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美国总统特朗普（Donald Trump）再次被指发表种族主义言论，这一次发难的对象是四名有色人种的民主党女性国会议员。

美国国会议员亚历山德拉·奥卡西奥－柯特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）、伊尔汉·奥玛尔（Ilhan Omar）、阿娅娜·普莱斯利（Ayanna Pressley）和拉什达·特莱布（Rashida Tlaib）都是美国公民，但特朗普在推特（Twitter）发帖指，她们四人如果不高兴，“可以离开”。

美国总统在上周日（7月14日）的一连串推文中表示，她们应该“回去她们老家，帮助改善那些破败和犯罪情况泛滥的地方”。

四名女性议员当中，有三人出生在美国，只有奥玛尔出生在索马里。特朗普的言论被广泛指责为种族歧视和排外。

作为回应，四名议员在周一举行了一场新闻发布会，指特朗普的一系列言论是在转移视线，呼吁公众“不要上当”。

普莱斯利表示：“这只不过是在扰乱视听和转移焦点，想让人忽略这届政府从上到下混乱和腐败的文化。”

奥玛尔和特莱布则再次呼吁弹劾特朗普。

“小分队”

受到特朗普批评的四名女性国会议员，是美国政坛知名度颇高的民主党政客。她们在美国政治圈内有一个外号叫“小分队（The Squad）”。

图片版权 EPA, Reuters, Getty Image caption 四名女性少数族裔国会议员（左上起顺时针方向）：亚历山德拉·奥卡西奥－柯特兹、拉什达·特莱布、伊尔汉·奥玛尔（Ilhan Omar）和阿娅娜·普莱斯利（Ayanna Pressley）。

29岁的柯特兹出生于纽约，获得波士顿大学经济学和国际关系学位，父母是波多黎各后裔。当选议员之后，她一直在环境政策问题上积极发言，并且对于特朗普的批评也是毫不含糊——她曾在一次电视访问中指美国总统“毫无疑问”是个种族主义者。

45岁的普莱斯利是马萨诸塞州历史上第一名非洲裔国会议员，曾在前国务卿约翰·克里（John Kerry）的团队里服务13年。

特莱布则在去年11月当选密歇根州国会议员，是美国国会内第一名巴勒斯坦裔议员，在上任当天她身披巴勒斯坦的传统服饰宣誓。

奥玛尔则在12岁时作为难民移居美国，是国会历史上第一名索马里裔议员。甫一当选，她就成功争取废除众议院181年来不允许佩戴任何头饰的规定。她头戴着希贾布（hijab）头巾完成就职宣誓。

在周一的发布会上，普莱斯利指，特朗普想要“将我们边缘化”的努力是徒劳的，因为她们“不止有四个人”。

“我们的队伍很大，”她说，“我们的队伍包括了所有为建立一个更平等、公正的世界而投身其中的人。”

图片版权 AFP/Getty Image caption 四名议员在周一召开新闻发布会回应特朗普。

奥玛尔则表示，特朗普对四名少数族裔女性的攻击是“白人民族主义者的政纲”，又指特朗普“最希望分化我们的国家”。

特莱布形容这只不过是特朗普“种族主义和排外剧本的延续”。

柯特兹则在发布会上回顾了自己小时候曾经参观白宫的经历。她表示，大家应该向年轻一代表明，“不管这一任总统怎么说，这个国家都是属于你们的”。

四名女性均表示，医保、枪械暴力以及美国与墨西哥边境移民被拘禁的问题，才是当下应该关注的焦点。

特朗普再打“种族牌”？

这并不是特朗普第一次针对美国国内的少数族群。在他还没有成为总统之前，特朗普就曾经对前任奥巴马作出虚假指控，指奥巴马并非出生在美国。

在总统选战初期，特朗普又将美国境内的众多墨西哥移民形容为“强奸犯”。

2018年，特朗普曾质疑，美国为太多移民提供避难，又指萨尔瓦多、海地和非洲各国是“粪坑国家（shithole countries）”。

这一次，特朗普将矛头指向民主党人。

四名议员的回应很快就得到了民主党的支持，甚至一部分共和党人都没有站在特朗普一边。密歇根州共和党人、特朗普的积极批评者贾斯汀·阿马什（Justin Amash）指，美国总统的言论“令人作呕”。

不过，支持特朗普的人仍然有。福克斯新闻台（Fox News）的政治分析节目《福克斯与朋友们》（Fox and Friends）指，“小分队”是在通过用社交网络上容易传播的词汇来笼络年轻受众，驱使他们站到总统的对面。

分析：撕裂政治下的撕裂言论

梅加·默汉（Megha Mohan），BBC性别议题记者

对于多数国家的领导人，这样的言论都肯定会令外界震惊并且受到遣责，甚至还会给政治生涯带来长远的破坏。

然而，第45任美国总统以连续三条推文的形式攻击四名有色人种女议员，直接叫她们“回家”，却没有令太多人感到震惊。

假如这个时代不是如此撕裂，这一事件将会占据媒体报道好多天，甚至好几个星期或者好几个月。

但是，政界内部人士却说，这一次的言论就像总统在社交媒体上的很多长篇大论一样，不久就会消退。

但是现在，有一点是再明白不过的。

美国政治现在比以往任何时候都更撕裂，于是在新一个选举周期临近之下，特朗普对民主党对手言辞更加激烈，是丝毫不令人惊讶的。

在他的第一次总统选战中，特朗普所使用的言辞被指令人群两极分化，甚至一些家人和朋友都会为此不再交谈。

现在距离美国投票选举下一任总统还有16个月，特朗普的连任竞选所采取的言论腔调，肯定会像过去一样充满破坏性。