图片版权 AFP Image caption 美国总统特朗普说，他不会再同英国大使金·达罗克打交道。

英国驻美国大使金·达罗克辞职，电文泄露风波告一段落。但是BBC驻北美记者泽克尔（Anthony Zurcher）认为，在今后数周甚至数月内英国政府仍然要继续处理该事件对美英关系造成的政治后果。

他还从中总结出5个教训。

特朗普总统习惯于不按常理出牌，喜欢我行我素，他并不在乎政治群里运作通常所需要的外表。

尽管受到政治对手，甚至有时候党内的反对，但特朗普仍然特立独行。现在英国领教了特朗普的这种作风。

英美关系中“惯例”不再

英国政府在最初48小时内对英国大使表示支持，但是最后仍然让他承担了自己行为的后果，下任首相继任者的热门人选约翰逊也三缄其口。

图片版权 Getty Images Image caption 英国驻美国大使金·达罗克在2017年10月的一次活动中

大使位置更替很平常，有时候同所在国产生争议的大使被替换。这种外交事务一般都不会进入公众关注的领域，涉及战争或间谍案的事例除外。

因此现在出现了这种没有外交辞令的外交，英美“特殊关系”可能不再特殊。

泄漏电文刺痛了特朗普

特朗普自2016年竞选开始就一再提到要“美国再次受到尊重”，指责奥巴马政府降低了美国的世界声望。

他经常喜欢重复世界领导人对他的赞誉，表达他们对美国强大和繁荣的羡慕。

但是金·达罗克对白宫的“不良运作”，“混乱”和“无能”的直率评价同特朗普的乐观描绘形成反差。来自美国最紧密盟友英国的代表所发的电文实际上等于说“皇帝没有穿衣服”。

不难想象，在2020年总统大选中，民主党人会用金·达罗克的电文攻击特朗普，甚至把金·达罗克的评价用在广告中或竞选辩论中。

因此特朗普有必要尽快把这位英国大使赶走，而且要把他的声誉毁掉。

图片版权 EPA Image caption 2017年保守党首相候选人约翰逊同金·达罗克在一起

美国媒体不以为然

英国媒体长篇累牍地报道了特朗普和金·达罗克的矛盾，英国政府以及保守党领袖最后角逐也因此受到影响。英国大使和美国的风波也成了英国政治讨论的主要内容。

但是在美国，这件事就和美国总统经常反击其批评者一样，并不那么非同寻常。特朗普经常直接反击批评他的公众人物，政治对手，甚至来自其政府内部的批评者。

在金·达罗克风波期间，特朗普总统两天内在推特上连发了21个评论，对印度，联邦法院，民主党人和所谓的“极左”一一进行了抨击。他还赞扬美国的经济表现，并且分享了来自福克斯电视频道的一段视频。

美国媒体最初报道了特朗普批评英国首相特雷莎·梅和金·达罗克大使的推特，但第二天媒体就很少做报道。

金·达罗克大使辞职后，媒体的注意力就转往别处，美国劳工部长亚历山大· 阿科斯塔因其和亿万富翁杰弗里·爱泼斯坦的性交易丑闻有牵连成为媒体关注的新焦点。

特朗普式的“炒人”

英国政府初次领教了特朗普总统管人事的技巧。虽然特朗普在电视节目中经常当面对参赛者说“你被开除了”，但是在现实生活中这并不是特朗普解雇人的方式。

特立普一般不解雇人，而是让此人在其岗位上感到无法忍受，他们最终会自己离开。

图片版权 Getty Images Image caption 在金·达罗克风波期间，在两天内特朗普总统在推特上连发了21个评论，对印度，联邦法院，民主党人和所谓的“极左”一一作了抨击。

按理说，特朗普可以根据维也纳公约外交关系方面的规定，宣布英国大使为“不受欢迎的人”，那样英国就必须把他从大使职位上调走。

但是特朗普没有那样做。他靠发推特指责，撤销白宫对大使的邀请，切断官员同他的联系，达到了同样的效果。

特朗普在总统任期内用相同的手段，即公开批评对付自己的政府官员，贬低他们，包括对前任国务卿蒂勒森和前任司法部长塞申斯，前白宫办公厅主任普里巴斯和凯利。

与国务院隔阂依旧

众所周知，自特朗普上台伊始，白宫和国务院的关系就不好。特朗普可能把国务院看作批评者和和异见反对者聚集之地，因为在2009-2013年间国务院是他的老对手希拉里·克林顿的地盘。他的这种看法并非没有道理。

特朗普的外交方式明显不同于美国传统外交做法。例如在周二（7月9日）国务院发言人在记者会上，面对记者关于美英关系的一再追问，发言人摩根·奥特加斯坚持说两国关系大于个人关系，甚至大于政府关系。

奥特加斯说，美国会继续同具有授权的个人打交道，直到从白宫或总统得到另外的命令为止，一切要按总统的指示行事。

但从特朗普总统的推特却看不出有任何明显的指示。碰到一个不按讲稿说话，不和手下商量的总统，对于政府官员，无论是国务院还是其他部门的官员来说确实是个挑战。