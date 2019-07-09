华裔女孩心声：父母管得太严让我难堪和孤独

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这是一个华裔女孩的故事，她没想到自己在网上论坛发出的一个求救帖子，收到了来自世界各地的支持。

她的名字叫凯伦（Karen）。下面就是她向BBC记者讲述的故事：

我根本没想到自己因为孤独在脸书 Subtle Asian Traits 上发了一个帖子后，收到来自世界各地的回复。突然之间，人们有的给我建议，有的要跟我交朋友，还有很多人说，他们也跟我一样时时感觉孤独。

我在脸书上一个群里匿名发出那篇文章时，真的感觉很迷茫。我想那个群里的人可能会理解我，因为我们都是来自相同的文化背景。

我是这样写的：

大家好，我的亚裔同胞们。

我非常需要一些生活上的建议。我真的不知道该怎么办才好。

情况是这样的，我的父母一直都很霸道+过份保护，我还记得小时候不准去朋友家里玩……

我是澳大利亚华裔，我觉得因为父母是移民，这样的背景让他们在抚养我们的过程中特别严格，对女孩子更加严格。

我很爱他们，但是我觉得这样的成长过程真的影响了我：我很胆小、性格内向，而且不会维持长时间的友情。

青少年时代我很孤独，现在我觉得更加孤独了，因为长大之后要交朋友更难，因为每个人都已经有了自己稳固的朋友圈子。

我真的很想有朋友。

去年我从父母家搬了出来，但我对外面的世界所知甚少，也不知道这个世界究竟是怎么回事，工作也好、恋爱也好，甚至在社交生活中，我都不知道该怎么“玩游戏”。

我觉得自己的心智成熟度比实际年龄要小五岁。

我很快就要满25岁了，却感觉自己好像刚刚出壳面对世界。我希望有所改变，可是却不知道该如何开始。

在我从家里搬出来住之前，我还遵守父母的宵禁管制，晚上9点必须回家。我总要面对的问题是：你跟谁一起出去？怎么过去？谁接你？

我妈妈回在家门口跟我道别，说：“晚上9点之前必须回家，不然我就叫警察。”

图片版权 Katie Horwich/BBC Image caption 我妈说：“9点回来，不然我就叫警察。”

快到晚上9点时，妈妈就会给我发好多短信。我爸爸就会给我发电子邮件。可是大家都在外面玩，没有人会查邮件，所以我总是第二天才在邮箱里看到这些邮件。

我爸会写道：你怎么还不回来！当我看到他用惊叹号时，我知道他肯定很生气。有时候他也会试着拐弯抹角说：要吃晚饭了，来吸引我的注意力。

我21岁那年，他们真的给警察打了电话。我当时从堪培拉搬到悉尼住了3个月，做一份实习工作。我父母要我跟他们的朋友住在一起，以便这些朋友可以监视我的进出。

实习快结束时，我们一起工作的同事举行了派对，但是父母的朋友一直等着我回去，见我还没有回来就通知了我父母。

我爸妈一直给我发短信。 “你怎么还不在家里？应该现在回去了。” 我回复他们短信说，我在跟同事一起开聚会，声音很大，但我妈妈还是不停地给我打电话。

我最后接通妈妈的电话时，听见她在那边大声嚷嚷。“我们怎么知道你不是被人绑架了，我们怎么知道你的短信不是绑匪发出来的？！” 尽管我告诉她我没事，她还是歇斯底里大叫，“肯定有人绑架了你！”

这是我听过的我妈最生气的一次。我父母真的兑现了他们的威胁，给警察打电话。结果警察告诉他们说，我已经21岁了，他们不能把我怎么样。

刚刚过去的元旦，我出去跟朋友一起欢庆跨年到凌晨1点，我父母故伎重演，还威胁叫警察。他们给每一个和我一起出去玩的朋友打电话或发短信。这实在太烦人了，因为我很少出去聚会，而我父母这样不停地追踪我，搞得我根本就不能好好玩。

我已经长大成人，不能再在这样忍受下去了。

我觉得父母的举动肯定影响了我交朋友的能力。

小学的时候，他们不让我去朋友家里玩，因为他们认为女孩子不应该在外人家里留宿，那会“被人想歪了”。

他们总是想了解我班上同学们的所有情况。他们允许我跟一个越南裔女同学玩，因为他们认识她的父母。我还有一个朋友是个黎巴嫩姑娘，因为我爸妈觉得她很好学。我只能跟女孩子交朋友。

