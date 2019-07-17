冯德莱恩：重金属朋克迷成欧盟首位女“总理”

图片版权 Reuters Image caption 冯德莱恩是德国总理默克尔的盟友

乌尔苏拉· 冯德莱恩16日当选欧盟委员会主席。

冯德莱恩是德国总理默克尔的亲密盟友，英语、法语流利，从医生到家庭主妇，养育了7个孩子，虽然从小在父亲身边耳濡目染，但她正式涉足政坛时已经40多岁，50多岁成为德国首位女国防部长，60岁时在德国国防部长位子上被提名出任欧盟委员会主席。

她7月17日卸任德国国防部部长，11月1日上就任欧盟委员会主席。

你的器材不支持播放多媒体材料 冯德莱恩当选后在欧盟委员会呼吁欧洲更团结。（英语）

重返故地

当选欧盟委员会主席，到布鲁塞尔居住和工作，对于冯德莱恩可以说是重返故地。

她1958年10月出生在布鲁塞尔，父亲恩斯特·奥尔布莱希特是德国基督教民主联盟（基民盟）党内要人，曾任下萨克森州州长，也是欧盟委员会1958年成立之初的第一批官员之一。

奥尔布莱希特夫妇有6个儿子，2个女儿，其中一个早年夭折，冯德莱恩成了家里的独女，父亲对她宠爱有加，叫她"小玫瑰"，工作时也经常带着她。

乌尔苏拉13岁时随父母父亲返回德国，定居汉诺威。

伊丽莎白·尼娅是冯德莱恩传记作者 。她告诉BBC广播4台"人物"节目，冯德莱恩到了汉诺威很快就适应了新环境，新学校，学业出色。

她喜欢古典音乐，马术和乔治·克鲁尼的电影。不过这是现在。上个世纪70年代，汉诺威政治世家奥尔布莱希特家的千金乌尔苏拉喜欢唱歌跳舞演戏，加入了唱诗班、合唱团。

父亲女儿学习成绩优异感到骄傲的同时，也曾给她泼冷水，直言女孩子没必要在学业上那么优秀，因为早晚会嫁人，相夫教子。

嫁人，当全职主妇，当7个孩子的全职妈妈，这些都跟当年父亲说的差不多。不过，她并没有放弃学业，先后拿到了医学博士和公共卫生学硕士。

冯德莱恩中学毕业后先在哥廷根大学、明斯特大学学经济，20岁时到英国，在伦敦政治经济学院（LSE）求学一年。在伦敦上学期间，冯德莱恩爱上了震耳欲聋的重金属朋克乐。

1980年，冯德莱恩回到德国，进入汉诺威医学院学医，1991年获医学博士学位，期间曾在汉诺威医学院的妇科诊所工作，并和大学时期在合唱团认识的男友结为连理。冯德莱恩家族是德国贵族。

1992年，丈夫到美国斯坦福大学任教，她跟着在那里当了几年全职主妇和妈妈，直到1998年回国，在汉诺威医学院执起教鞭，同时兼职学习，2001年又拿了个公共卫生学硕士文凭。

他们的第一个孩子1992年在斯坦福出生。冯德莱恩夫妇12年里生了7个孩子，都是妈妈一手带大。

Image caption 冯德莱恩1970年代曾在伦敦政治经济学院求学。 她在那时迷上了重金属音乐

涉足政坛

冯德莱恩40多岁开始从政，从州议会议员开始，到2005年加入总理默克尔的基民盟，曾当过家庭事务和劳工部长，推行产假制度改革，颇得年轻女选民拥护。

2010年，默克尔提名冯德莱恩竞选联邦总统，被党内保守派阻止。

2013年，经过一番周折，冯德莱恩出任联邦国防部长，成为德国历史上首位女防长。她主张加深德国在北约的军事参与。

对于这位女国防部长一直有不同意见。冯德莱恩的传记作者接受BBC广播4台"人物"节目采访时说，她不喜欢购物，还跟女儿借衣服穿，据说她是德国政坛唯一一个孩子比外套多的人。

军方不是很喜欢这个防长。她曾尝试在军队为军人子女提供托儿服务，招致保守派非议。曾有德国资深政客发推特，说她是德国历史上最弱的部长。

不过，曾经在北约与冯德莱恩共事的英国前防务大臣法伦不同意这个说法。他接受BBC广播4台"人物"节目采访时说，冯德莱恩在北约事务、移民危机、欧盟扩大等问题上坚定、果断。

近几年，德国军队的问题不断见诸媒体，比如潜艇和大型运输机不达标，人员短缺，经费紧张，等等。

有些是她上任前就存在的痼疾，但在她任内国防部也曾受到质疑。

2018年，德国国防部把金额达数百万欧元的订单给了一些私营承包商和顾问，招致调查。她后来承认在分配合同订单时犯了若干错误，已经采取了弥补措施，保证不再出现同样的问题。

图片版权 Getty Images Image caption 冯德莱恩是默克尔的亲密盟友。

冯德莱恩在当前欧洲和国际社会面临的一些重大议题上的态度：

英国脱欧：作为始终如一的"挺欧"派，现在仍希望英国能回心转意，继续留在欧盟大家庭里。同时，也务实地提醒伦敦不要推卸责任，妥善处理相关事宜。英国前防长迈克尔·法伦对BBC广播4台"人物"节目主持人斯米塔·帕塔尔说，冯德莱恩比容克更。。。

气候变化：她承诺把欧洲的环保政策再提升一个台阶，立志到2050年在欧洲实现碳平衡（碳排放净值为零）。

移民：她赞成扩大欧元区和申根协议免签证区，将致力于推动欧洲难民事务系统。这是一个在欧盟内部多年来众口难调的棘手难题。

防务：她认为欧盟应该设法提高跟北约互补的联合防御能力，而且应该对美国"更强硬"。

性别平等：她已经制定了计划，目标是实现欧盟专员级别的职位上男女人数相当。她将要求欧洲各国在提名时给两个候选人名字，一男一女。欧盟目前有28位专员，女专员只有8个。

(本文部分内容由BBC广播4台"人物"（Profile）节目提供，主持人斯米塔·帕塔尔）