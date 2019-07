图片版权 Getty Images Image caption 世界上哪个城市没有这种T恤?

(部分图片可能令读者产生不安)

是的,每一件印上标语的T恤都是在呼喊“向我看过来”,时尚圈人可能会说,这是一个小小的闪光时刻。

标语T恤的确就是一种言论的发表,这并不限于时装T台上。我们所有人都看见过的,我们当中的很多人自己也在穿。

从耐克(Nike)那句“Just Do It(只管去做)”到“This is What a Feminist Looks Like(女权主义者长这样)”,这些讯息能够揭示出披上这些标语的人的身份认同。标语告诉了我们,他们是谁,或者他们想变成谁,同时揭示出他们的期望,他们的梦想和他们的政见。

英国作家、主持人迈克尔·罗森(Michael Rosen)来与我们探讨一下,是什么驱使我们想要在自己的胸前展示我们的思想。

谁发明了衣服上的标语?

图片版权 Getty Images Image caption 英国的妇女参政论者曾经将争取女性投票权的标语举在胸前;不过,是谁最先把标语印到衣服上的?

很难确切地说,从哪一个时刻起开始有人将文字穿在身上,不过我们知道的是,在1948年,一句“Do it with Dewey(与杜威一起做)”的标语被用在了T恤上,让孩子们穿上它,来支持当时的共和党选人托马斯·杜威(Thomas E. Dewey)的总统竞选。

随着科技发展,后来要制作标语T恤就变得容易得多,对这种T恤的使用也越来越广泛。

然后,在上世纪60、70年代,印在T恤上的字就开始出现。时尚史学者安珀·布查特(Amber Butchart)指出,这是一个重要的时刻:“忽然间,你能够非常、非常快地将一个非常个人化的讯息印在T恤上。”人们在家里创作自己标语的可能性瞬间无限扩大了。

政治标语

图片版权 Getty Images Image caption 谁是俄罗斯的偶像?

安珀说,20世纪70年代是政治标语T恤的一个“基石”。

1973年,美国《纽约时报》上发表的一篇文章讨论了T恤作为“一种讯息媒介”的问题,并且提到了“水门事件”启发下出现的各种T恤,比如有一件T恤就写着“I'm Democrat, Don't Bug Me(我是民主党的,不要给我装窃听器)”。

在英国,时尚界偶像级设计师凯瑟琳·哈姆尼特(Katherine Hamnett)就曾在80年代初期的一张照片里站在时任首相撒切尔夫人(Margaret Thatcher,戴卓尔夫人)身旁,身穿一件写着“58% Don't Want Pershing(58%的人不想要潘兴导弹)”的T恤——指的是英国一个基地运送近百枚巡航导弹的事件。

时装评论人卡琳·富兰克林(Caryn Franklin)指,“哈姆尼特想要做出一个非常容易上口的标语”,并且“想让时尚成为一种政治媒介”。

这些例子都是现代政治政治标语的先驱。至于当代,还有比特朗普在2016年总统大选中的“Make America Great Again(令美国再次伟大)”更声名远播的标语吗?

抗议标语

图片版权 Getty Images Image caption 这条标语上写的是:“我不吃动物”。

卡琳说,很多标语T恤都是“对主流文化的抗议”:“标语是边缘化群体获得注意的一种方式”。

“ This is What a Feminist Looks Like ” 的T恤将女性表决权的议题带到了前台,甚至在很多著名的政客穿上之后,议题走进了英国下议院。

的T恤将女性表决权的议题带到了前台,甚至在很多著名的政客穿上之后,议题走进了英国下议院。 “ Black Power (黑人权力)” 的标语是另一个例子,表明你越是边缘化,T恤就越成为一种重要的工具,让你被看见和听见。

的标语是另一个例子,表明你越是边缘化,T恤就越成为一种重要的工具,让你被看见和听见。 “No More Page Three(别再有第三版)”是令英国小报《太阳报》(The Sun)重新审视自己的一场运动,该报的第三版一直刊登无上装女郎的照片。

最后这条标语起了作用:这件T恤随处可见,然后这个倡议也得到了响应,《太阳报》撤下了三版女郎。

图片版权 Getty Images Image caption 在受到侮辱时借助标语来消解攻击者的力量,是标语T恤的其中一种效用。

卡琳说,借助标语,你还可以“将原本有伤害性的字眼拿过来——你消解它的意义,从而令攻击不再有力。”

