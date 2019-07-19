京阿尼火灾：全球粉丝痛心不已 应援捐款接连不断

图片版权 Alamy Image caption 京阿尼的作品聚焦不同群体与社会的各个方面。其2016年推出的电影《声之形》收获诸多赞誉。

日本著名动画工作室“京都动画”（Kyoto Animation Co）火灾已导致至少33人死亡，数十人受伤。这起被疑因蓄意纵火导致的火灾令全球动漫迷心碎。

社交媒体上许多人纷纷表达对这家有“京阿尼”（KyoAni）之称的工作室的感情。“京阿尼加油”、“为京阿尼和京全体员工祈祷平安”、“会永远支持你”的留言比比皆是，凸显了这间工作室在动漫迷中的特殊意义。

据报，截止周五上午，已有大约40人住院接受治疗，但恐有更多伤者未被统计在内。京都当地警方认为，周四的火灾是一名男子闯入该工作室后点燃汽油所致。目前调查仍在继续。

京阿尼的意义

京阿尼成立于1981年，制作过多部人气动漫，包括《K-On！轻音部》、《凉宫春日的忧郁》 以及《中二病也想谈恋爱》等。其制作的电视动画《紫罗兰永恒花园》版权还被Netflix 购买在全球播放。

“动画本身的质量是京都动画的一个特点，”英国动漫批评人士伊恩·沃夫（Ian Wolf）表示，京阿尼的作品“观众体验非常好”，高超精致的视觉风格是他们独特的标签。

“这间工作室很少走争议路线……比如暴力或情色内容。我想象不到为什么会有人想要袭击这里。”

图片版权 twitter.com/queenraneee Image caption 许多动漫迷通过京阿尼打造的形象表达自己的痛心之情。

京阿尼的作品聚焦不同群体与社会的各个方面。其最近制作的讲述男子水泳学生队故事的动画作品《Free》在女性观众中间人气极高，已经计划在2020年东京奥运会之际推出衍生电影。

而其在2016年推出的动画电影《声之形》则聚焦一个欺凌听障同学后自己也遭受孤立的的男学生的故事。这部作品改编自大今良时漫画，收获诸多赞誉。英国《卫报》为之打出四分高分，称其“令人陶醉，情感细腻”。

除此之外，京阿尼的内部文化也是其受到好评的原因之一。Reddit上有人评论此次事件时表示，京阿尼的员工政策与内部培训制度是动画产业的一个榜样。

沃夫表示，京阿尼的薪酬政策是其福利制度的一个重要环节，与同行惯常以每帧计算报酬的标准不同，京阿尼定期向动画师支付薪水，而每帧计酬的方式通常会给员工带来更多压力。

致意与捐赠不绝

日本影评人前田由一（Yuichi Maeda）表示，京都动画是日本规模最大、最优秀的动画公司之一。“这么多生命的逝去可能也意味着这个国家动画业许多最优秀的人才的损失，”他对路透社表示。

前田由一称，这间工作室对日本动画产业的影响绝对不是其作品数量可以体现的，如果仔细测算将“太过痛苦”。

“它在这里动画业的存在感很强。这么多生命一次性逝去是对日本动画业的巨大打击，”他说。

而京阿尼的影响力也不仅存在于日本，火灾消息传出后全世界各地的动漫迷们均纷纷表达自己的痛心与支持。

新闻传出后不久，美国动画发行公司Sentai Filmworks即在众筹网站GoFundMe上发起众筹，两小时内筹集近10万美元，截至东八区时间7月19日14点40分，已有近4万人捐献超过128万美元资金。

京阿尼出版的动漫拥有众多华人粉丝，在华人世界也十分有影响力。台湾总统蔡英文18日晚间在推特上用表示，“京都动画是台湾许多人的青春回忆”，祈祷伤者早日康复，也为逝者祈求冥福。

此次事件同时迅速排进中国微博热搜话题前十名，中港台粉丝纷纷在社交媒体上哀悼死者，并祈求伤者康复，并希望火灾现场的许多原稿还能保存。