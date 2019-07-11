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台湾总统大选在即，外界关注总统蔡英文将谁与搭档竞选。副总统候选人的热门竞争者之一、台湾桃园市长郑文灿再度访美参加一系列活动。

被记者问到会否答应担任蔡英文的副手时，郑文灿表示：”这个事情（竞选邀请）没有发生。“他称会支持并尊重蔡英文选择的副手。

在四个月内第二度访美的郑文灿，恰逢蔡英文同时过境美国。即将访问中美洲的蔡英文11日在纽约过境，郑文灿亦将从华府抵达纽约。关于两人会否”同框“，郑称蔡的行程应由总统发言人表述，而他本人在纽约没有公开行程。

“两制是假象，一国才是真实”

郑文灿10日在华盛顿智库威尔逊中心发表演说，他表示香港的“反送中”运动是其历史发展的重要转折点，在台湾则形成“挺台湾，保香港”的气氛。经此一役，香港和台湾民心中筑起一道抗拒北京的“无形高墙”。

郑文灿说，对香港人而言，一国两制已经破产，“两制是假象，一国才是真实的“。而一国两制在台湾“完全没有市场”。他认为，亲中路线在台湾走到十字路口，“一中各表”再没有各说各话的空间 ，因为在北京的眼中“没有各表，只有一个中国。”希望台湾跟中国进一步经济整合、与北京沟通以降低国防支出、降温外交竞争的策略在台湾失去支持。“

郑文灿3月曾会晤美国白宫、国防部及国务院官员，他透露此程亦会拜会美方官员与议员。除此以外，他将以桃园市长身份参加美国商务部举办的全球城市挑战会议。他对BBC表示，他期待向美方介绍美中贸易战中”台商回流“的现象。

市长的总统竞选演说？

BBC中文驻美记者 冯兆音

从演讲标题看，郑文灿的演说是从桃园市长的视角谈论 “台湾民主以及自由开放的太平洋”。

但实际上，他以“中国威胁”开篇，论述美中角力之间台湾的经济策略、两岸政策与台湾在美国印太战略中的角色。演讲远远超越了市长视角，甚至带着总统的格局。

近期民调显示，台湾六都市长之中，郑文灿的施政满意度最高，达70%。鉴于郑的高声望，桃园市长很可能不会是他政治生涯的最高峰。

围绕2020年大选民进党“蔡郑配”的揣测不断，郑文灿近期曾笑说：“我姓郑（正）当副的不太好。”被问到是否有意参加2024年总统大选时，郑文灿也巧妙回答：“妈祖还没给我报梦”，暗讽了正在竞选的郭台铭。

毫无疑问的是，郑文灿频繁的访美行程，将为他政治生涯未来更上一层楼，在华府夯实基础。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年大选期间，郑文灿（右二）曾为蔡英文助选。2020年他是否会再次站在蔡英文身边，并担任她的竞选搭档，目前仍是未知数。

美中贸易战，台湾扮演何种角色？

郑文灿认为，台湾可掌握美中贸易战带来的机遇。贸易战正酣，台商正寻找新的生产基地。在鼓励回台投资的政策下，回流台商的投资总额预估达200至250亿美元，其中以制造和电子业回流现象显著。

他表示，今年上半年，从美国直接下单到台湾的电子产品，增加约20%，相较之下，台湾出口到中国大陆的同类产品下降15%。

郑文灿称，他希望借演讲为台湾争取美国更有力的支持。“走在自由的道路上，需要勇气、智慧，和朋友的支持，”他说，台湾和美国虽然使用的语言不同，但享有共同的价值。“台湾的企业保护智慧财产权（知识产权），这跟中国是不太一样的。”

以民主自由价值观作为美台伙伴关系的联结，是台湾政治人物访美时常见的论述。但郑文灿对于美中贸易战中台湾角色的表述，与另外两位来自台湾的市长明显区别。

台北市长柯文哲今年3月访美时对BBC表示，台湾应寻求“亲美友中”，在美中冲突中持谨慎态度。“台湾自己要小心，美中对抗是一个局面，台湾应该想自己如何survive（存活），而不是想如何leverage（以小搏大）。”

参选总统呼声颇高的高雄市长韩国瑜曾有类似表态，指美中贸易战是“大人在打架，小孩要闪远一点”，认为台湾不该卷入。