在对待很多侮辱性标语时,这种方式都会有效。

部落性标语

图片版权 Getty Images Image caption 有些标语,是为了表明你是谁的书迷、影迷或者歌迷……

安珀一件印着“Beatlemania(披头士狂热)”的T恤令人回想起一起最早的标语,它们成了一种商品,制造一种小团体的标识。

一件有乐队或者音乐节名字的T恤,显示了一种忠诚度:你是某个团体或者运动的一员。

在女子单身派对里,一群女性可能会穿上印有“Tina's Hen Party!(蒂娜的单身派对!)”的T恤,来显示她们是哪一群人——甚至有像“Bride Tribe(新娘部落)”这样的标语。

假期T恤常常会被当作礼物送给亲戚来拉仇恨,但是它也可以用来表达你去过哪里。

比如像“Here Today, Gone To Maui(今天在这里,刚去过茂宜岛)”或者“I Heart NY(我[心心]纽约)”这样的标语就是在告诉人们,你把自己归到哪一群人,或者你内心的归属地。

搞笑标语

图片版权 Getty Images Image caption 有时候,不用对自己那么认真。

有些标语则纯粹是搞笑,很多人都借助T恤来开玩笑。

你有没有见过一个骄傲的父亲穿起一件“This Is What An Awesome Dad Looks Like(一个好爸爸就是这个样子)”的T恤?

还有“I Was Hoping For A Battle Of Wits But You Seem To Be Unarmed(我本想来一场智力挑战,但看来你没带脑子)”,或者“Behind Every Great Man... Is a Woman Rolling Her Eyes(每个成功男人的背后……都有一个翻白眼的女人)”。

不过,或许你会比较喜欢那种带有反讽意味的标语,所以就选择了“I Hate T-Shirts With Funny Slogans On(我最讨厌印搞笑标语的T恤)”。

品牌大商标

图片版权 Getty Images Image caption 让我在胸前给你卖广告,我还会给你钱喔!

“80年代肯定是一个属于抓眼球消费的年代,”安珀说,“我们开始看见,开始购买各种打品牌的运动装和设计师款。”

品牌和商标开始处在中心位置,以此来抬高价格,哪怕产品本身可能还是一样的。

穿上有商标的衣服,我们就在给耐克或者阿迪达斯(Adidas)这样的品牌卖广告,但是我们也是对这些品牌所宣扬的生活方式很买账。

如果我们显眼地穿上Calvin Klein的服装,或许我们是想说,我们想要成为那些生活方式自由自在的人群一员。

又或者,我们正在不明智地显示,我们不再像自己所想的那么前卫和时髦。

为什么标语在当今这么流行?

图片版权 Getty Images Image caption “核能?不了,谢谢!”是一条能引起很多人共鸣的标语。

安珀说,我们如今看到T恤标语文化正在抬头,是“因为现今政治趋于两极分化的特质”。

我们正生活在“政治意识鲜明的时代”,安珀说,“人们越来越变得非常小团体化,也急于表明自己站在哪一边”。

卡琳对此也表示同意:“标语是一种非常好的工具,直截了当地打破别人对你的模糊印象。它令你能够选择你想要传达的确切讯息。”

然后,还有社交媒体的影响。

在某种意义上,可以说标语T恤是社交媒体的前世:以尽可能简短的形式,即时传达一种情绪。

当然,现在我们有了推特(Twitter)和其他平台,我们已经习惯了每天做这件事——而且,安珀说,世界上没有比T恤上的标语“更适合Intagram”的东西。

标语T恤会一直存在下去吗?

图片版权 Getty Images Image caption 一些标志已经成为了经典。

绝对会!

“我觉得它是非常美妙的工具,”卡琳说,“它给了我们不开口也能表达自己的机会。”

安珀也有同感:在高端时尚领域,这种潮流或许不会一直持续下去,但是“T恤当中的DIY元素和非常地迅速传达一种讯息的想法将会继续存在很多年”。

“标语T恤本身肯定不会死,”她说。

本文取材自BBC电台第四频道节目