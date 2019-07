美国奇人奇事：20岁的他为什么选择与世隔绝30年？

图片版权 Getty Images Image caption 林中隐士奈特

1986年,20岁的美国小伙子克里斯多夫·奈特(Christopher Knight)做出一个惊人之举。而且,一气就坚持了27年。

对许多人来说,孤身一人,连个说话人都没有肯定受不了。但奈特却正好相反。

隐士生活

一天,20岁的奈特把车开到缅因州乡下的森林中。随后,他弃车徒步走进森林,身上只带一些最基本的生存用品。从此就再也没有出来,直到被人发现。

奈特安家的地方是一块茂密的森林,虽然它距离附近夏季度假木屋营地走路只有几分钟,但却十分隐蔽。

奈特在这里安营扎寨,一呆就是27年。

柰特随身所带的行囊和物品极少,就连帐篷也是一顶很薄的尼龙帐篷,更别提食品了。

他之所以可以生存这么多年,主要是靠附近的度假营地。

图片版权 Getty Images Image caption 奈特的住所

奈特经常偷袭这些度假小木屋(这里有上百所供人们夏季度假用的木屋)以及营地的社区中心,以获取生存必需品。

通过这种手段,奈特可以获得食品、衣服、鞋子、书籍、手电、电池等生活用品。

每次奈特去偷东西时都尽量把破坏和损失降到最低,他只拿自己需要的。

然而,由于多年来他必须靠这种手段维生,偷袭次数累计超过一千次,终于引起了警察的注意。

最终,他不幸落入警察所设的圈套,被当场抓获。

由于盗窃罪,奈特被投入监狱,从此也结束了他的隐士生活。

图片版权 Andrew Lichtenstein Image caption 缅因州的森林

拒绝采访

芬克尔(Mike Finkel)是一名作家,他把奈特的故事写了出来,书名叫《森林中的陌生人》( The Stranger in the Woods: The Extraordinary Story of the Last True Hermit)。该书讲述了奈特这一非同寻常的隐士经历。

为写这本书,芬克尔曾到狱中探望过奈特,问他为什么要这样做。是不是犯了罪?还是因为某件事情难为情,才想独处,不愿见人?

但奈特说都不是。他就是受到一种引力的牵引,想独善其身。只有一个人的时候他才觉得最自在。换句话说,奈特就想这样做,就喜欢这样做。

图片版权 Getty Images Image caption 奈特的一些家当

非同寻常

最令人难以置信的是,在27年的隐居生活中奈特除了一次偶遇一名登山者,打了一声招呼外(简短的一个字Hi),没有与任何人说过一句话。

要知道,缅因州的冬天气温可以降至零下20度,但奈特说他从未生过火取暖,因为那样会很容易引起别人的注意。这简直不可思议。

芬克尔表示,别说27年,如果谁能在缅因州的冬天不点火,在薄薄的尼龙帐篷中过一个星期或一个月就足以让人肃然起敬了。

但奈特是如何做到的呢?据他本人讲,他大约在晚上7点钟就睡觉,然后定个闹表在凌晨3点钟起床,因为凌晨3点左右是夜间温度最低的时间。

所以,他通常在这时候醒来,在林中行走以保持温暖。

那奈特又是如何打发每天的时光呢?他可以看看书、做做填字游戏什么的。剩下的大把时间,奈特所做的可能就是我们平常人所说的“无所事事”了。

可以想象一下,如果你一个人被困在电梯里30分钟,没有手机、没人说话,什么都做不成、那种忧心忡忡的感觉吧。

但奈特却能在一片林中一呆就是27年,不与人说一句话。

孤独和寂寞?

但奈特告诉芬克尔,在这27年中,他没有一天曾感到孤独和寂寞。

恰恰相反,他感觉自己完全和周围的世界融为一体。而且,他并不是借助外部力量,比如药物来做到这一点。他完全凭借自己独处的力量,真的让人无法想象。

由于盗窃罪,奈特被监禁了7个月。在狱中,除了作家芬克尔之外,他不接受任何记者的采访。

为了揭开隐士生活的真面目,BBC记者格雷瓦尔(Shabnam Grewal)找到了一名长年隐居在苏格兰的英国女作家莎拉·梅特兰(Sara Maitland) 。

Image caption 英国女作家莎拉·梅特兰

克林顿总统同窗好友

梅特兰是英国知名女作家,女权主义者。她毕业于牛津大学,曾是美国前总统比尔·克林顿的大学好友。

梅特兰的书包括A Book Of Silence,中文译本为《我自静默向纷华》。她有两名已经成年的子女。但后来过着长年隐居的生活。

她住在自己修建的一个简朴美丽的房子中。从房门前就可以看到一望无际的苏格兰高地。

梅特兰说,许多人认为做隐士是一种自私行为。人们往往会觉得你是不是有精神健康问题等等。

但梅特兰表示,独处和隐居能让她沉浸在喜悦中。她说,只有在一片沉静中她才能体会到这种喜悦,彻底的快乐。

梅特兰信基督教。她表示,隐居生活所带来的静寂让她更能贴近上帝。对她来说,就好像是天堂一样。

可能一般人很难体会这种感觉。梅特兰解释说,你需要独处一段时间后才能开始有感觉。

在《我自静默向纷华》的书中,梅特兰列举了自己以及其他“隐士”们的经历。

根据梅特兰,隐居可以带来一系列的好处,包括打破个人禁锢和枷锁,成为真正的自我。

你不用去取悦他人、可以尽情挖鼻孔、大声歌唱、甚至可以不穿衣服。

Image caption 苏格兰高地

她还表示,隐居可以强化身体的感官,使它们更敏感。这其中包括味觉、听觉和触觉等等。

梅特兰说,她独处了一段时间后可以听到声音。事实上,幻听现象是许多隐士的一种常见经历。

梅特兰介绍,她可以听到自己房屋中传出的合唱团的声音,而且是用拉丁语演唱的。

梅特兰表示,她非常享受这样独处的静寂生活,因为这是她的选择。但如果是违反个人意愿被迫关禁闭,那则完全是另外一回事了。

联合国酷刑问题特别报告员曾呼吁禁止单独监禁或隔离监禁的惩罚,因为它被认为是一种极端残酷的惩罚手段。

改变态度?

生活中,如果小孩犯了错,家长会让小孩一个人到屋子里呆着,作为惩罚。

梅特兰建议应该改变这种做法,让独处成为一种奖励措施,赋予独处更积极的意义。

对奈特而言,这再正确不过了。他希望在寂静的森林中度过一生,不需要任何人的陪伴。而且,他希望悄悄地地在林中死去,身后什么都不留。

奈特故事的作者芬克尔表示,在这个社交媒体盛行的纷杂世界,居然有像奈特这样的男子。他就想过一种不为人知的生活。

“他从来没有相机。他从来不记日记。他一无所有,就希望默默无闻地生活,而且差点就成功了。”