BBC调查：抖音海外版存在少儿用户被迫送礼“受压榨”现象

图片版权 TikTok Image caption 抖音明星塞巴斯蒂安·莫伊有380万粉丝。

视频共享应用程序抖音海外版（TikTok）道歉，原因是程序的一些少儿用户受压力影响，被迫通过抖音汇款给最喜欢的网络偶像。

抖音粉丝们送他们最喜欢的视频制作者"数字礼物"，售价高达48.99英镑。

12岁的克莱尔(化名)住在英格兰西北。她送给抖音明星塞巴斯蒂安·莫伊一件48.99英镑礼物，以表达对他视频的感谢之情。但莫伊要求她再给个礼物，来交换他的个人电话号码时，克莱尔说她在那一刻不由自主只能照做。

莫伊是住在美国的一位视频制作者，他在抖音上拥有380万名粉丝，他并没有违反抖音的任何规定。他没有回应BBC的置评请求。

克莱尔告诉BBC新闻说，她后悔花100英镑来获取明星电话，而他从来都没接过电话。

英国广播公司(BBC)的一项调查发现，影响者承诺与粉丝分享他们的电话号码，以换取这些礼物。

抖音表示，将加强政策和指导方针，但没有具体解释。

捞一把

抖音是增长最快的社交媒体应用，尽管公司不透露用户群数据，估计拥有约5亿常用用户。据估计，在应用商店上的下载次数超过10亿次。

应用程序允许用户发布大约15秒的视频。以青少年随着流行的最新流行音乐假唱，或者跳舞的视频而著名。

公司表示，最受16至24岁的年轻人欢迎，但有证据表明，许多用户都不到13岁，这是违反该应用程序的规则的情况。

公司因被指控在未经父母同意的情况下收集13岁以下青少年的个人信息，已被美国监管机构罚款570万美元。

周二，英国政府信息事务专员伊丽莎白·德纳姆透露，她已经发起了一项调查，调查该应用程序是否保护其最年轻的用户做了足够多的工作。

德纳姆说，英国政府方面现在确实正在对抖音进行调查，所以可以留心有关情况。

图片版权 TikTok Image caption 一个戏剧女王礼物售价48.99英镑。

在抖音上，只要拥有超过1千名关注者的视频制作者就可以在抖音平台上进行现场实况直播。正是在这些直播期间，粉丝们可以发送数字礼物来表达他们的感谢之情。

这些礼品看上去是屏幕上的动画，但需要购买，其价格介于英镑的5便士到48.99英镑之间。该应用程序的最大牌的明星们可以通过一个直播节目赚取数千英镑。

抖音拒绝透露该公司从这些钱中赚多少，但好几位抖音上有影响的人告诉BBC，他们赚取了50%的礼品收入。

承诺奖赏回报

在10周内，BBC监控了几十个抖音上的明星向粉丝们索要礼物的直播节目。

作为交换，他们承诺在直播节目中为送礼的人的打Call做宣传，说他们会去送礼者的社交账户上跟随点赞，或者表示愿意一起做两人的节目，这也允许送礼的用户在分屏视频中与抖音明星一起合作表演。

一名抖音视频创作者承诺在Instagram上与一位粉丝交谈一个礼拜，于是就收到三份礼物，总价值147英镑。

一些抖音视频创作者常以提供个人信息和电话号码的条件，换取礼物。

BBC还发现，一组人彻底搜索了抖音应用程序，寻找送礼的人，然后直接与他们联系，向他们要钱，以换取点赞和跟随。

受到剥削

来自多伦多的斯蒂芬妮·巴布尔发现她11岁的女儿已经被剥削了400美元(240英镑)的礼物账单。

她表示，当她发现这些钱花在了什么地方时，她很震惊。

她对自己的女儿说，你最后有没有得到什么东西?她告诉妈妈，什么都没有得到。

巴布尔说，成年人甚至其他青少年应该更清楚这个道理：你不能向小孩子要钱。

另一位抖音的粉丝凯利告诉BBC，她过去用自己的500到600英镑的钱买了数字礼物发给自己认为的明星。现在她不再发送礼物给他们，因为她觉得她被剥削了。

凯利说，知道人们现在需要在社交媒体上赚钱，但年轻人感觉为了得到关注或感到被赞赏就需要花钱，这让他们迫不得已。

20岁的里斯说，他已经花了1千多英镑送礼，但却还没有意识到这一点。

他说，在抖音上送礼有点像赌博，很容易上瘾。当时他真的没有发现有任何问题，但现在他才认为根本不值得。

他明白这不是一件光彩的事情，而且这是他个人的选择。但他表示，确实认为应该有某种年龄限制或时间限制功能。

BBC联系了几个使用通过这种方式赚钱的抖音明星希望就此发问，但他们中的大多数都没有回复。

负罪感

在短短6个月内，内法蒂兄弟就在抖音平台上聚集了250万追随者。

这对25岁的波兰双胞胎住在兰开夏郡的布莱克本，以舞蹈和喜剧小品而闻名。

他们提出反跟粉丝，以换取粉丝送的价值49英镑的礼物，并承诺如果送了多件礼物，他们会把粉丝的名字写在头上。

他们告诉BBC，他们因为他们一直定期收到礼物，后来才开始提供点好处，以换取礼物。

他们说，他们也只是在抖音的其他创作者后面随大流。大多数送礼物的粉丝都大约30岁。

Image caption 在短短6个月内，内法蒂兄弟就在抖音平台上聚集了250万追随者。

他们表示，当收到年纪很小粉丝礼物时，确实感到内疚。

但内法蒂兄弟说，不能也无法阻止这些粉丝。他们直播不仅为了钱，也为吸引更多的观众。

丽娅来自南威尔士，由于她的创造性视频编辑技巧，她拥有250万粉丝。

她说，她的普通粉丝大约10到14岁，他们总是对用于换取礼物得到的好处很高兴。

但当她收到几个来自非常年轻的追随者的礼物时，她也感到不安。

她希望看到对送礼有更严格的年龄限制。

欺骗性

在线现场直播时送礼起源于中国 。抖音的所有者、母公司字节跳动的总部就在中国。这种做法在那里更受欢迎。专业的直播女孩从观众那里赚取了巨额收入。

在西方，尤其是在Twitch等游戏平台上，给小费的情况也已经变得越来越普遍。

然而，抖音的迅速崛起正在以前所未有的速度测试着这一商业模式。

抖音母公司字节跳动公司拒绝回答具体问题，但告诉BBC，他们也在调查数字礼品的事情。

在一份声明中，字节跳动公司表示绝不容忍具有欺骗性的行为。

公司表示，很遗憾听到一些抖音用户的经历。公司认识到，在使准则和信息更容易为所有用户在线访问、清晰和易于理解方面，始终有改进的余地。

字节跳动公司表示，重视用户反馈，并将进一步加强公司的政策规定和产品功能。但该公司没有详细说明，将改变哪些政策规定，或用户社区准则。