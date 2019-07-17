默克尔65岁生日：颤抖的铁娘子震撼着德国

图片版权 EPA Image caption 默克尔现在的一举一动都被公众密切关注，公众试图发现更多关于她健康状况的细节。

在围绕默克尔（Angela Merkel）健康状况的各种猜测不绝之际，7月17日（周三），这位德国总理迎来了自己的65岁生日。

最近一段时间，她曾在多个正式场合出现严重颤抖，使得德国上下对已达退休年龄的她格外关注。目前她似乎要坚持到2021年任期届满再卸任。

德国媒体质疑她到底能否继续胜任总理一职，不少医疗专家也都在电视上针对她的症状进行远程诊断。

默克尔的三次颤抖

她第一次出现严重颤抖是在今年6月，当时作为德国总理的她在欢迎乌克兰新任总统访问柏林。

在国歌奏响时，她突然开始不受控制地颤抖。几分钟后她很快恢复，并继续照常进行其他流程。之后她表示，自己的颤抖是由异常高温天气及脱水导致的。

九天后，在与德国总统一起参加的一个场合，她再次出现颤抖。

就在上周，在欢迎芬兰总理访问柏林时，她第三次出现颤抖。

德国政府一位发言人表示，第三次颤抖是第一次颤抖后心理后遗症导致的，对颤抖的担忧导致她再次出现同样症状。

第二天，为了避免再次出现类似情况，她与丹麦首相在欢迎仪式上选择坐着欣赏国歌演奏，并在本周二欢迎摩尔多瓦领导人时再次坐着出席活动。

默克尔一直强调，她感觉良好，完全有能力完成自己的工作，告诉公众对此不必担心。

关注和隐私

图片版权 AFP Image caption 在三次出现颤抖后，默克尔开始坐着欢迎到访外宾。

她看起来很放松，很自信，并继续坚持原来的工作强度。目前尚不清楚造成她颤抖的原因是什么，也不知道默克尔本人是否清楚其中原委。

而现在，她的每一次亮相都会被公众放在放大镜下密切观察，看是否显现出她生病的迹象。

稍早默克尔访问巴黎时看上去有些气喘吃力，本周一默克尔发言人马上就被迫就这个情况作出解释。

有媒体直接在头条写道，“默克尔呼吸困难”。而事后发现，当时她刚刚为出席记者会而冲上楼梯，因此气喘吁吁。

而她的政治对手也在努力挖掘她的弱点。

前德国情报机构负责人马森（Hans-Georg Maassen）是一名默克尔批评人士，他之前因为被疑对极右翼暴力冷处理而被解职。马森最近在推特上表示，默克尔的健康问题不是私人问题。”德国人有权知道自己的政府首脑是否可以全力履职。”

而她的难民政策招致的网络评论更加激烈，这也揭示了当前德国政治辩论中一股令人不安的攻击性暗流。称呼她“叛徒”，诅咒她生病，这些都已经是最温和的评论。

不过大多数德国媒体对她仍然保持尊敬，许多评论人士坚持认为应该相信默克尔的话，并且对她的隐私予以尊重。

这也符合大多数德国民众的看法。一项调查显示，59%的受访者认为默克尔不需要透露任何与她健康有关的信息，只有34%的人要求公布更多细节。

谁是接班人？

图片版权 EPA Image caption 接手基民盟后，克兰普-卡伦鲍尔的表现并不被外界十分认可。

对许多人而言，看到德国人的领袖无法控制自己的颤抖是一件十分难受的事情。

纪律与忍耐是默克尔的标签，她以可以参加通宵会议的事迹闻名。而最近几起事件提醒大家，在领导德国14年后，默克尔时代的终点已经到来，而且来得可能比预期要快。

她的批评人士会认同这一观点。但如果这个欧洲最有影响力、在位时间最长的领导人如果突然下台，局势会如何变化？

她所在的中右翼基督教民主联盟（CDU）一直夹在默克尔式的中间派与强硬的保守派之间。她的首选接班人克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）是现在基民盟的领导人，但在几次失言后损失了一些信誉。而默克尔的联合政府内部争执不断，可能坚持不过今年。

有些时候，默克尔看上去像是将各方力量团结在一起的唯一因素。

如果她突然无法履职，根据宪法她没有自动接班人。德国总统将任命一位临时政府首脑，知道德国议会选举产生新总理为止。

与此同时，默克尔仍在承受同样的工作量，没有缺席过一次行程。

她的工作仍在继续，而她的压力已经增加不少。