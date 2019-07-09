图片版权 AFP/PA MEDIA Image caption 特朗普勃然大怒表示不再与英国大使金爵士打交道。但英国首相府表示全力支持大使履行自己的使命。

英国驻美国大使金·达洛克对美国总统特朗普政府的评价被英国小报曝光，引发英美关系风波，揭示外交使节及密码电报事件后面的水很深。

英国大使金·达洛克在发往伦敦的密码电报中称美国总统特朗普政府无能。特朗普勃然大怒表示不再与其打交道。但英国首相府表示全力支持大使履行自己的使命。

至周二，美国与英国的这一外交争拗升级。特朗普称达洛克大使是个 “非常愚蠢的家伙( a very stupid guy)”，还批评即将离任的首相特蕾莎·梅在脱欧问题上不理他的建议， “继续自己傻乎乎的办法（foolish way）”。

英国国际贸易大臣福克斯与美国商务部长罗斯原本定在周二举行的会谈也临时被取消。福克斯也对达洛克履行自己的使命表明支持态度。

按照最早曝光此事的英国小报《星期天邮报》的披露，达洛克的有关表态通过发往伦敦的密码电报发出，并非后来很多媒体报道的普通电子邮件。应该只有英国外交部机密通讯部门可以收到并翻译这种密码电报。

那么是英国内部有人泄密？还是有人破译了英国与其驻美国大使馆的密码通讯？英国当局已经展开调查。

另外，一个国家的大使的职责到底是什么？大使给特朗普政府差评，为何英国政府还要力挺其大使呢？

大使的责任

大使是特命全权大使的简称，通常是一国元首向外国元首或国际机构派遣的最高等级的外交官。大使在驻在国有代表本国国家元首和政府向驻在国表达意见或者同驻在国达成协议的全权，享有完全的外交特权和外交豁免。

大使的职责主要包括：代表本国与驻在国政府进行交涉；在驻在国国境内保护本国及本国国民利益；以合法手段研究调査驻在国的各方面情况并向本国做出诚实的报告；促进两国各方面关系的发展，等等。

达洛克的有关机密电报即符合一个大使通常的职责，特别是以合法手段研究调査驻在国的各方面情况并向本国做出诚实的报告。

对特朗普政府差评的有关内容大约在2017年做出。届时特朗普政府内部高层人员不断变动，内部矛盾频频在媒体曝光，特朗普本人特立独行被视为政治素人，在美国国内还面临的通俄门的调查和被弹劾的可能性。

所有这一切，达洛克不可能对他自己在华盛顿和美国其它地方的亲身体验视而不见或充耳不闻。因此，他不可能不履行外交官职责，向伦敦做出他综合全局后的个人评价。这是英国政府力挺他的根本原因。

但问题在于，这种评价应该属于绝密信息，英国大使一定会以最安全的形式通报伦敦。信息抵达英国外交部后，应该也只有少数圈内高层能够看到。怎么可能曝光？

道高一尺，魔高一丈

目前分析称，如果在没有内部人员泄密的情况下，另一种可能性是黑客破译。

通常，外交使节发往祖国的密码电报也会被派驻国情报监听部门收到，但没有密码难以破译。如果一国外交使团的密码电报被破译，可能造成的损失将是难以估量。但这种情况在历史上一再重演，甚至改变历史进程。

第一次世界大战期间，德国人为了传递越洋信息给自己的外交官，发明了密码电报。英国皇家海军的情报监听部门于是成立密码破译机构，破译了德国密码。

1917年1月，德国外交部部长齐默尔曼发了一封加密电报给德国驻墨西哥大使厄卡德特，称迫于英国的海上封锁，德国将于当年2月1日开始进行针对任何国家的"无限制潜艇战"。电报还指示厄卡德特说服墨西哥与德国结盟，向美国宣战以拖住美国后腿，并承诺将帮助墨西哥收复早年被美国夺去的得克萨斯、亚利桑那和新墨西哥三州。

图片版权 Getty Images Image caption 计算机的出现，使得破译密码变得更有可能。

这份情报被英国截获并确认后，英国外交大臣约见美国大使，这封电报和密码本抄件很快就出现在当时的美国总统威尔逊的办公桌上。随后，一直拒绝加入一次大战的美国对德国宣战。

第二次世界大战期间，日本帝国海军大将、联合舰队司令官山本五十六曾成功偷袭美军珍珠港，被美军恨之入骨。

日军使用的也是日本外交使团使用的类似密码。据传，最初破译日本外交和日军密码情报的是中国国民政府里为中统局工作的密码专家池步洲。中国方面将密码情报立即转给美军。

山本五十六乘飞机在太平洋战区上空巡视时，被16架早已等待在半路有关空域的美军战斗机伏击击毙。此事震惊日本，但日军仍认为这是运气，一直都不能相信由日本顶级密码专家设计的外交密码能被外国人破译。