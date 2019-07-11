图片版权 Reuters Image caption 英国蒙特罗斯号护卫舰以及4艘探雷舰和一艘皇家舰队辅助支援舰目前驻扎在波斯湾地区，保证英国油轮通行霍尔木兹海峡安全。

在欧洲大国试图挽救伊朗核协议之际，英国伊朗的紧张对峙反而响应了美国对伊朗军事施压的建议。

近日，在英国于直布罗陀扣押了运送伊朗石油的一艘油轮后，伊朗扬言要报复。

随即发生了英国指责伊朗试图扣押其波斯湾油轮事件。这一事件加剧了波斯湾地区的形势紧张。周四（7月11日），英国将船只在伊朗水域威胁等级升至最高级——危急。

如此剑拔弩张紧张局势会对伊朗核协议危机产生什么影响？

油轮事件

英国国防部称，据信属于伊朗革命卫队的船只试图在海湾附近拦截一艘英国油轮，但被英国皇家海军一艘护卫舰驱离。

国防部的一名发言人表示，3艘伊朗船只迅速接近当时正在离开波斯湾进入霍尔木兹海峡的英国油轮“遗产”号，试图迫使其停下。

这名发言人形容伊朗人的行动违反国际法。

但伊朗方面则否认有扣押英国油轮的企图。

美国媒体报道说，在波斯湾为英国油轮护航的皇家海军护卫舰“蒙特罗斯”号在发现油轮受到威胁后，被迫驶入3艘伊朗船只和英国油轮之间，发出警告，并将炮口瞄准了伊朗船只。

伊朗船只见势不妙于是驶离。

英国广播公司BBC被告知，当时油轮受到伊朗船只逼近、骚扰之际，正接近有争议的阿布穆萨岛。但油轮一直行驶在国际航道上。

英国政府发言人表示，3艘伊朗船只试图阻止一艘英国商船“遗产”号通过霍尔木兹海峡，违反了国际法。

发言人说，英国方面对这一行动感到关切，并继续敦促伊朗当局要为该地区紧张局势降温。

伊朗方面怎么说?

伊朗法斯通讯社在推特上援引伊朗革命卫队海军公共关系办公室的话说，伊朗革命卫队否认美国消息来源的指责，包括伊朗试图扣押英国遗产号的说法。

另有报道引述伊朗革命卫队表示，在过去24小时内，伊朗没有与任何外国船只(包括英国船只)发生任何对抗。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫说，英国提出指责是在制造紧张局势。

扎里夫对法斯通讯社表示，这些指称毫无价值。

为什么英国和伊朗的紧张局势升级?

2019年6月份，英国表示，几乎可以肯定伊朗政权应对两艘国际油轮在波斯湾遇袭事件负责。此后，英国与伊朗的关系紧张加剧。

随后，英国皇家海军陆战队帮助英属直布罗陀当局扣压了一艘运载伊朗原油的油轮，因为有证据表明，这艘油轮违反欧盟制裁，将伊朗原油运往叙利亚。

对此，一名伊朗官员表示，如果被扣押的油轮没有获释，伊朗将扣押一艘英国油轮。

图片版权 EPA Image caption 2019年6月份，英国表示，几乎可以肯定伊朗政权应对两艘国际油轮在波斯湾遇袭事件负责。此后，英国与伊朗的关系紧张加剧。

伊朗还召见了英国驻德黑兰大使，指责英方的行动是其所称的海盗行为。

此后，伊朗总统鲁哈尼嘲笑英国称，英国使用皇家海军军舰在海湾为英国油轮护航是英国被吓坏后的无助之举。

鲁哈尼指责表示，英国人是制造不安的始作俑者，终将自食其果。

英国“蒙特罗斯”号护卫舰也曾伴随另一艘英国油轮航行通过霍尔木兹海峡。

目前，英国皇家海军有一艘护卫舰，4艘扫雷舰和一艘辅助支援舰驻扎在波斯湾地区。

英国“蒙特罗斯”号护卫舰简况 型号：23型护卫舰 任务及作用：反海盗，人道主义救援，护航，监控飞机、导弹和潜艇等踪迹 舰上人员：180人 最大航速：28节 续航距离：超过7500海里（约1.4万公里）

BBC防务记者乔纳森·比尔说，这足以为英国船只提供安全保障的信心，但可能不足以应对冲突的危机。

他补充表示，皇家海军“蒙特罗斯”号无法为海湾地区所有与英国有联系的商船提供保护。

比尔表示，英国政府部长们现在将不得不考虑向该地区派遣另一艘皇家海军战舰。但这样做的话，只会进一步加剧与伊朗的紧张关系，而这正是英国政府希望避免的情况。

英国也一直在向伊朗施压，要求伊朗释放英国伊朗裔女子纳扎宁·扎加里-拉特克利夫。她于2016年被伊朗以间谍罪判刑入狱5年。她一直拒绝认罪。

BBC防务和外交事务记者 乔纳森·马库斯（Jonathan Marcus）分析：局势是否会恶化？

在直布罗陀外海扣押一艘伊朗原油船只后，伊朗似乎一直在试图扳回一城，威胁悬挂英国旗的船只。

尽管这一事件是英国伊朗双边性质的，但它也特别提醒人们，海湾地区的紧张局势尚未消失。

随着种种迹象表明，有关伊朗核协议的争议肯定还要持续，情况可能会变得更糟。

这一事件可能会呼应美国在海湾地区建立一支国际海军力量以保护国际航运的呼吁。

但最令人担忧的是，它表明伊朗体制内的因素，包括伊朗革命卫队的海军部门，或者其它势力，都有意给紧张局势加码。

在欧洲大国都试图挽救伊朗核协议的同时，这一局势就正中特朗普总统的下怀。

图片版权 Reuters Image caption 英国皇家海军陆战队帮助英属直布罗陀当局扣压了一艘运载伊朗原油的油轮，因为有证据表明，这艘油轮违反欧盟制裁，将伊朗原油运往叙利亚。

美国伊朗的对峙

美国指责伊朗在2019年5月和6月共对6艘国际油轮发动了袭击。

美军参谋长联席会议主席表示，希望建立一个多国军事联盟，用以保护伊朗和也门周围的水域安全。

特朗普政府2018年决定退出有关伊朗核计划的国际协定，并加强了对伊朗的惩罚性经济制裁。

但包括英国在内的美国欧洲盟国都没有效仿美国的做法。

而伊朗开始向欧洲施压。伊朗驻联合国大使坚称，欧洲人必须采取更多措施，补偿伊朗因美国制裁而遭受的经济损失，这才是欧洲兑现其协议承诺。

图片版权 Reuters Image caption 英国“遗产”号油轮上载有送往英国的百万桶中东原油。

德黑兰已开始逐步将其浓缩铀水平推到与一些世界大国达成的核协议的限度之外。

伊朗官员告诉BBC，除非欧洲人信守承诺，维护伊朗核协议的经济利益，否则伊朗将进入其加紧铀浓缩计划的更高阶段。