中资与英国最大旅行社谈判7.5亿英镑收购协议

图片版权 Getty Images Image caption 托马斯·库克集团的前身托马斯·库克及儿子旅游公司成立于1841年，是全英国乃至全球组团旅游业的先驱。

英国最大旅行社运营商托马斯·库克集团陷入财务困境，正与有关银行和其最大的股东中资复星国际谈判。

尚待最后确定的协议，将决定复星国际是否收购托马斯·库克的旅游业务。

托马斯·库克集团的前身托马斯·库克及儿子旅游公司成立于1841年，是全英国乃至全球旅游业的先驱。

目前的托马斯库克集团是伦敦上市公司，旗下业务广泛，涵盖酒店、航空、旅行社等，是全球最大组团及配套旅游公司。

2015年，复星国际收购托马斯库克集团5%股权，并表示后续有意继续增持股份至10%，但不会整体收购。

托马斯·库克的首席执行官彼得·范豪瑟表示，有关提议并非是其希望看到的结果，但是对该集团的客户、供应商和员工来说，是最佳和现实的选择，将确保托马斯·库克业务的未来。

他告诉英国广播公司BBC说，（英国）客户不必担心，因为他们预订好的假期没有变化。

他表示，客户可以继续毫无后顾之忧地和该公司预订假日旅行。该公司有足够的资源经营其业务，确保客户享受假期。

有关的现金注资将给托马斯·库克集团足够的资金可以一直交易到明年年底，并投资于未来建设。

这家旅行社2019年早些时候做出了一项战略性业务回顾和总结，但认为自那以后欧洲旅游市场变得越来越具有挑战性。

各种复杂的因素打击了公司的财务状况，使其现金流变得困难。因此,该集团被迫与有关银行和复星进行谈判。

如果交易达成，复星可能将成为托马斯·库克旅游业务的大股东，并成为其航空公司的较大的小股东。

英国脱欧的不确定与激烈竞争的市场

很多人并不看好有关交易。有分析认为，目前持有该公司股份的人将因为拟议中的交易使他们的投资价值严重稀释。

有人甚至认为有关计划甚至可能表明托马斯·库克可能退出股市，使得这家世界上历史最悠久的配套度假公司成为一家私营公司。复星2015年收购法国的地中海俱乐部后，完成私有化退市。

托马斯·库克的股价在过去12个月里已经暴跌了80%以上。路透社一篇报道称，该公司目前市值约为2.55亿美元。

托马斯·库克和复星旅游都没有向路透社透露有关交易细节，即到底在香港上市的地中海俱乐部在这一交易中将出资多少。复星拥有地中海俱乐部18%股权。

2018年，托马斯·库克旅游业务拥有1100万客户，收入达74亿英镑。其利润率较高的航空公司业务(包括德国假日航空公司康德尔)收入达35亿英镑。

图片版权 Reuters Image caption 目前的托马斯库克集团是伦敦上市公司，旗下业务广泛，涵盖酒店、航空、旅行社等，是全球最大组团及配套旅游公司。

为了应对英国脱欧后不确定、预订量的下降的市场环境，激烈竞争及油料价格上升等因素，2019年上半年，托马斯·库克宣布将削减成本，宣布关闭英国21家门店，裁减了包括其位于英国彼得伯勒总部的150个工作职位的320个零售岗位。

复星表示，它在全球旅游业拥有丰富的经验。

该公司表示，它对地中海俱乐部和伍尔弗·汉普顿流浪者足球俱乐部等品牌的投资有着扭亏为盈的业绩。