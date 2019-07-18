京都大火：动画工作室疑似纵火已致23人死亡

你的器材不支持播放多媒体材料 大火现场

日本京都今日(7月18)上午，著名动画工作室“京都动画”发生一起纵火攻击事件，当地紧急救难官员称至少有23人死亡。当地媒体称，有一名男子上午前往这家动画工作室，并在建筑物周围喷洒汽油。警方称嫌犯是一名41岁男子，已被逮捕并因受伤被送往医院。

据NHK报道，还有许多人下落不明。

图片版权 Reuters Image caption 火灾发生时有70人在办公室。

至少23人死亡

当地时间今日上午10:30左右，这座三层楼的大楼突然发生火灾。京都府警察局发言人告诉法新社，一名男子“泼洒汽油后并点燃火苗”。 当地媒体称，警方还在现场发现了刀具。NHK则报道，该男向大楼纵火时，曾说“去死吧”。

当地警方说嫌犯不是该公司的员工。

日本官员表示已经有23人死亡，另有36人在医院，许多伤者情况不乐观。火灾发生时有70人在办公室。

图片版权 Getty Images Image caption 京都动画，被华人粉丝称为"京阿尼”。

BBC驻东京记者傅东飞（Rupert Wingfield-Hayes）报导称，目击者听到爆炸声之后，便看到火舌从建筑物冒出。据报导，更多的受害者可能还待在浓烟密布的建筑物顶楼。日本官员表示已经有23人死亡，另有36人在医院，许多伤者情况不乐观。火灾发生时有70人在办公室。

“我们正试图救出困在建筑物的伤者，包括那些已经无法行动的伤员，”京都消防部门发言人告诉记者。

知名动漫工作室

京都动画，被华人粉丝称为“京阿尼” (KyoAni)，成立于1981年，曾制作多部人气动漫，包括《轻音部》（K-On）和《凉宫春日》 以及《中二病也想谈恋爱》。京阿尼出版的动漫拥有众多华人粉丝，此次事件迅速排进中国微博热搜话题前十名。许多华人粉丝在社交媒体上哀悼死者，并祈求伤者康复，并希望火灾现场的许多原稿还能保存。

在众筹网站上已经有“帮助京阿尼疗伤”(Help KyoAni Heal)计划，并在短短一小时内筹到4万英镑。