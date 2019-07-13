图片版权 Getty Images Image caption 蔡英文出访过境美国，在出席商界峰会前和美台商业协会领袖一起会见记者。

台湾总统蔡英文7月11日前往加勒比海友邦访问，并过境美国纽约市。美东时间12日下午，蔡英文获邀至哥伦比亚大学举行闭门演讲，他的致词提及台湾对于区域和平及民主的角色，并再次提及香港逃犯条例争议，强调一国两制模式威胁台湾民主。

中国外交部发言人耿爽周五（7月12日）在记者会上称，美国同意蔡英文过境是违反一个中国原则，军售台湾危害中国主权。中国将制裁向台湾出售军武的美国企业。

美国国务院回应称蔡英文过境美国是根据给予台湾方便及尊严等原则，没有违逆一个中国原则。

加上此次蔡英文演讲，台湾历史上共有三位总统于在任期间到美国的大学演讲。

1995年6月，李登辉受克林顿政府及美国国会两院同意，以私人名义回到母校康乃尔大学访问，并于演讲中首次以“中华民国在台湾”定位台湾，引起中国强烈抗议。外界评论此举为引发1996年年台海导弹危机的主要原因之一。

2015年7月，马英九在卸任前夕至母校哈佛大学演讲。与中国关系平顺的他访问美国，并没有遭致中国特別批评。

蔡英文纽约演讲：逃犯条例与一国两制

蔡英文在美东时间12日抵达美国。美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）高调登机迎接蔡英文到访。此次为蔡英文首次以总统身份到访纽约，引起瞩目。

当天下午，蔡英文在哥伦比亚大学，与研究中国政治的学者黎安友（Andrew Nathan）等多位哥大教授对话，并发表致词演说。

蔡英文在开场致词中说，1979年她在美国念硕士班，并在纽约居住过，考取纽约州律师。当时台湾尚未脱离戒严，美国社会的多元化让她初尝言论自由及民主。她表示，香港此刻的情况显示“一国两制”的不可行，台湾无法接受。

“香港年轻人没有管道发声，只好走上街头为民主自由拼搏。我们台湾人民决心和他们站在一起。”蔡英文称。

关于台湾，蔡英文表示，台湾现在的危机是被 “经济利诱而危害民主”，以及假新闻当道，危害言论自由表达空间，但这也是全球民主的挑战。她最后强调经济与民主密不可分，不能为了经济就牺牲民主，台湾会与美国维系印太区域的民主及和平努力。

蔡英文自抵达纽约之后，场外抗议不断。此次演讲亦有华人团体在场外抗议蔡英文访美，昨日并与中国民运人士发生肢体冲突。

中国制裁

图片版权 Getty Images Image caption 艾布兰坦克

在蔡英文出访前几天，美国初步决定向台湾出售一笔22亿美金的军武，这是特朗普任内至今与台湾金额最大的一笔军武交易。

正在匈牙利访问的中国外长王毅昨日向美国喊话表示，“中国敦促美方充分认识到涉台问题的严重性，不要向‘台独’分裂势力发出错误信号，不要一错再错，更不要在涉台问题上玩火。”

中国外交部发言人耿爽前日记者会也提到，美国此举“严重违反中美三个联合公报及国际法和国际关系基本准则，损害中国主权和国家安全”。耿爽表示，中方将对参与此次售台武器的美国企业进行制裁。

根据美国国防部资料，涉及售卖台湾军武的公司包含：

美国通用动力公司（General Dynamics, GD）：参与建造MIA2阿布兰战车

美国雷神公司（Raytheon）：生产刺针导弹，

英国航太系统：制造M88A2装甲抢修车

美国豪士科公司（Oshkosh）：生产M1070A1重型设备运输车

华府史汀生中心(Stimson Center)智库研究员孙韵 (Yun Sun) 接受媒体采访时称，蔡英文此行过境的时间相当长，而纽约的政治意义又相当重要。因为中国政府强烈反对并批判蔡英文过境美国，美国的安排看起来有挑衅意味。

打破惯例

外界分析，此次蔡英文访问加勒比海邦交国，去回程过境美国总共四天，打破以往美国通常只准台湾总统在美过境24小时后离境的外交惯例。之外，蔡英文抵美后第也突破惯例，在台湾驻纽约代表处与台湾邦交国驻联合国代表会面，被外界分析为外交突破。

美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）表示，对美方此次给予蔡英文多项外交安排“方便”不感意外，“因为蔡英文并未采取改变现状的行动，北京却一直积极剥夺台湾的邦交国，美方的安排提供便利性，以表明对蔡政府在外交领域方面的支持。”

《洛杉矶时报》的报导则评论，这样的行程安排，反映的是美国在增强对中国施压之际，跟台湾越来越接近。

你的器材不支持播放多媒体材料 ”印太“——特朗普的新外交方针？

不过台湾前驻海地大使，退休外交官徐勉生上周（10）则在台媒风传媒投书说，蔡英文的外交没有任何斩获，因为特朗普甚至不同意她过境华府，过境纽约只是锦上添花。他并批评蔡英文为求明年总统连任，“利用香港反逃犯条例运动，激起绿营及年轻选民危机意识。”

前驻台湾洛杉矶代表处外交官刘仕杰则表示，“台湾已经经历三次政党轮替，总统出访友邦并进行过境外交，理应得到不分党派的支持。” 刘仕杰告诉BBC中文，台湾在加勒比海的邦交国政治上常分为亲中跟亲台两派，不同立场的政党对立及政党轮替十分频繁，影响与台湾的邦交。

蔡英文执政三年多，台湾的邦交国加速减少，三年内，已经有5个国家与台湾断交。目前台湾邦交国只剩17个国家。蔡英文此次结束访问后，回程又会过境美国丹佛两天，并将于21日与随行的台湾媒体在该地举行茶叙。她在丹佛是否会与重要人士碰面尚没有公开消息。