中英合作标志性项目“死亡” 两国黄金十年壮志难酬

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老牌的英国工业基地谢菲尔德与一家中国公司签订10亿英镑的长期投资协议三年后，谢菲尔德市投资内阁成员伊克巴尔（Mazher Iqbal）议员上周二（7月9日）在该市市政厅宣布这个协议已经“死亡”。

在对这项投资未能兑现表示“失望”的同时，伊克巴尔称对此并无遗憾，因为这一项目前期推广给城市带来了“更广的收益”，很多谢菲尔德的商家获得了来自中国的合同，这座英国城市也保有伦敦以外最多的中国学生群体，吸引了众多中国游客。

但这个结局也凸显出三年来中英关系在英国脱欧、中美贸易战等因素影响下的起伏，英国甚至不得不正在中美博弈中做出选择。

这个项目原计划做什么

与谢菲尔德签约的中国公司为四川国栋建筑公司。双方在2016年达成了一份为期60年的合同，并在3年内对首批5个项目投资2.2亿英镑。

签约时，谢菲尔德市议长朱莉·多尔称，这个项目将让谢菲尔德将在未来很多年看到“利益与成就”。

图片版权 Sheffield City Council Image caption 英国谢菲尔德市与中国的四川国栋在三年前签署了一个规模庞大的投资计划。

2016年签约前后，国栋集团董事长王春明向BBC记者表示，因为他的女儿和女婿曾经在谢菲尔德留学，他才发现了谢菲尔德，没有他们，这个投资不会发生。

王春明投资谢菲尔德地产项目的主要动机恰恰在于这个城市吸引了大量中国留学生。谢菲尔德市议会负责商业和投资议员伊克巴尔（Mazher Iqbal）称，谢菲尔德是伦敦以外中国留学生最多的城市，并拥有庞大的中国游客市场。

双方签订协议是在英国脱欧公投前后，英国政府需要通过引入外资项目提振投资者的信心。

“面子工程”

签约时，已有批评者称谢菲尔德政府是浪费公帑以“追逐虚假的承诺”。

BBC记者在当时的报道中指出，国栋集团多次重组，公司股票数次停止交易，而就在和谢菲尔德市签署协议前几天，计划被突然改变，国栋方面称投资不再来自受股东控制的公共有限公司，而是来自他们的母公司国栋建筑集团，这是受王春明控制的私人公司。

王春明称这是为了避免繁琐的官僚手续。谢菲尔德市议会称并不担心，已充分了解这个公司的资金和所有权结构。

Image caption 原本计划将谢菲尔德中央图书馆改建为五星级酒店，但成本超出预期，中国合作方最终撤出。

作为项目的一期工程，四川国栋计划把谢菲尔德市图书馆改建为五星级酒店，然而签约后发现难以负担这座历史建筑昂贵的修葺费用，最终选择退出。

伊克巴尔对此表示“失望”，尽管如此，市议会对当初宣布签约“并不后悔”。

“很多谢菲尔德的企业直接受益，并与中国人达成合作。”

作为反对党的谢菲尔德市前议长斯克里文将这个项目描述为“虚荣心工程”，双方签署的协议“还不如写协议的纸值钱”。斯克里文还质疑是否做了尽职调查。

中英两方的政治推力

谢菲尔德与国栋达成合作的项目，同时契合中国和英国的政治诉求。

2014年，卡梅伦政府提出"北方经济引擎"（Northern Powerhouse）计划，这个宏伟的经济规划，目的是加快英格兰北部地区经济发展，形成一个与南部等量齐观的经济区。

计划提出后不久，时任财长乔治·奥斯本带领曼彻斯特、利物浦、谢菲尔德等一众北方城市政企人士访问中国。最后一站就是四川国栋所在地成都。

中国领导人习近平2015年访英时两国签署的部分重点项目

核技术-欣克利角核电项目 ：中国将在英国欣克利角核电项目中投资60亿英镑，用于建设位于英格兰西南部萨默塞特郡欣克利角的核电站，并希望借此能在未来将中国核技术输出到西方。

：中国将在英国欣克利角核电项目中投资60亿英镑，用于建设位于英格兰西南部萨默塞特郡欣克利角的核电站，并希望借此能在未来将中国核技术输出到西方。 汽车领域 ：中资将进入伦敦低碳黑色出租车行业，并与英国豪华跑车品牌"阿斯顿-马丁"签署一系列合作协议。"阿斯顿-马丁"公司与在中国从事风险投资和私募的"信中利"公司合作价值5000万英镑的协议，以发展旗下"Rapide"品牌的电动跑车。拥有"伦敦出租车公司"的中国"吉利汽车"将另外投入5000万英镑，用于研发和启动新一代"零排放"的黑色出租车。

