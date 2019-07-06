香港“七一”抗议、习特会、李彦宏被泼水事件与本周更多好故事

图片版权 Getty Images Image caption 示威者采取的行动具有象征意义，例如破坏的画象均是被指过份亲建制的立法会历任或现任主席。

2019年6月的第五周，习近平与特朗普在大阪会面之后，美国宣布暂时不对中国出口产品加征新关税；香港迎来主权移交22周年纪念之际，这座半自治城市却遭遇近年最严重的示威者冲击事件；素来受到争议的中国搜索引擎巨头百度创始人李彦宏在北京一场演讲中被突然上台的男子泼水，成为网络热点之余再度引发有关百度的讨论；创下观看人数纪录的女足世界杯接近尾声，而当中LGBT球员的表现引起人们对男女足包容性差异的思考；新疆“七五”事件十周年，维吾尔人的恐惧到头了吗？

刚刚过去的一周，BBC中文网以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. "习特会"重启贸易谈判，特朗普允许美国公司向华为供货

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中美贸易战后第二次“习特会”在日本大阪的二十国集团峰会（G20）期间上演。双方最终同意重启经贸磋商，美方暂时不对中国出口产品加征新的关税。会谈后特朗普召开记者会，称他已允许美国公司向中国科技巨头华为继续销售产品。

在大阪G20峰会现场BBC中文记者分析称：

从布宜诺斯艾利斯到大阪，这份中美双方从未达成的贸易协定一直备受关注，每一次细微的变化，比如暂停提高关税、中美首脑的通话等，都会在全球引发强烈反应。但必须看到，中美之间关于这份贸易协议的分歧依然巨大，双方谈判团队的十余次会面并未达成任何协议。

一份“纪念碑式的”、“历史性的”协议可能意味着谈判桌上的某一方作出巨大妥协，而且这种妥协可能不完全体现于贸易领域。由于有了布宜诺斯艾利斯峰会的教训，我们有理由对这种乐观的词汇保持谨慎。

2. 香港主权移交22周年：逃犯条例纷争下，警民冲突再起

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香港主权移交22周年纪念日，一批示威者冲入香港立法会大楼，破坏大楼的设施，政府和建制派予以谴责，民主派指这是政府麻木不仁令年轻人感绝望引发的冲突。香港警方午夜开始清场，施放催泪弹驱散群众。

BBC中文用多媒体方式跟踪报道了事态发展及各方回应。

3. 百度李彦宏遭泼水背后的互联网企业责任争议

图片版权 Getty Images Image caption 百度创始人李彦宏遭泼水。网络语言将此事件调侃为“宏颜祸水”。

中国搜索引擎巨头百度创始人李彦宏周三（7月3日）在北京演讲时，遭到一名男子泼水。一时之间，李彦宏和百度以往的一些争议事件迅速成为热门话题。

李彦宏当时正出席2019年百度AI开发者大会。在他演讲过程中，突然有一名佩戴胸卡的黑衣男子冲上台，拿着一个矿泉水瓶子从李彦宏头顶浇了下去。北京市公安局已经对扰乱百度公司活动现场秩序的嫌疑人程某某处以行政拘留5日的处罚。

泼水事件在社交媒体上引发强烈反响，除了对肇事者的行为和李彦宏的反应多番玩味之外，讨论也引申到了百度以往的争议和互联网企业道德问题。

4. 新疆“七五事件”10周年：维吾尔族人的恐惧何处安放

图片版权 Guang Niu/Getty Images Image caption “七五”过后，许多维吾尔族青年遭到逮捕。7月7日，他们的家人上街表达抗议。

在“七五事件”十周年之际，BBC中文访问两位“七五”后远走他乡的维吾尔族人，回顾他们所经历的“七五”，以及“七五”给他们带来的影响。

一位受访人说，如今自己有30多位亲属被带到“再教育营”。当“七五”似的恐惧再次袭来，观察者认为，“七五”事件导致维吾尔族和汉族的关系进一步恶化， 从此中共治疆政策发生转折性调整，由最初几年的经济发展为主转向目前的政治高压。

5. 2019女足世界杯：为什么女子足球中的出柜球员比男足多

图片版权 Getty Images Image caption 美国队球星梅根·拉皮诺是女子足球运动当中公开出柜的球员之一，而女足对同性恋的包容度上要远高于男足。

在2019年女子足球世界杯当中，公开同性恋身份的参赛球员数量已经到达新高。美国一家关注LGBT的体育新闻网站Outsports统计，在本届赛事24个参赛国的552名球员当中有38人是公开的同性恋者，这是国际足联赛事历史之最。

然而，在男子足球领域，却至今没有现役球员公开出柜的先例。这是为什么？BBC国际部记者与体育、性别研究、维权倡议等各个领域的专家探讨了这一现象。