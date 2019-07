《纸牌屋》主角斯派西获撤销性侵控罪

图片版权 YouTube / @KevinSpacey Image caption 斯派西早前在社交网站发布视频,说不会为自己没有做过的事情付出代价。

奥斯卡影帝凯文·斯派西(Kevin Spacey)被控性侵犯一名18岁男子,美国检方日前决定取消对他的指控。

检方指出,斯派西2016年怀疑在一家酒吧性侵那名男子,但那名男子拒绝就现场一部丢失的手机作供。斯派西的辩护律师指出那部手机载有可能可以证明斯派西是无辜的证据,检方最后在周三(7月17日)决定撤消斯派西的控罪。

多名美国演员和歌手2017年指控斯派西多年前性侵他们,成为哈维·韦恩斯坦(Harvey Weinstein)后,另一名因为性侵丑闻被外界杯葛的美国明星。

自从爆出丑闻后,斯派西在著名美剧《纸牌屋》内的角色被删掉,电影《金钱世界》(All the Money in the World,又译万恶金钱)的制作方也把斯派西在电影内有份出演的部份删掉。

检方指出,斯派西当年为该名男子买酒,之后在马萨诸塞州(Massachusetts,又译麻萨诸塞州)一间酒吧性侵犯对方。

这名据称被斯派西侵犯的男子早前声称遗失了他当晚带到酒吧的手机,因此被法庭传召,要求他出席庭审作供。

斯派西的辩护律师指出,这名男子删除手机内一些短讯,认为手机有助证明斯派西是无罪。但这名男子声称遗失手机,又拒绝在法庭亲身指控斯派西,检方因此以“证人无法作供”为由,撤消针对斯派西的指控。

这名男子的代表律师加拉贝迪安(Mitchell Garabedian)发表声明,称赞男子愿意站出来指控斯派西,已经在“困难的环境中展现无比的勇气”。

这名男子早前也尝试透过民事诉讼向斯派西索偿,但最后自愿撤消案件,没有解释原因。