图片版权 Katie Horwich/BBC Image caption 我只能跟女孩子交朋友

13岁的时候，他们会留意我在网上交谈的每个人。一次他们检查了我的整个电子邮箱，边看边删，删了几百封邮件。

15岁的时候，过马路我妈妈还要牵着我的手。

在我们兄弟姐妹中，受父母这些行为影响最大的是我大哥。他已经快30岁了，还从来没有工作过。他从来不离开家，每天就在家里玩游戏。

他怪我爸妈，因为他是长子，他承担了父母全部的期望。考试时，成绩即便是96分，还是会被骂怎么不是100分。他上了一所很好的大学，还读了硕士学位，但是他却不肯屈尊接受一个工资不高的行政工作，而我妈还鼓励他的这种工作态度。我爸试着帮他找各种各样的工作：开铲车、售货员或者快餐店打工，但是我妈却反对，因为“儿子是有硕士学位的！” 她宁愿让大哥继续啃老，即便他已经29岁。

大哥总是害怕被雇主拒绝，又没有足够的情商或沟通能力去外面闯世界。

更荒谬的是，我父母出去旅游搭邮轮，他们还会带上大哥。他永远都是一个孩子。

我的二哥在学校成绩很差，所以他受到的压力小一些。他没上大学，16岁就开始工作，现在是金融分析师，工资比普通人还高些。他现在27岁了，跟我爸妈关系疏远。

我妹妹虽然是家里最小的，但是却知道如何用甜言蜜语亲近父母。她学会了撒谎来骗父母，以便获得些自由。因为她知道爸妈是如何对待我们的，所以她现在最拿手的一件事就是摆布父母。

一次我直接了当问我妈：你什么时候才会不像警察一样管着我啊？

她回答说：等你过了40岁，我还是会管。她不是随便说说而已，她肯定觉得我这一辈子都会单身下去了。

在电影里，我看到女孩子们互相支持，互相谈论工作或者约会，互相传授分享经验。我觉得我要是有那样的朋友，我在谈恋爱的时候肯定就不会犯那么多错误了。

我发了那封信后，很多人给我写信，我也一直尽快回复他们。我无法形容那种感觉有多么好。

有个人告诉我说，他父母也很严格，所以他就很反叛。他离开家去体验一切他觉得错过的东西：吸毒、喝酒、一夜情。我们一起讨论了绝望是什么感觉。我们能在电话上谈两个小时。我觉得他会成为我的导师。

人们也给我推荐各种书——自我帮助的书或者小说。我收到了很多回复，所以我决定把他们给的建议都发出来，在加上其他的一些小建议。

有一个短信说：去寻找心理辅导，至于有人觉得谈论心理健康可耻，你可以忽略不计。

还有一个建议我培养兴趣爱好，自然就会交上朋友。但是这可能说起来容易做起来难，但却是很合情合理的建议。

我小时候弹钢琴，学画画，也喜欢十字绣, 但这些都不需要同伴。

图片版权 Katie Horwich/BBC

我也很喜欢玩下棋，但是这却是需要有同伴一起玩的游戏。

现在有很多我想尝试的事情，比如打乒乓球，羽毛球。

希望我能跟朋友一起去爬山、去海边，去探险。我很想去外面看看世界。

我知道自己必须走出惯性思维。我最终的目标是要得到幸福，但那是很抽象的东西，很难实实在在拿在手里，而争取交朋友却容易得多。

走出孤独争取朋友的好建议：

如果喜欢看电视剧，赶紧跟剧迷们联系。他们都很友善，跟志同道合的人一起沉迷在喜欢的活动当中将有助于建立起人际关系。

有个心理小技巧就是不断做事情而且加以肯定。对父母经常说“相信我好啦”。再告诉父母事情之后加上一句“相信我”在最后。另外要东西的时候点头，询问的时候保持微笑。

到慈善机构去做义工，参加读书俱乐部，合唱团、飞盘比赛，参与各种活动。尝试很多不同的事情，即便自己觉得不喜欢也去尝试。你越跟世界接触越多，你就会学得越多，你个人就会成长。

勇敢去约会。如果人家拒绝，也别计较，继续约。

如果你不是个外向的人，你会疲劳过度。悠着点，让所有的事情（工作/兴趣小组/俱乐部/兴趣班）等都顺其自然。

认清自己究竟是怎样一个人。给自己确立一些特殊的日子，善待自己。你与自己相处得越自信、自在，你也就越能吸引到更多志同道合的人。

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