中美外交官推特骂战再起，中国外交愈趋“战狼化”？

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“你是个可耻的种族歧视者。而且惊人地无知。”

在社交媒体推特（Twitter）上，网友间尖锐的批评十分常见，但不寻常的是，这则推文来自于前美国国家安全顾问、驻联合国大使赖斯（Susan Rice），目标是中国驻巴基斯坦大使馆临时代办赵立坚。

随着中国外交官在国际舆论场域愈趋活跃，中美官员的交锋也从谈判桌转至社交媒体，从闭门谈判、隔空喊话，变成公开而即时的网络辩论，战场包括在中国被封锁的推特。

赵立坚是在推特上最活跃的中国外交官之一，13日他透过推特重申中国的新疆政策，同时借机批评美国的种族问题。"华盛顿特区的白人从不去西南区，因为那是黑人和拉美裔的地区。"

赵立坚随后发文澄清，他指的是华盛顿的东南区，当地的人口主要是非裔。 他表示，美国的种族分层体现在就业、住房、教育等社会方方面面。东南区的大部分区域属于华盛顿的行政8区，2010年的人口普查数据显示， 8区的非裔人口占93.5%。

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次日，赖斯转发赵的推文，批评他的言论涉及种族歧视。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AmbassadorRice You are a racist disgrace. And shockingly ignorant too. In normal times, you would be PNGed for this.



Ambassador Cui, I expect better of you and your team. Please do the right thing and send him home. https://t.co/KIKanBjQ2L — Susan Rice (@AmbassadorRice) 2019年7月15日

"在正常时期，你会被列为不受欢迎人物。"不受欢迎人物（persona non grata，简写为PNG）指的是外交人员被明略列入拒绝入境名单，或被要求限期离境。对赵立坚言论不满的赖斯呼吁，中国驻美大使崔天凯应将赵遣送回国。

两人的骂战并没有就此停歇，赵立坚随即回击赖斯"可耻"和"惊人地无知"，指出他目前派驻伊斯兰堡，但曾在10年前派驻华盛顿。"把说你不想听的真话的人标签为种族主义者，是是无耻与恶心的行为，"他写道。

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赵立坚15日将上述引发争议的推文删除，但依然在推特上十分活跃。赵立坚目前有超过19万关注者，他同时关注18万多个账号，几乎每日都会撰写或转发大量推文。

推特上最活跃的中国外交官

威尔逊中心基辛格中美研究所项目助理钟瑞对BBC表示，赵立坚的推特粉丝数量比其他的中国外交官要多得多，言论也更为大胆，但他们的意识形态与其他中国官员无异。

钟瑞紧密关注推特上围绕中国的辩论，她认为，赵立坚对美国社会中非裔人群遭受的种族主义缺乏了解，在推特上必然会招来批评。

聚焦中国的媒体网站SupChina的编辑Anthony Tao指出，以一地的不公平作为另一地存在不公平的借口，并不合理。他认为，赵立坚及许多同类外交官的言论，是警告美国不要再"多管闲事"："为什么你不担心你自己社会的种族歧视、种族分层？这些事情还不够你忙吗？"

而官媒《中国日报》原驻美首席记者陈卫华则回复赖斯的推文称，赵立坚不过是陈述事实，华盛顿实质的种族隔离是公开的秘密。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @chenweihua Not sure why you are dead quiet on racist comment by Kiron Skinner. Zhao was just stating the facts. The virtual segregation in DC is no secret, the gap of wealth, education, crime and everything. It is like 2 worlds. Ask professors at American U please. Many books on this — Chen Weihua (@chenweihua) 2019年7月15日

中国官媒《环球时报》英文网发表评论支持赵立坚，称美国总统特朗普才是“可耻的种族歧视者”，因他近日在推特上呼吁四名少数族裔民主党女议员“回到她们原来的地方"。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @globaltimesnews Should Zhao Lijian @zlj517 be labeled a “racist” simply because he told the truth about southeast Washington DC where “the whites never go?” No. Ms Susuan Rice @AmbassadorRice picked on wrong person. Some in US deserve ‘racist disgrace’ more than others. https://t.co/IPpGf6IBOf pic.twitter.com/dfrUKKBNgR — Global Times (@globaltimesnews) 2019年7月15日

这不是赵立坚第一次在推特上高调论战。2016年，他曾与一名巴基斯坦记者在推特上就中巴经济走廊辩论。被指带有国家主义色彩的中国媒体网站“观察者网”曾报导，赵立坚在2018年年底在推特上反驳一则“抹黑中国新疆”的贴文，“狠狠打脸造谣者”。

中国外交部发言人耿爽被问及此次推特骂战时，则称不知道具体情况。

国际舆论场上愈趋高调

与中国一贯的“韬光养晦”外交政策相比，近来中国外交官在国际媒体和社交媒体上越来越活跃，但其宣传中国观点的效果见仁见智。他们的目标或许是争取外国民众的支持，不过，他们强烈的表述方式往往弄巧成拙，使沟通结果事与愿违。

