图片版权 FaceApp Image caption 社群媒体上掀起"FaceApp老脸挑战"的风潮，却因为资安疑虑，有美国政客呼吁有关单位进行调查。

过去几天，社交媒体上掀起“老脸挑战”的风潮，许多人都在谈论应用程式FaceApp，这款手机应用程序能透过滤镜把人的面容变老。但有美国政客忧虑私隐安全，呼吁有关单位进行调查。

上千万名网友将自己的“老脸”分享到社群媒体，就连港台娱乐圈，也纷纷掀起“老脸挑战”，包括香港艺人陈伟霆、袁伟豪、黄长兴，台湾艺人周杰伦、萧敬腾、任家萱、陈柏霖也透过该应用程序把面孔变老，分享照片到社交媒体。

但随着FaceApp的流行，有人对该软件的服务条款与隐私政策感到担忧。他们担心软件的开发商可能会撷取用户资料，不过FaceApp在一项声明中表示，多数照片会在上传的48小时后删除，而且只上传用户选定的照片到云端储存。

FaceApp是什么

FaceApp是由俄罗斯公司研发，总公司设在圣彼得堡，储存用户照片的伺服器在美国。该公司称，目前拥有8000万用户。事实上，FaceApp并非新的应用程式，它在两年前因为“种族滤镜”而声名大噪， 该滤镜能将人的面孔换成另个种族，但因引发强烈争议而下架。而该软件还能将没表情或愤怒的脸变成笑脸，也可以调整化妆风格。

早在两年前，FaceApp修图滤镜描述字眼有种族歧视之嫌，因而成为头条新闻。应用程式借助人工智能（AI）科技，修改相片中人像的笑容，将微笑改为露齿笑，像是调整嘴巴、下巴和脸颊的线条，使笑容看起来更自然。

软件有什么问题

应用程式开发员诺齐（Joshua Nozzi）7月15日在Twitter上指出，FaceApp会在未经用户允许下，擅自读取手机的其他照片。但很快就有以艾略特·奥尔德森（Elliot Alderson investigated）为笔名的法国的网路安全研究员反驳该说法。

他指出，并没有这样的状况发生，并称FaceApp只会撷取用户决定上传的特定照片。FaceApp也向BBC证实，只有用户所选的照片，才会被传到该应用程式上。

也有人质疑，理论上FaceApp可以在手机上处理修图，为何要上传至云端？对此，网络安全研究员珍（Jane Manchun Wong）认为，这样的做法可以使其竞争者更难窥视他们的演算法如何运作。

伦敦大学学院的教授史蒂夫·默多克（Steven Murdoch）也持相同看法，他向BBC中文说：“从隐私权的角度来看，若在手机上直接处理照片会比较好，但修图速度会比较慢，也消耗更多电力，并且该技术也会更容易被偷。”

美国律师维恩斯汀(Elizabeth Potts Weinstein)则表示，FaceApp的使用者条款提及用户的照片可能会被用在FaceApp自家广告等商业用途上。对此，科技网站主编乌兰诺夫(Lance Ulanoff)则称，Twitter也有类似的使用者条款。

用户完全知情吗

英国Privacy Matters组织董事、倡导隐私保护的帕特•沃尔什(Pat Walshe)指出，FaceApp的隐私政策中，有提及可以追踪某些用户数据，作为定位广告使用。但是他们是以一种不明显的方式这么做，并未提供用户选择及控制。

对此，开发FaceApp的“无线实验室”（Wireless Lab）公司执行长冈察洛夫(Yaroslav Goncharov)表示，该公司不会为了广告定位而分享任何数据。他说：“该应用程序的赚钱方式，是使用者付费订阅，使用更高级的滤镜功能。”

图片版权 FaceApp Image caption "FaceApp"提供各种不同滤镜功能。

默多克表示，FaceApp的隐私条款允许该公司自由地使用用户照片，虽然有疑虑但很常见。他强调：“公司知道几乎没有人会阅读隐私政策，因此就算目前不会使用到这些权利或资料，仍会尽可能在条款上满足自身权利。”

英国资讯专员办公室(Information Commissioner's Office，ICO)告诉BBC，他们了解有关FaceApp派生出的问题。该发言人建议民众，注册任何应用程式时，要检查个人资讯会受到什么影响，在了解资讯会如何被使用，切勿提供个人隐私讯息。

美国议员呼吁FBI调查

该软件也引发美国政客担忧资讯安全问题，参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）7月17日要求美国联邦调查局（FBI），对美国公民的个人资料可能落入“敌对外国势力”手中，进行调查。

图片版权 Getty Images Image caption 美国参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）要求美国联邦调查局（FBI），对美国公民的个人资料可能落入敌对外国势力手中，进行调查。

舒默在写给联邦调查局的信中指出：“我对数据的保护及用户是否了解有谁能撷取他们的资讯，感到非常担忧。”

根据报导，民主党全委会也告知总统初选各参选人阵营，不要使用FaceApp。

BBC短片：如何管理你的数字足迹（英文）