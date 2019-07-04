英国外相谈香港：对BBC解释警告中国的“严重后果”是什么

英国外交大臣亨特在近日谈及香港民众抗议事件时警告中国不要压制香港民主，并表示否则将有“严重后果”。此言一出立即引发连锁反应，也引起各界的好奇心。

图片版权 Reuters Image caption 英国外相亨特警告中国不要压制香港民主

外相亨特讲话不久，中国驻英大使刘晓明随即召集记者会指责亨特大臣干涉中国内政，是“殖民者思维”的表现。

英国外交部次长麦克唐纳也紧接着召见刘晓明讨论有关问题。

英国中国外交辩论

为何在中国警告英国干涉内政时英国外交大臣亨特再次警告中国呢？亨特大臣所说的严重后果有可能是什么？

值得注意的是，亨特目前正在竞选英国保守党党魁一职，如果胜选将出任英国首相。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 香港特区拥有自己的法律制度，集会自由和言论自由等权利均受到保护。

BBC广播4台的著名主持人米歇尔·侯赛因早间专访亨特，质询他在内政外交一揽子问题上的态度时谈到目前英中之间的唇枪舌剑。

亨特说，中国的反应并不令人意外。但中方需要理解的是，英国也必须遵守国际承诺。亨特表示，英国签署了关于香港问题的中英联合声明。声明明确写道香港制度50年不变。英方期待中方兑现这个承诺。

侯赛因指出，联合声明规定，香港主权移交中国后，即置于中国中央政府领导之下。

图片版权 Getty Images Image caption 暴力冲击立法会事件令人担心香港法制和言论自由发展。

亨特表示，联合声明给予香港特区高度自治，香港的基本自由权利得到保障，这是主权移交的基础，这也是香港取得全球性巨大成功的基础，即将活跃的商业与对民主自由权利保障相结合的环境。

亨特表示，英国承认香港是中国的一部分。只是想说，希望英方和中方达成的协议能得到尊重保障。

英中关系受影响

侯赛因对亨特指出，中方感到愤怒的是，在有人暴力冲击香港立法会后，你谈论保护自由表态是站到了破坏法律的人一边。中国媒体也指责你为私利破坏中英关系。

亨特表示，不论是他个人还是英国政府，都谴责任何形式的暴力活动。香港支持和平示威活动的民众也对暴力冲击行为感到不安。他并没有支持暴力活动。但他希望表达的是，对待那种暴力活动不应是以暴制暴的镇压，而是理解示威者担忧的根源问题，即他们一直享有的自由可能被送中法案破坏。

关于对暴力冲击立法会的人士的处理会有什么影响，亨特表示，香港有自己的独立司法系统。作为英国外相，他不会去臆测香港司法系统会如何处理暴力冲击者。他所说的严重后果，是指中英双方都达成的国际协议遭到违反。

呼吁维护国际规则秩序

亨特表示，虽然有近日的分歧，中英关系（近年来）总体发展良好。未来也没有理由不能很好发展。但对英国来说，最重要的是一国两制的承诺必须遵守。

亨特强调，中国从以规则为基础的国际体系中获益巨大，在这个体系中达成国际协议的国家相互遵守有关协议，所以如果不遵守中英达成的有关国际协议，当然会对中国，也会对英国造成后果。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 亨特表示，不能以暴制暴，需要了解港人担心的根源。

在被追问到底会有什么样的严重后果、英国政府会采取什么行动时，亨特表示，英国外交大臣不会具体说明有什么样的具体措施，这就是美国前总统克林顿所说的战略模糊的含义。不说明具体措施，就是为了避免本希望避免的事情发生。

亨特强调表示，从历史上，英国一直是世界上倡导民主、自由和公民权利国家，这个是个原则性的问题，不能做交易，所以认为目前事态很严重，令人担忧。所以，英国仅要求1984年的中英联合声明精神需要得到遵守。