图片版权 Getty Images Image caption 香港示威者闯入立法会，悬挂港英旗帜。

英国外交部周三召见中国驻英国大使刘晓明，认为他对香港民主抗议活动发表的言论“不可接受、不够准确”。

在此前的一次记者会上，刘晓明指责英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt，又译侯俊伟）“干涉中国内政”，支持“暴力违法者”。

英国外交部表示，英国外交部次长麦克唐纳（Simon McDonald）与刘晓明举行了会谈，讨论有关评论。

你的器材不支持播放多媒体材料 刘晓明6月接受BBC访问，称“中央从未指示香港就逃犯条例做出修例”。

亨特在周二称，《中英联合声明》保证了香港人的基本自由，现今依然具有国际约束力。1984年，英国时任首相撒切尔和中国时任领导人赵紫阳签署《中英联合声明》，规定在1997年将香港的主权移交中国，但香港保留高度自治权。

亨特说，“我们坚定支持这项协议，坚定支持香港人民。如果具有国际约束力的法律协议得不到尊重，将产生严重的后果。”

上个月，大量香港人上街游行，反对政府修订《逃犯条例》的要求。此条例允许将嫌犯引渡回中国内地受审，反对者担心审理无法公平进行。香港政府在压力之下同意暂缓修例，但未声明撤销条例，激起反对者在周一香港主权移交22周年之时继续上街游行。部分示威者在当晚闯入立法会抗议，并在大楼内涂鸦区徽，挂上殖民时期的旗帜。

根据香港警方的消息，截至目前，已经有50多人被捕。警方声称，搜捕还在进行，可能有更多人被捕。

图片版权 BBC chinese

虽然谴责暴力行为，但亨利认为，香港特区政府不应该将示威者的破坏行为当作“镇压的借口”，这样有损香港人的基本自由。

刘晓明认为这种说法完全错误。他说，“这不是自由的问题，这是违反香港法律的问题。”

他指责英国驻港官员在一定程度上损害了中英两国的关系，因为两国的关系是建立在“相互尊重，不干涉内政”的基础之上。

“如果英国政府越走越远，将会进一步损害两国关系，因此我要求英国政府认真思考，其对香港的言行将产生怎样的后果。”

针对刘晓明的批评，亨特继续回应，他在Twitter上表示，“各国间的良好关系要建立在相互尊重，以及恪守彼此间具备法律约束力的协议基础之上。这是维护中英良好关系的最佳方式。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Jeremy_Hunt Message to Chinese govt: good relations between countries are based on mutual respect and honouring the legally binding agreements between them. That is the best way to preserve the great relationship between the UK and China — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 2019年7月3日

中国外交部发言人耿爽连续三天对亨特的言论表达不满和反对。在周三的例行记者会，他说，亨特“似乎还沉浸在昔日英国殖民者的幻像当中，还执迷于居高临下对他国事务指手画脚的恶习当中。”

他继续说，《中英联合声明》中规定的与英国有关的权利和义务已经履行完毕。他说，英方对回归后的香港“一无主权，二无治权，三无监督权”，不存在任何所谓的“责任”。