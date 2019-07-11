22国促中国停止新疆侵权 北京称“粗暴干涉内政”

图片版权 AFP Image caption 联合国专家和人权机构都认定，中国在新疆拘押了100多万穆斯林，其中大部分是维吾尔人。

联合国人权理事会的的22个成员国联名发出一份声明，批评中国在新疆地区大规模拘押维吾尔族等少数民族。北京严词回应，称这些国家“公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政”。

联合国专家和权益机构都认定中国的拘押营中，有超过一百万维吾尔人和其他少数民族。

不过中国表示，维吾尔人是在职业训练中心受教育，目的是对应恐怖主义。

这一前所未有的联署声明，由22个人权理事会成员国签署, 包括：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、冰岛、爱尔兰、日本、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和英国。

声明中提及国际媒体对新疆维吾尔族和其他少数民族大规模拘押以及广泛地监控和受到限制所做的报道。

22个国家的联署声明还敦促中国让联合国和独立的国际观察员进入新疆。

中国周四（11日）做出反应。中国外交部发言人耿爽在当天的例行记者会上称，这些国家“公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政”。他还称，22国的说法“枉顾事实真相，是对中国的无端指责和攻击污蔑”，中方已经向有关国家提出严正交涉。

耿爽同时表示，中方已向联合国人权高专办人员发出了赴疆邀请，以便其了解新疆地区的真实情况。

你的器材不支持播放多媒体材料 新疆孩子

曾有倡议人士希望在联合国安理会上寻求正式决议。分析人士表示，此举是唯一可能在联合国真正点出维吾尔族困境的选择。不过他们也知道中国有足够的票数来阻挡决议。因此他们采取少见的方式，请外交官连署递交公开批评信。

如果说这一联署声明有任何外交份量的话，那么它并不如在联合国人权理事会上宣读的一份正式声明，更比不上提交表决的联合国决议草案。

据外交界人士向路透社表示，之所以没有正式声明或决议草案，是有的国家担心会受到北京的政治或经济层面上的报复。

人权观察日内瓦分布主任约翰・费雪（John Fisher）说， 此一联合声明不但对新疆居民极为重要，对于世界各地仰赖联合国最高人权机构对大国问责的人们同样意义非凡。

你的器材不支持播放多媒体材料 废墟上的信仰：中国消失的清真寺

由英国广播公司BBC收集的证据显示，仅在新疆的一个镇子，就有400多个儿童的父母一方或双方受到某种形式的拘押。很多人被拘押，是因为表达了宗教信仰、戴面纱，或者有海外关系。

中国驻英国大使刘晓明否认，新疆的儿童被有系统地与父母分开。

人权理事会是联合国系统中由47个成员国组成的政府间机构，负责在全球范围内加强促进和保护人权的工作。

2016年3月由美国牵头在人权理事会上针对中国发布的联合声明获得12国签署。在那次的联署中，12个国家的代表表达了对中国拘押人权活动人士、民间社团领导人和律师的关注。。

不过，美国在2018年6月退出了联合国人权理事会，称该组织存在政治偏见。

就在22国联署批评中国大规模拘押新疆维吾尔人之前，香港歌手、活动人士何韵诗周一（7月8日）在联合国人权理事会上发言称，“一国两制”已几近破产。何韵诗在会上短短的两分钟发言，两次被中国代表打断。

何韵诗还在发言中要求联合国人权理事会将中国除名。对此，中国外交部发言人耿爽回应说，这是痴心妄想，不自量力。