图片版权 PA Media Image caption "斯坦纳帝国号"（Stena Impero）虽然悬挂英国国旗，却归瑞典公司所有。

在伊朗周五扣押一艘悬挂英国国旗的油轮之后，海湾紧张局势进一步升级。英国致信联合国安理会，指责伊朗“非法干预”。

美国总统特朗普说，伊朗“总是制造事端”，美国“将与英国合作”。

德国和法国外交部都已经就此事发表声明，支持英国并呼吁伊朗立即释放被扣押的油轮“斯坦纳帝国号”（Stena Impero）。

外界普遍认为，这是继英国海外领地直布罗陀当局7月4日在英国海军协助下扣押一艘悬挂巴拿马国旗、装载伊朗原油的“格雷斯一号”油船之后，伊朗方面采取的反制行动。

英国伊朗对峙

直布罗陀当局扣押“格雷斯一号”油轮， 指其违反欧洲联盟制裁、向叙利亚运送原油。在“斯坦纳帝国号”被扣之前，直布罗陀最高法院裁定延长扣押“格雷斯一号”（Grace 1）。

而伊朗本次扣押“斯坦纳帝国号”，称出于安全原因。

周日（7月21日）英国财政大臣菲利普·哈蒙德（Philip Hammond）表示，英国政府将寻求“一切可能的外交途径”解决这一扣押问题。

不过，伊朗驻英国大使哈米德·巴伊德内贾德（Hamid Baeidinejad）警告不要将紧张局势扩大。他在推特上表示：“在海湾地区的敏感时候，这么做很危险也不明智。但是，伊朗态度坚决，也准备好面对不同的情势。”

图片版权 PA Media Image caption 英国外交大臣亨特表示，伊朗扣押悬挂英国国旗的油船斯坦纳帝国号是“打击报复”。

英国外相杰罗米·亨特（Jeremy Hunt) 已经表示，对伊朗扣押油轮“无法接受”，但是英国不寻求诉诸军事手段，而是希望通过外交方式解决此事，但他同时强调如果事情得不到解决“将有严重后果”。

亨特还表示，将在周一（7月22日）向议会通报最新的发展，决定政府“下一步措施”。

伊朗扣押油轮

周五，斯坦纳帝国号在霍尔木兹海峡被伊朗革命卫队扣押。当时，英国护卫舰蒙特罗斯号（Montrose）被知会了这一情况，却因距离遥远无法赶赴现场。

伊朗方面说，斯坦纳帝国号违反了国际海洋规则。据伊朗国家新闻社表示，斯坦纳帝国号被扣的原因，是它在霍尔木兹海峡曾与渔船相撞，却没有回应渔船上的呼救。

斯坦纳帝国号的东主公司表示，该油轮完全遵守所有规则，也一直都在国际水域航行。

斯坦纳帝国号所属公司还要求登船与船员见面。船上的船员分别来自印度、俄罗斯、拉脱维亚、菲律宾。据报所有船员都身体良好。

美国伊朗关系

目前所发生的一切，都是伊朗与美国、英国关系不断恶化的结果。

自今年4月以来，美国和伊朗之间的紧张局势不断升温。5月，美国总统特朗普宣布撤出伊朗核协议，并开始对伊朗重新实施制裁。

其后，美国指责伊朗在2019年5月和6月共对6艘国际油轮发动了袭击。

美军参谋长联席会议主席表示，希望建立一个多国军事联盟，用以保护伊朗和也门周围的水域安全。

能否外交解决？

BBC防卫事务记者乔纳森·马库斯分析指出，用外交途径来解决这场危机可谓相当复杂，特别是在目前英国与传统盟友美国和欧盟关系都比较紧张的时候。

施加外交压力，特别是在联合国采取更加强硬的经济制裁行动，都需要建立外交上的联合阵线。

但是现在的情况又如何呢？法国和德国都给予伦敦口头上的支持，美国总统特朗普也站在英国一边。

但最关键的问题是，在伊朗核计划问题上，美国和欧盟从根本上就不合。

BBC安全事务记者弗兰克·加德纳认为，伊朗扣押悬挂英国国旗的油轮斯坦纳帝国号，标志着海湾地区紧张势态的加剧。而英国希望做出的反应是克制的，但却是得到多国支持的。

这是英国油轮吗？

斯坦纳帝国号虽然悬挂英国国旗，但并不是一艘英国油轮。

斯坦纳帝国号建于2018年，是一艘瑞典公司的油轮，船员也来自印度、俄罗斯、拉脱维亚和菲律宾，共23人。

但悬挂英国国旗，有重要的象征意义，意谓着英国拥有这艘油轮的保护资格：英国对所有悬挂英国国旗的船只负有政治责任。