：中资将进入伦敦低碳黑色出租车行业，并与英国豪华跑车品牌"阿斯顿-马丁"签署一系列合作协议。"阿斯顿-马丁"公司与在中国从事风险投资和私募的"信中利"公司合作价值5000万英镑的协议，以发展旗下"Rapide"品牌的电动跑车。拥有"伦敦出租车公司"的中国"吉利汽车"将另外投入5000万英镑，用于研发和启动新一代"零排放"的黑色出租车。 乐高游乐园 ：英国默林娱乐集团将通过价值三亿美元的合资运作，在上海开办一家"乐高游乐园"主题公园。

：英国默林娱乐集团将通过价值三亿美元的合资运作，在上海开办一家"乐高游乐园"主题公园。 中英电影投资基金 ：中国北京中泽文化产业有限公司及北京普罗派乐文化传媒有限公司与英国的Pairstech资本管理公司及Varcale管理有限公司共同创建了一个中英电影投资基金。双方同意先投入5000万英镑作为种子基金，并通过与中英两国的战略投资者及联合制作伙伴合作，计划在2020年前把基金资产规模增至15亿英镑。

：中国北京中泽文化产业有限公司及北京普罗派乐文化传媒有限公司与英国的Pairstech资本管理公司及Varcale管理有限公司共同创建了一个中英电影投资基金。双方同意先投入5000万英镑作为种子基金，并通过与中英两国的战略投资者及联合制作伙伴合作，计划在2020年前把基金资产规模增至15亿英镑。 皇家埃尔伯特港口：中国房地产开发商"总部基地"(Advanced Business Park)表示，他们将与中国的"中信集团"合作，共同在这一地区开发一个位于伦敦东部的新金融区。2013年5月，该公司成功竞标改建这一35英亩地区的项目。这个改造项目总投资额为17亿英镑，并将在建成后提供三万个工作岗位。该公司还表示，他们将和"中信集团"合作成立投资公司，在全英国、尤其在伦敦，参与基础设施和房地产项目的建设。

图片版权 Getty Images Image caption 习近平访问英国后，卡梅伦在多个场合形容中英关系处于“黄金十年”。

仅仅一个月后，习近平访问英国，与卡梅伦共同宣布中英投资曼城机场的项目。

中国则在2015年初在中央政府层面成立推进"一带一路"建设的领导机构。对于这个野心勃勃的全球投资计划，中国也需要来自西方主要国家的背书。

在中英两国的政治推力下，大批项目进行签约。中英关系也被双方定义为开启了“黄金十年”——2015年初，卡梅伦提出打造中英关系的“黄金时代”；9月，时任英国财政大臣奥斯本则称两国应携手打造“黄金十年”。

然而，“黄金十年”下的一些项目跟国栋-谢菲尔德项目命运相同——比如，利物浦附近的威勒尔市与中国公司森华计划重建废弃码头，涉及投资45亿英镑。

也有一些项目得到落地，比如上述习近平和卡梅伦宣布的曼彻斯特机场商业区项目，但投资规模小得多，仅1200万英镑。

贸易战与脱欧下的微妙关系

中英近期的经贸关系非常微妙。

鉴于脱欧后英国将着手签署更多双边贸易协议，英国政府希望继续增进与中国的贸易联系。

然而去年以来，中美贸易战不断升级，作为与美国有“特殊关系”的坚定盟友，英国不得不选边站队。

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美国与加拿大、墨西哥重新议定的贸易协议中包含了一个新的“32.10条款”。美国商务部长罗斯将其形容为是一颗“毒丸”（poison pill），该条款规定，协议中任何一方如果与其它"非市场经济国家"达成自由贸易协议，则协议中的任何一个成员国都可以在6个月后退出贸易协定。

罗斯在接受路透采访时表示，“毒丸”条款是“一项堵住贸易协定中漏洞的举措”。

这一条款在英国引起广泛讨论——因为英国在脱欧后将面临与主要经济体重新议定贸易协议，包括美国和中国。如果与美国的协议中包含“毒丸”条款，也将威胁与中国的贸易关系。

英国国际贸易部（DIT）前助理部长戴维·汉宁将其称为“中国条款”，预言英国官员将不得不做出“极具争议性的决定”。英国议会国际贸易委员会委员克里斯·莱斯利称，“美国显然是要阻止英国与中国达成贸易协定”。

在科技和安全领域，美国对英国的施压更为直接。美国助理副国务卿斯特雷耶表示，如果英国允许中国华为技术进入5G网络，那美国会重新评估同英国的情报分享合作。

不过英国首相特蕾莎‧梅最终容许华为参加建设英国5G网络的“非核心部分”。