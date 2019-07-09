投奔朝鲜的韩国前外务部长之子崔仁国：罕见“弃韩投朝”引发热议

图片版权 uriminzokkiri.com Image caption 崔仁国

据韩国媒体报导，韩国前外务部长次子崔仁国在7月6日“叛逃”至朝鲜。崔仁国的父母曾任韩国外交高官，在1986年也从美国叛逃至朝鲜。据朝鲜官方媒体报导，崔仁国日后将致力于朝韩统一问题。类似崔仁国这样从韩国投奔朝鲜的例子十分少见，因为从民主社会迁到极权国家居住的人相对较少。

事实上，由于这两个国家仍处于战争状态，韩国人访问朝鲜都需要政府同意。首尔《朝鲜新闻》（NK News）评论员奥利弗·霍瑟姆（Oliver Hotham）对BBC说，“目前还不清楚他的叛逃到底是如何成功的”。

“但一般来说，如果经过中国方面的允许，韩国人经由中国前往朝鲜相对容易许多” ；霍瑟姆又解释称，“如果崔仁国未经韩国许可，违法前往朝鲜，将来若返回韩国可能会被逮捕”。

朝鲜媒体报导，崔仁国抵达平壤后受到朝鲜官员的热烈欢迎。

谁是崔仁国？

崔仁国是73岁的韩国公民，各界对他的私人生活或政治观点知之甚少。不过，他的父母是韩国从1980年代叛逃到朝鲜最知名的公众人物。崔仁国近年来经常前往朝鲜，包括在2016年参加母亲的葬礼。根据韩国媒体报导，崔仁国向朝鲜宣传网站《我们民族之间》（Uriminzokkiri）发表声明称：“遵循父母的遗嘱，我决定在一个我所感恩的国家中生活”；“所以我决定永久居住在朝鲜，尽管这是迟来的决定。”

图片版权 uriminzokkiri.com Image caption 崔仁国抵达平壤机场，受到朝鲜官员热烈欢迎。

崔仁国的父母

崔仁国的父亲崔德新在1960年代担任韩国外务部长。1970年代崔德新移居美国，成为军事领袖朴正熙（朴槿惠之父）及其政权的严厉批评者。1986年，崔德新与妻子柳美英投奔朝鲜，成为重大新闻事件。夫妻两人之后都成为朝鲜政坛高官。

事实上，从韩国投奔到朝鲜的例子十分非常罕见，往往都是所谓的“双重叛逃者”——指曾逃离朝鲜但最终又返回朝鲜的民众。

你的器材不支持播放多媒体材料 惊险片段曝光：脱北士兵遭朝军近距离开火

“叛逃”之路

在朝韩两国的冲突当中，较常见的案例是朝鲜民众试图逃离封闭的朝鲜，而这种叛逃是非常危险的。譬如一些案例是朝鲜士兵在枪林弹雨下徒步穿越边界，也有其他人先逃到中国再前往韩国；但中国将这些叛逃者视为非法移民而非难民，并经常强行遣返他们。

首尔官方表示，自1953年朝鲜战争结束以来，已有超过30,000名朝鲜人非法越过边境。官方统计数据显示数字近年来有所下降。 2017年有1,127次叛逃，而2011年为2,706次。

你的器材不支持播放多媒体材料 脱北者讲述他们在朝鲜的生活

朝鲜最有名的叛逃者，是平壤信任的外交官，譬如在意大利或英国的大使在这几年分别离开大使馆，寻求政治庇护。

朝鲜的外交官都被视为在外国推广朝鲜“主体思想”（Juche）的最前线，实际的工作是在海外为朝鲜的政权筹集资金。除了外交官，朝鲜还要求驻外国大使馆的职员都要向世界宣扬平壤的思维与看法。如果他们决定出逃，就会被朝鲜视为“终极的叛徒”，也被视为对金正恩家族的严重羞辱，但这些情形仍然多次发生。

韩晋泯（Han Jin Myung，音译）曾经在朝鲜驻越南大使馆工作，他接受《朝鲜新闻》（NK News）访问时说，他早前把一些东西变卖后，没有上缴得到的金钱，之后就被上司告发。他说他肯定自己会严重被罚，因此很快就决定要离开。他透露，朝鲜的驻外人员月薪只有400美元。