adler）分析

如果确认成为新一任欧盟委员会主席，冯德莱恩也不会令布鲁塞尔吹起改革之风。她忠于德国总理默克尔，而后者是一名真正的基民盟党人和保守派亲欧人士。

至于英国脱欧，记住一点，欧洲委员会是代表欧盟成员国谈判的。在去年11月英国政府签署脱欧协议的时候，谈判就已经结束。

现在，在法律上有权力改变或者附加条文的是欧盟各国领袖，而不是委员会。而在这些天，各国领导人对这些欧盟最高职位悬而不决，显示了虽然法国、德国仍然强大，但是它们在欧盟圈子里的权力已经不再是压倒性的。

默克尔总理和马克龙总统在G20峰会上彼此就欧盟职位达成了共识，但却未能将意志加之于其他成员。或许，这是新一任英国首相在计划前往柏林和巴黎要求重新进行脱欧谈判时，可以考虑的因素。

其他最高职位提名人及提名职位

克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde） - 欧洲中央银行行长

图片版权 AFP

工作任务－运营欧洲央行，该机构负责制定欧元和欧元区的货币政策。这个职位的角色目前由马里奥·德拉吉（Mario Draghi）担任。

个人背景－63岁的拉加德是法国人，在2011年上任IMF主席时，是首位担任该职务的女性。

她曾在美国上学，之后巴黎修读法律专业毕业，后又在埃克斯市的政治科学院取得硕士学位。

她在2005年曾上任法国贸易部长，2007年任财政部长。

夏尔·米歇尔（Charles Michel） - 欧洲理事会主席

图片版权 Reuters

工作任务－在一个由欧盟成员国领袖组成的机构担任主席，该机构为欧盟政策制定方向。

个人背景－2014年，米歇尔在38岁的年龄成为比利时自1841年以来最年轻的首相。

他曾从1998年开始布鲁塞尔协会（Brussels Bar）担任律师，在1999年成为比利时议会成员。

他的父亲是一名杰出的政治家。

何塞·博雷尔（Josep Borrell） - 欧盟外交政策高级代表

图片版权 EPA

工作任务－为欧盟协调外交与安全政策。这项工作目前由意大利的费代丽卡·莫盖里尼（Federica Mogherini）承担

个人背景－72岁的西班牙外相曾在2004至2007年担任欧洲议会主席，现在将很可能重新担任欧盟高官。

他于1975年在西班牙社会党开始政治生涯，以言辞直白著称。