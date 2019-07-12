图片版权 Getty Images Image caption 梅花鹿被列为日本国宝。

野生动物保育组织称，在过去四个月里，有9只奈良公园的鹿因为吞下塑料袋而死亡。奈良鹿保护基金会表示，他们在3月至6月期间死亡的14只鹿中，发现9只鹿的胃里有大量的塑料袋和食品包装纸。其中，一只鹿的胃里有超过4公斤的垃圾。

奈良是日本知名的观光胜地，有1200多只野生鹿。其中梅花鹿(The Sika deer）被列为日本国宝，并受到法律保护。它们大多数聚集在奈良公园，那里也是寺庙和神社的聚集地。

Image caption 奈良公园的野生鹿。

旅客可以喂养鹿群特制的无塑料包装的不含糖饼干。然而，根据保育组织说法，一些旅客可能喂其它食物给鹿群。奈良鹿保育基金会的Rie Marukos女士告诉日本媒体称，许多旅客经常在路上丢弃食品包装袋或塑料袋。 鹿群闻到袋子，会认为塑料袋是食物而吞食。

在推特上，该基金会分享了一张在死去鹿的胃中发现的巨量塑料袋的照片。据悉，鹿的胃被塑料阻塞后，便可能因为因营养不良而死亡。

本周三（7月10日），许多志愿者参与了公园的大规模清理工作，搜集到了超过31公斤的塑料垃圾。奈良县政府正计划调查这些动物的死亡情况，并在公园内设置标志，附有插图，警告旅客不要随意喂养未经许可的食物给园内动物。