从9·11到特朗普 辛普森家庭如何预见未来

图片版权 FOX Image caption 该剧透过展现辛普森（包括霍默、玛琦、巴特、莉萨和玛吉）一家五口的日常生活，描绘了美国中产阶级的生活方式

《辛普森一家》（The Simpsons，台湾叫《辛普森家庭》，港澳《阿森一族》）是一部在西方家喻户晓的讽刺幽默动画片。

自1989年12月17日在荧幕上首次亮相开始，目前已播出了30季，共662集。今年也将迎来该剧播出的30周年。

它最初是由马特－格勒宁（Matt Groening）为美国福克斯创作的一部成人动画情景喜剧。

该剧透过展现辛普森（包括霍默、玛琦、巴特、莉萨和玛吉）一家五口的日常生活，描绘了美国中产阶级的生活方式。它用黑色幽默嘲讽了美国文化、社会、电视节目和人生百态。

它也是美国黄金时段播出的历时最长的情景喜剧。

特朗普（川普）和9.11

图片版权 20th Century Fox Image caption 早在特朗普在2016年当选为美国总统的16年前，该动画片就已经作出了成功的预言

其中最令人惊讶的是，在2000年所播出的一集中，该动画片中就已经出现特朗普成为美国总统的一幕。

也就是说，早在特朗普在2016年当选为美国总统的16年前，该动画片就已经作出了成功的预言。

该剧创作人员之一的格里尼（Dan Greaney）几年前在就此接受采访时曾表示，在节目内加入特朗普，为的是警告美国人特朗普一旦上台的疯狂后果。

不仅如此， 该剧还“预测”了9·11、埃博拉疫情爆发、智能手机以及嘎嘎小姐在美国超级碗（the Superbowl）上的演唱。

预测还是巧合？

图片版权 Getty Images Image caption 《辛普森一家》的原创人员和作者之一基恩（AI Jean）和 斯黛芬妮－吉利斯（Stephanie Gillis），他们还是一对夫妻

这些都是纯属巧合，还是该剧的创作人员们真的有预见未来的神奇能力？

《辛普森一家》的原创人员基恩（AI Jean）和 斯黛芬妮－吉利斯（Stephanie Gillis）夫妇对BBC英国广播公司表示，世界每天都发生着许多事。 这些都是他们创作人员所谈论的话题和创作的源泉。

剧组人员不但在工作时间讨论世界时事，工作以外也继续探讨。

这些讨论内容都反映到了剧情中。而且，有些事情在多年之后还预言成真，成为惊人的“巧合”。

除了前面所说的特朗普当总统变成现实之外，早在2001年美国发生9.11恐怖袭击多年前的一集中，还有这样一个场景：辛普森一家决定前往纽约旅游。

他们买了一本关于纽约的旅游手册，手册上写着9美元的字样，旁边则是后来受到恐袭的世贸中心的双塔楼。数字9加上高高的双塔楼，看上去就像911一样。

图片版权 Getty Images Image caption 该剧还预测了嘎嘎小姐在美国超级碗（the Superbowl）上的演唱

这无疑给了那些喜欢阴谋论的人提供了一个茶余饭后谈论的绝佳素材。但基恩表示， 它纯属巧合。

他说，《辛普森一家》上演了数百集，里面有许多关于未来事件的故事情节。如果你对未来做了足够多的预测，那么很可能将会有10%猜对的可能性。

基恩的话或许令《辛普森一家》的粉丝们都点失望，也可能基恩太过“谦虚了”。

不过，不容争辩的一点是， 《辛普森一家》的创作人员们的确富有天赋， 因为他们在整个故事的创作过程中，都试图猜测未来将会发生哪些事。

斯黛芬妮补充说，这的确在某种意义上让他们成了未来学家（futurologists）。

名人客串

图片版权 FOX Image caption 自1989年12月17日在荧幕上首次亮相开始，目前已播出了30季，共662集。今年也将迎来该剧播出的30周年

除了几大成功预测之外， 多年来该剧还邀请了800多位名人客串，其中包括脸书创始人扎克伯格和英国前首相布莱尔等。其中，布莱尔的客串给基恩留下了深刻的印象。

当时，《辛普森一家》剧组在英国首相府唐宁街10号内拍摄。时任布莱尔新闻总管的坎贝尓（Alistair Campbell）特意出来叮嘱剧组人员， 一定要保守秘密。

基恩回忆说，“我们希望能在首相府门外照张相。但照相的时候却被树丛中躲藏的摄影师拍到了我们的镜头。”

“本来，这应该是保密的。结果却上了报纸的头版，”基恩说。

斯黛芬妮则表示，这真蹊跷。我们觉得那可能是坎贝尔设置的圈套。

“肯定是他们有意安排的，”斯黛芬妮笑着说。