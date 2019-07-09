图片版权 Getty Images Image caption M1A1 艾布兰战车 , 2002年于科威特。此次美国买给台湾的是 M1A2T特制款。

在台湾总统蔡英文即将过境美国前夕， 美国五角大楼今日（7月9日）宣布，美国国务院已批准特朗普政府任内第四次向台湾出售约22亿美金的军事武器。这笔交易涉及108辆“M1A2T 艾布兰”（Abrams）坦克、250枚刺针飞弹（Stinger Missiles）和相关设备。 这是特朗普上任后对台军售金额最高的一次。

中国外交部在今年6月曾敦促美国停止出售武器给台湾，称美国此举“极其敏感和破坏性”，呼吁美国遵守一个中国政策。美国国防部国防安全合作署（DSCA）在一份声明中表示，出售这些武器给台湾不会改变该地区的基本军事平衡。

中国官媒《环球时报》今日发表社论严厉批评此次台美军事交易，并警告美台互动若“玩过头，台湾要付出极大代价。”

台湾对美国表达感激

台湾外交部于今日的新闻稿提出，十分感激美国此次售予军事武器的决定。该声明并批评中国近年来对台湾有许多“言论恐吓及军事挑衅”，此次采购让台湾自我防卫的能力增加。

“美国政府依照《台湾关系法》持续军售台湾，并不会对两岸关系造成影响；相反地，强化台湾防卫实力，吓阻可能军事进犯，才能维系两岸的和平与稳定。” 台湾外交部强调。

中美台军事角力

就此次军售案，美国在台官方代表单位美国在台协会（AIT）今天表示，“这项军售符合《台湾关系法》，以及美国对台湾维持足够自我防卫能力的支持，有利于台海稳定。”相关评论则称，美国提出这笔特朗普任内对台金额最大的军事交易，估计本来在四月就会通过，但因为美国与中国在G20峰会期间将“继续协商”的缘故，此笔军售案有所延期，让台湾相关单位一度感到焦虑。

图片版权 Reuters Image caption 有分析称，G20期间的“习特会” 使得此笔军售案有所延期。

台媒分析，此次通过军售案，对台湾军事士气有所帮助。尤其，美国出售的艾布兰战车，对亟需升级的台湾陆军帮助很大，并给予陆军出身的台湾国防部长严德发有所帮助。但许多评论也表示，中方可能会就此军售案，对台湾进行外交报复。

《环球时报》今日社论警告，“我们不妨做一个大胆的假设：如果有一天美台之间做出大陆决不接受的军售，大陆宣布如果那些装备上岛，我们将坚决摧毁它们，届时将会发生什么？“，该社论并特别指出“大陆国力的增强使得我们有更多手段压制外部的对台军售，过去法国、荷兰等都有对台军售，现在只剩下美国” ；“美方的政策焦点早已从保卫台湾安全转到了与中国博弈的其他方向。”

图片版权 Getty Images Image caption 艾布兰坦克

艾布兰坦克

被台湾军事研究者称为“地表最强战车”的艾布兰坦克，是美国在1960年代研发并逐步升级的坦克战车。外界认为是目前坦克军种里火力最强的战车。许多军事分析称，此战车在台湾将肩负如何在敌方“抢滩”中，发挥摧毁抢滩敌军的功能。此次美方售予台湾艾布兰坦克，未来将成为2个装甲营的编制，部署在台湾北部新竹湖口军区。

过往美国对台军售多半是空战所需的导弹以及战斗机为主。此次售与台湾陆军需求的坦克，在过去十分少见。

艾布兰坦克过去20多年来大多使用在美国涉入中东地区的战争，包含2014年伊拉克内战、2003年伊拉克战争等。目前美国之外，使用艾布兰坦克的国家有科威特、沙特阿拉伯、埃及、澳大利亚等。