中国驻美国大使馆与大使崔天凯月初分别开通了官方推特账号。

图片版权 Getty Images Image caption 中国驻美大使崔天凯

开通推特一周内，崔天凯只发了三则推文。第一则称，他期待与更多美国人交流。随后，崔天凯转发及评论了哈佛大学教授艾利森（Graham Allison）的一则推文，艾利森是《注定一战？中美能否破解修昔底德陷阱》一书的作者。

目前，崔天凯的第三则推文的反响最大。

“台湾是中国的一部分。没有任何分裂中国的尝试能够成功。玩火的人最终会引火烧身。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AmbCuiTiankai #Taiwan is part of #China. No attempts to split China will ever succeed. Those who play with fire will only get themselves burned. Period. — Cui Tiankai (@AmbCuiTiankai) 2019年7月12日

发布推文之前，正值美国宣布对台军售案、台湾总统蔡英文过境纽约，相信崔天凯的言论是对此作出回应。这则推文的评论中，批评占了大多数。

台湾外交部的官方推特更与崔天凯互动，外交部长吴钊燮贴上他与民主女神像的合照，指崔应该先赋予中国人推特自由。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @MOFA_Taiwan Liberty rules OK in the land of the free & home of the brave. But @AmbCuiTiankai doesn’t get it. Chinese people should first be allowed the freedom to tweet. JW #JFDS2019 https://t.co/syvmP62oW4 pic.twitter.com/NMeV2k3n4l — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) 2019年7月13日

崔天凯并未对此作出回应，也未在推特上再发表言论。

除了推特外，中国外交官最近也频频在国际媒体上发声。

驻英国大使刘晓明多次参加BBC的电视节目，就香港、新疆、华为等问题表态。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国驻英大使刘晓明：中央全力支持香港修订《逃犯条例》，并称修例将会通过

前驻加拿大大使卢沙野在孟晚舟事件后，频繁投书加拿大主流媒体，公开抨击加拿大“白人至上主义作祟”。最近他被提名为中国驻法国大使，被外界普遍解读为晋升。

“战狼化”的中国外交

卢沙野的转任让外界猜测，强硬的外交言论是否已成为中国外交系统不成文的晋升考核标准。

钟瑞认为，"对美强硬"在中国官员的圈子当中，越发被认为是值得奖励的行为。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国外交部：特朗普iPhone被窃听？用华为吧！

在外交部发言人方面，与“绵里藏针”的华春莹相比，近年来出席记者会次数更多的陆慷与耿爽的沟通风格也更为直接强硬。两人都曾在中国驻美大使馆任职，陆慷曾任公使，耿爽则曾是新闻参赞。

图片版权 Getty Images Image caption 中国外交部发言人耿爽

图片版权 Getty Images Image caption 中国外交部发言人陆慷

耿爽近日的火力对准英国外交大臣亨特，指他与英国部分人士“还沉浸在昔日殖民者的幻像中， 执迷于居高临下对他国事务指手画脚的恶习当中”。

就蔡英文过境美国，耿爽则说：“挟洋自重、仰人鼻息，有失尊严，注定是死路一条”。

今年4月，回应美国国务卿蓬佩奥发表的中拉关系评论时，陆慷形容一些美国政客“满世界污蔑中伤中国”，“言行令人不齿”。他喊话蓬佩奥说：“谎言就是谎言，说上一千遍还是谎言，蓬佩奥先生可以休矣！”

中国外交言论的“战狼化”与官媒的反美宣传基本同步，不时互相呼应，似乎反应着中国外宣及外交政策渐渐远离"韬光养晦"的方针。此前，中国国际电视台女主播刘欣约战美国主播，也被猜测是由宣传机关授意，或至少得到批准。

自从贸易谈判触礁，中国国内的评论开始极力宣传，中国是时候向美国发起“反击”。“外交官在外国社交媒体上开始打言论战，似乎正是朝着这个策略方向更进一步，”钟瑞说。

但同时，赵立坚删除贴文、崔天凯暂停发推，又可能显示中国外交系统依然对来自外国的批评敏感，在引起巨大争议后，会保持相对低调。

在推特上活跃的自由撰稿人房天语认为，中国外交官目前在推特上激进的交流方式，完全符合了美国对华鹰派塑造的中国论述，而这种强硬的对抗完全无助于中国外交的论述。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @tianyuf I’m not at all against Chinese diplomats coming to Twitter, and it’s not exactly right to think of them as propaganda. But they have to think about what they want to achieve on this platform, and hardline confrontation is the wrong place to start. — Tianyu M. Fang (@tianyuf) 2019年7月16日

房天语对BBC表示，中美贸易战发展到目前的地步，越强硬的表述在中国国内越受欢迎，但在推特上的中国外交官把目标听众搞错了，他们喊话的对象应是美国人，而不是自己国家的民众。