图片版权 EPA Image caption 伊朗宣布将开始生产丰度超过3.67%的浓缩铀，为布什尔核电站提供燃料。

伊朗宣布将打破对生产铀浓缩的限制。此举违反旨在遏制伊朗核计划的具有里程碑意义的2015年伊朗核协议。国际社会高度关注。

但伊朗副外长阿巴斯·阿拉奇说，伊朗仍希望能挽救2015年的核协议。他指责欧美表示，欧洲国家没有履行自己的承诺。

美国于2018年单方面退出该协议，并重新实施了冲击伊朗经济的严厉制裁。

伊朗的上述宣布是最新违反协议的行为。这一行为有多严重？将产生什么样的国际影响？

浓缩铀丰度：伊朗核问题的新动向

2019年5月，伊朗宣布将加大浓缩铀的生产。浓缩铀可用于民用核反应堆燃料，也可用于制造核武器，区别是浓缩铀丰度不同。

伊朗已经储存了比2015年协议条款允许的更多的浓缩铀。但伊朗坚决否认它有任何制造核武器的意图。

在美国单方退出核协议一周年之际，伊朗给协议其余签署国（中国、法国、德国、俄罗斯和英国）设定了60天的最后期限，要求其保护伊朗经济免受美国制裁。

阿拉奇在新闻发布会上表示，伊朗将在7月8日开始生产丰度超过3.67%的浓缩铀，为布什尔核电站提供燃料。

伊朗官员们此前曾表示，这意味着丰度约为5%。武器级铀的丰度在90%以上。

伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪说，伊朗现在不会为其德黑兰反应堆制造燃料。德黑兰反应堆的浓缩铀浓度需要达到20%。

阿拉奇表示，每过60天，伊朗将继续减少对2015年协议的承诺内容。

但他同时强调，只要解除制裁，伊朗仍将外交作为一种选择。

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BBC防务和外交事务记者 乔纳森·马库斯（Jonathan Marcus）分析：

遏制伊朗核计划的2015年核协议似乎前所未有的越来越接近中止。

伊朗逐步违反协议条款的政策，在德黑兰被视为向欧洲人施压，以减轻美国经济制裁的影响的一种方式。

但是，实际上，欧洲人对缓解伊朗严峻的经济形势几乎无能为力。欧洲人希望这项协议能够保存下来，但却被夹在德黑兰和华盛顿之间进退两难。

自从一年前美国退出协议以来，这是一场慢动作的外交车祸。

法国总统马克龙7月初刚与伊朗总统进行了电话交谈，为磋商赢得了更多的一点时间。欧洲人正竭力推迟他们不得不宣布核协议失效的时刻。

但在某个时刻，如果伊朗继续不断减少协议对其的限制，欧洲人将可能别无选择。

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国际反应

联合国核监督机构国际原子能机构(IAEA)的发言人表示，核查人员将核实所宣布的发展情况，随即向总部报告。

以色列总理内塔尼亚胡说，伊朗这一声明是一个非常、非常危险的步骤。他重申法国、德国和英国对伊朗实施制裁。

在伊朗上述声明前一天，法国总统马克龙与伊朗总统鲁哈尼通了电话，表示对伊朗放弃协议的强烈担忧。

法国方面随后发布的一份声明说，两位领导人同意在7月15日前探讨各方恢复对话的条件。

图片版权 EPA Image caption 伊朗官员说，希望能拯救2015年核协议，但有关国家需要采取措施兑现承诺缓解伊朗的经济压力。

鲁哈尼呼吁欧洲国家立即采取行动，以挽救这项协议

伊朗核协议是什么?

美中英法德俄6个国家于2015年签署了《联合全面行动计划》，以遏制伊朗的核计划。

根据协议，德黑兰同意允许国际核查人员进入伊朗，并限制该国的核发展行动，以换取结束严厉的国际经济制裁。

根据协议，伊朗只得到允许生产低度浓缩铀，其铀235丰度为3-4%之间，可用于核电站的燃料。

该协议还限制伊朗低浓缩铀的储存量不超过300公斤。

总部在美国的军备控制协会称。储存1050公斤的低度浓缩铀，今后就可以进一步浓缩成足以制造一枚核炸弹的材料。