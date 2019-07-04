香港问题点燃中英争论 英外交部召见中国大使刘晓明
英国外交部周三召见中国驻英国大使刘晓明，认为他对香港民主抗议活动发表的言论“不可接受、不够准确”。
在此前的一次记者会上，刘晓明指责英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt，又译侯俊伟）“干涉中国内政”，支持“暴力违法者”。
英国外交部表示，英国外交部次长麦克唐纳（Simon McDonald）与刘晓明举行了会谈，讨论有关评论。
亨特在周二称，《中英联合声明》保证了香港人的基本自由，现今依然具有国际约束力。1984年，英国时任首相撒切尔和中国时任领导人赵紫阳签署《中英联合声明》，规定在1997年将香港的主权移交中国，但香港保留高度自治权。
亨特说，“我们坚定支持这项协议，坚定支持香港人民。如果具有国际约束力的法律协议得不到尊重，将产生严重的后果。”
上个月，大量香港人上街游行，反对政府修订《逃犯条例》的要求。此条例允许将嫌犯引渡回中国内地受审，反对者担心审理无法公平进行。香港政府在压力之下同意暂缓修例，但未声明撤销条例，激起反对者在周一香港主权移交22周年之时继续上街游行。部分示威者在当晚闯入立法会抗议，并在大楼内涂鸦区徽，挂上殖民时期的旗帜。
根据香港警方的消息，截至目前，已经有50多人被捕。警方声称，搜捕还在进行，可能有更多人被捕。
虽然谴责暴力行为，但亨利认为，香港特区政府不应该将示威者的破坏行为当作“镇压的借口”，这样有损香港人的基本自由。
刘晓明认为这种说法完全错误。他说，“这不是自由的问题，这是违反香港法律的问题。”
他指责英国驻港官员在一定程度上损害了中英两国的关系，因为两国的关系是建立在“相互尊重，不干涉内政”的基础之上。
“如果英国政府越走越远，将会进一步损害两国关系，因此我要求英国政府认真思考，其对香港的言行将产生怎样的后果。”
针对刘晓明的批评，亨特继续回应，他在Twitter上表示，“各国间的良好关系要建立在相互尊重，以及恪守彼此间具备法律约束力的协议基础之上。这是维护中英良好关系的最佳方式。”
中国外交部发言人耿爽连续三天对亨特的言论表达不满和反对。在周三的例行记者会，他说，亨特“似乎还沉浸在昔日英国殖民者的幻像当中，还执迷于居高临下对他国事务指手画脚的恶习当中。”
他继续说，《中英联合声明》中规定的与英国有关的权利和义务已经履行完毕。他说，英方对回归后的香港“一无主权，二无治权，三无监督权”，不存在任何所谓的“责任”。