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在中国访问学者章莹颖失踪两年后，当地时间7月18日，杀害章的凶手布伦特·克里斯滕森被判终身监禁、不得保释。

量刑判决前一日，在控辩双方结案陈词后，12人陪审团进行了3小时闭门讨论，法庭其后宣布休庭。18日，由于12人陪审团未能就死刑判决达成一致，被告克里斯滕森被判终身监禁。

根据路透社报道，当法官宣判时，克里斯滕森低头闭眼，露出微笑，发出叹息，拥抱及感谢他的律师团队。

两年前，在美国伊利诺伊州访问学习的26岁北京大学研究生章莹颖，在苦等公车之时，上了一个伊利诺伊州大学博士生克里斯滕森的车，自此渺无踪影。经过两年的调查和审判，开车载走她的布伦特·克里斯滕森在6月底被裁定绑架和谋杀罪名成立。

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案件在上周进入量刑阶段，检方主张被告应被判处死刑。检方认为，克里斯滕森的谋杀行为有预谋且令人发指。他缺乏悔意，始终没有透露章莹颖尸体的藏匿地点，让家人无法为她举行丧礼。

章父曾在量刑庭审中失声痛哭：“没有了她，我的生命不再完整。”

章莹颖的尸体目前仍不知去向。法庭文件显示，克里斯滕森曾经想以吐露抛尸地点来换取减刑，但被检方拒绝。

辩方则辩称，克里斯滕森本性不坏，此前没有犯罪记录，只是不幸经历抑郁、焦虑、失眠、滥用药品和酗酒等问题，曾寻求心理治疗但并未得到有效帮助。辩方传唤超过20名证人，请求陪审团考虑减轻刑罚。

虽然案件所在的伊利诺伊州已禁止死刑，但由于案件是在联邦法庭以绑架案审理，因此死刑是最高量刑。

判决之前，外界普遍猜测，被告被判死刑的可能性较低。一直关注此案的法学博士游天龙对BBC表示，美国社会存在大量反对死刑的声音，主要因为死刑无法挽回。如果出现冤假错案，代价极大。

死刑判决需要12位陪审团的一致同意，只要有一位反对，被告就会被判终身监禁、不得保释。这意味着罪犯不得保释、假释，减刑或保外就医，很可能在狱中度过余生。

中国舆论对章莹颖案密切关注，与此前留学日本的中国学生江歌被杀案类似，主流舆论认为，死刑判决才能还受害者一个公道。