《狮子王》重拍版：迪士尼在复制自己的情怀，且依然名利双收
你有没有试过，当你精疲力竭，或者感觉到沮丧的时候，唯一能够令你开心的，就是一部好的儿童电影？
又有多少时候，一部迪士尼（Disney）的作品，帮助你找回勇气和力量？
那种让自己沉浸在另一个世界、让时光倒流回过去某个时刻的美好和愉悦的感觉，令人难以抗拒。
而这种情怀，似乎也正是迪士尼特别擅长制造的。
但是，情怀是否又是一种可以采之不尽的东西？
人生低谷时，需要怀旧
“人们总是喜欢怀旧的，”伦敦国王学院（King's College London）的心理学讲师、怀旧文化的专家维加纳·凡·蒂尔堡博士（Dr Wijnand van Tilburg）说。
据他的定义，怀旧情怀是“一种对过去所抱有的怅惘和依恋”。
“过去的自己和现在的自己彼此联通的那种感觉，被人们看作是人生里非常有意义的东西。”
凡·蒂尔堡博士说，它可以是一种非常有力量的情感，人们在人生低谷的时候会需要它。
“这些怀旧的回忆能给过去涂上某种玫瑰般的色彩，给人美好的感觉。”
迪士尼今年推出新版《狮子王》（Lion King），这是他们今年的第三部重拍作品——之前已经有《小飞象》（Dumbo）和《阿拉丁》（Aladdin）先后推出。
而此前几年，迪士尼亦已经推出过重拍版的《仙履奇缘》（Cinderella，《灰姑娘》，2015年）、《森林王子》（Jungle Book，2016年）和《美女与野兽》（Beauty and the Beast，2017年）。
此外，迪士尼还宣布将推出《花木兰》（Mulan）和《小美人鱼》（The Little Mermaid，《小鱼仙》）的重拍版，而传闻中正在筹拍的重制经典还有很多。
没有创新的怀旧，就没有意义
萨姆埃尔·琼斯（Samuel Jones）现年22岁，是YouTube影评频道NitPix的创始人之一。他说：“人们总希望抓住过去。”
“现在的电影大多数都是续集和重拍，它们是让我们停留在另一个世界的方式。”
琼斯说，我们现在之所以如此容易被拽进怀旧情怀里面去，技术是其中一个原因。
他认为，互联网和社交媒体本该是打破社会的边界，将我们所有人聚拢到一起的。
但是相反，“我们意识到，很多时候它并没有将任何人聚到一起。我想这可能会令人很迷惑”，而这又会导致人们去“抓住一些他们熟悉的东西”。
NitPix上其中一条最受欢迎的影片标题是：“皮克斯（Pixar）死了吗？”该影片有超过100万的观看量，而且评论栏里的意见非常两极。
该影片的观点是，皮克斯的那些续集在原作过去多年之后推出，却只不过是前作的影子。
“它们基本上就是在问：‘你还记得这个吗？’”麦克斯·巴德斯利（Max Bardsley）说。他21岁，和琼斯一样是NitPix的创始人之一。
“它们叫人难忘或者吸引人的地方，主要就是那些重现过去的时刻。”
琼斯和巴德斯利还专门制作了另一个视频“为什么《超人特工队2》（Incredibles 2）是一部烂续集？”，继续批评皮克斯。
巴德斯利认为《超人特工队2》的问题在于“内容如同被稀释过，平淡无奇”。
“你应该要将故事向前推，你要重新建构它”。
“如果你要做续集，你就必须要给我们一些新鲜的东西，”他说。
皮克斯推出的产品中，续集占的比重越来越高。
皮克斯工作室是迪士尼旗下的制作公司，在它最初出品的十部电影里，只有一部是续集——《玩具总动员2》（Toy Story 2，《反斗奇兵2》），而随后出品的11部电影中，却有七部是续集。
对大多数人来说，童年是最安全的
我们常常看到人们为那种怀旧情怀而着迷，而这种体验不仅是在电影院里。
22岁的艾米丽·塔尔布特（Emily Talbut）在上大学期间，在佛罗里达州的迪士尼世界（Walt Disney World）打了两个暑假的工。
她形容自己在那里的职责是帮助营造一种友好的氛围，“让人们笑足一整天”。
虽然很多年轻家庭选择去迪士尼世界一同玩耍，但艾米丽说，很多成年人也会选择不带小孩，纯粹为了度一个浪漫的假期，或单身派对。
“你会看到有些人来这里是没带小孩，他们比小孩更加热衷迪士尼，”她接受BBC电台第一频道《新闻节拍》（Newsbeat）节目访问时说。
艾美丽认为，“逃离现实”是人们喜欢沉浸在迪士尼乐园的主要原因之一。
“就是想要回到童年，”
“那些电影我们都看过无数次，于是能够以另一种方式体验它是非常吸引人的，”
“而且那是一个非常安全的地方——当你走进公园，你就不用去管外面的世界了。”
太多、太快
不过，作为一个迪士尼的大粉丝，艾米丽却有些担心，重拍经典的吸引力可能正在消退。
“重拍得有点太频密了，失去重看故事的新鲜感，”她说。
“我不确定是不是每一部都会有那么强的感召力。”
迪士尼的老板鲍勃·艾格（Bob Iger）在谈论迪士尼旗下另一个产品“星球大战”（Star Wars）系列的时候也表达过类似看法。
去年《星球大战》人物韩·索罗（Han Solo）的外传电影令观众失望，之后艾格承认，迪士尼推出的“星战”系列电影“太多、太快”。
但这还是未能阻止迪士尼推出新的三部曲，预计分别在2022、2024和2026年公映。
《小飞象》在三月上映时反响平庸，大概也同样反映出迪士尼的疲态。
五月的《阿拉丁》又在票房上表现不俗。
《花木兰》则是下一部获得“真人版”重拍待遇的作品，将在2020年初上映。
在那之后，迪士尼还有九部已经宣布的“未定名迪士尼真人版”电影，在2021至2023年间陆续推出。
我们只知道，其中一部将是《小美人鱼》的重拍版。
而且，我们很可能还会看到更多老动画片的重拍版。有报道指，迪士尼正在筹划《钟楼驼侠》（Hunchback of Notre Dame）、《星际宝贝》（Lilo & Stitch）, 《小飞侠彼得·潘》（Peter Pan）和《匹诺曹》（Pinocchio）等等经典作品的重拍。
而《森林王子2》也正在筹备当中。
怀旧帮助我们找到意义
“怀旧情怀是一种很强的社会元素，它令人们感觉人生有意义，”研究怀旧文化的专家凡·蒂尔堡博士说，“研究显示，人们利用怀旧的记忆来寻找美好的感觉。”
他还表示，对于“当下缺乏归属感，或者觉得有点找不到意义的人们”来说，会更容易产生怀旧的情怀。
有证据显示，时下的年轻人对家人和朋友，会感觉比以往任何时候都更加疏离，而怀旧情怀可能正是我们应对这种疏离的方式。
“我们所有人都已经长大了，不得不去过正常的成年人生活，”艾米丽·塔尔布特说。
“但是，我想，能回到过去还是很开心的。”