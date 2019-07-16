图片版权 Queensland Police Image caption 4名小孩从其中一人的父母那里偷走了车。

澳大利亚警方说，4名小孩将钓鱼竿和钞票带上车，便开始在澳大利亚境内由北向南，非法驾驶超过900公里（560英里）。他们是3个男孩和1个女孩 ， 年龄在10-14岁间 ，周日（14日）在新南威尔士小镇格拉夫顿(Grafton)被发现，人车都无恙。据悉，他们是上周末时离开昆士兰州的格雷斯米尔镇（Gracemere）。一名男孩给家人写了一张纸条，说他要离开家。

当局说这些孩子并非都来自同一个家庭，他们从其中一个人的父母那里偷走了汽车。

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周日早上，他们开车行驶约140公里，在香蕉镇的一个服务站停车，从那偷走了汽油。服务站一名员工告诉悉尼媒体说，视频显示车辆行驶一切都很正常，直到有人从车子走了出来。

“他真的很矮。几乎构够不着购物窗口。”服务站的一名员工说。

当晚，警方在格拉夫顿附近的一个小镇发现了这辆车，并开始追捕它。 然而，由于担心驾驶员的年龄太小，警察放弃追捕。

根据新南威尔士警方威廉斯（Insp Darren Williams）的说法，这辆车后来被发现在格拉夫顿的一条公路旁。澳大利亚广播公司报道说：“孩子们把自己锁在车里，警察不得不用警棍进入车内，以逮捕他们。“

Image caption 这群小孩从北格雷斯米尔镇（Gracemere）向南驾驶900公里在格拉夫顿（Grafton）被捕。

威廉斯表示，他们很可能轮流驾驶，因为从格雷斯米尔到格拉夫顿，不休息的驾驶通常需要10个小时。“这真是个漫长的旅程，对这些孩子们来说，真是很长的一段路，”他说。

警方表示，一旦他们的父母到场，会开始向孩子们询问，他们也会提出控罪，但没有具体说明指控内容。

澳大利亚法律规定，驾车者必须年满17岁或以上才有资格获得昆士兰州和新南威尔士州的驾照。