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美国一对亚裔夫妻试图通过试管婴儿（IVF）方式生育但却遭遇乌龙，生下的孩子不是亚裔。这对夫妻声称，是他们的诊所搞混了不同人的受精卵。

据美国媒体报道，这对夫妻近日在纽约对诊所提起控告，这对夫妻称，在发现妻子生下的两个男孩并非亚裔时十分震惊。

这对夫妻在诉讼中表示，DNA检测结果证实，两名男婴与这对夫妻没有血缘关系，且两名婴儿之间也无血缘关系。

不仅如此，二人还被迫放弃了对这两个孩子的监护权，将孩子交还给他们的亲生父母，而这两对父母也是同一家诊所的客户。

而与此事有关的的生殖医疗中心CHA Fertility对夫妻二人的主张没有做出回应。

为减少“尴尬和羞辱”，这对夫妻只愿以A.P.与Y.Z.称呼自己。他们表示，多年来二人一直试图怀孕，这次为试管婴儿程序花费超过10万美元，其中包括医药费、实验室费用、交通以及其他各种花费。

试管婴儿技术可以让卵子在女性体外受精，之后再将受精卵放回子宫孕育。

A.P.与Y.Z.上周在纽约提起诉讼，指控CHA Fertility及其两名负责人造成医疗事故及蓄意导致二人情绪不安。

据悉，A.P.在今年3月30日生下两名男婴，之后夫妻二人“看到生出的并不是之前说好的会用他们的遗传物质孕育的孩子”，并对此感到“震惊”。

而在孩子出生之前已有迹象显示事情有些不太对劲。医生曾告诉二人，他们在这次过程中没有使用雄性胚胎，但在一次产检时却发现A.P.怀的是两个男孩。

据称当时医生告诉二人，这种产检检查结果可能不准，之后A.P.生下了两名男婴。

位于加州的CHA Fertility在官方网站上表示，该中心提供“最顶级的个人化护理”，同时拥有“最顶级的责任感”。

BBC已试图联系该中心作出回应。

A.P.与Y.Z.的律师告诉BBC，来自CHA Fertility的“严重疏忽及鲁莽操作”使二人十分痛苦。“我们提起诉讼的目的是为了让客户收到的损失得到赔偿，并确保这种悲剧不再发生，”该律师说。