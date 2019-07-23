图片版权 Getty Images Image caption 香港影星梁朝伟在《上气》中饰演的满大人被指实际原型为傅满洲。

华人担纲西方电影主角已不是新鲜事，继迪斯尼公司重拍《花木兰》之后，漫威影业（Marvel）公布了首部以华人英雄为主角的电影《上气》（Shang-Chi）演员阵容，但这却在中国社交媒体掀起了一场有关“辱华”的争议。

争议源于该电影中将由著名香港演员梁朝伟饰演的反派角色“满大人”，这一角色被指实际原型是傅满洲，而傅满洲被认为是上世纪西方对于黄种人最著名的种族偏见形象。

这已不是漫威第一次向中国市场伸出橄榄枝。去年5月，漫威与中国大型在线漫画平台“网易漫画”联手推出了包含中国超级英雄角色的《三皇斗战士》和《气旋》两部动漫作品。

“辱华”争议

漫威影业当地时间周六（7月20日）揭晓了华人超级英雄电影《上气》的演员名单。在这部由美国导演德斯汀·克里顿（Destin Daniel Cretton）执导的电影中，加拿大华裔演员刘思慕（Simu Liu）将出演男主角上气，而香港演员梁朝伟将出演满大人。

上气是漫威漫画笔下的一个超级英雄角色，诞生于1970年代。当时，李小龙带来的中国功夫旋风席卷西方世界。漫威创造了“上气”这个角色，并将其设定为反派人物傅满洲的儿子。

在原漫画中，出生于中国河南的上气发现他的父亲其实是邪恶魔头后，幡然醒悟成为大义灭亲的正义英雄。

图片版权 Getty Images Image caption 加拿大籍华裔演员刘思慕将饰演男主角上气。

该电影计划于2021年2月上映，尽管电影制作方并未明确指明电影角色满大人和傅满洲的关系，但消息传出后，仍在中国社交媒体引发轩然大波，登上微博与知乎等多个社交媒体的热搜榜。很多网友表示，满大人的原型便是傅满洲，而后者是著名的“辱华”形象。

“傅满洲不是奸诈狡猾的华人反派角色嘛，当时美国人眼里的华人都是这样。只要有这个角色存在就是辱华……怎么看这个设定都是把华人当傻子啊，”一名微博网友说。

还有网友将炮火对准了接演该角色的梁朝伟：“这么大的毒饼还真有人接？最基本的避嫌都不知道吗？”

另一名网友评论称，“梁朝伟是想晚节不保吧？！这个角色非常敏感，不要怪我较真，民族尊严是一点都不能让步的！”

不过，也有网友指出，剧本是想把傅满洲的形象剥离出去，才将电影中的角色更改为满大人。“谁会和钱过不去，故意辱华有什么好处吗？”

目前，漫威影业和梁朝伟都未对此作出回应。

傅满洲是谁？

傅满洲这一角色有着悠久历史。他是英国小说家萨克斯·罗默（Sax Rohmer）在20世纪初创作的《傅满洲》系列小说中的反派人物，最初于1913年在《傅满洲的谜团》（The Mystery of Dr. Fu Manchu）中出现。

他有着高高的个子、黄皮肤、眯缝眼，还有标志性的上挑的眉毛和下垂的胡子，被视为是典型满清官员的形象。在小说中，他博学多才却又作恶多端，掌握庞大的财富和恐怖的地下组织，是无数犯罪的幕后黑手。

图片版权 Getty Images Image caption 1940年美国电影《傅满洲之鼓》海报

而傅满洲之所以被很多人认为是最具代表性的歧视性角色，还和他“出生”的年代有关。

19世纪末，由义和团运动所带来的仇视和恐惧黄种人的“黄祸论”在欧洲盛行。傅满洲诞生了，他成了西方对中国恐惧心态的一个形象化符号，各种有关他的小说层出不穷。

他的角色在被搬上大银幕之后更加风靡，他的“邪恶形像”也广为流传，甚至在1932年，中华民国驻美国大使馆就米高梅电影公司出品的《傅满洲的面具》进行抗议。

南京大学副教授、英美文学博士但汉松对BBC中文说，傅满洲的故事当然是黄祸论的产物，它也不断出现在后来的西方文化指涉中，作为一个有种族主义色彩的文化符号，“没有任何争议”。但他认为，问题的关键在于漫威主创有没有一种创作自由，去“挪用”这个曾经伤害过中国民族感情的文化符号。“挪用”一词系文化创作中的术语，指通过借取已有的其他角色，实现作品的创新和重建。

图片版权 Getty Images Image caption 漫威的漫画影响了美国几代人，如今它们正在被搬上荧屏。

“从文学批评的角度说，我认为反讽式的‘挪用’是没问题的，毕竟这个电影不是要去复制重述一个傅满洲阴谋统治西方世界的神话，而是选择了‘上气’这个形象，他身上没有任何辱华元素，而是一个英雄。他的父亲只是作为背景，甚至可能颠覆传统的傅满洲形象，”但汉松说。

“所以我觉得应该理性地批判，把中国观众的忧虑从历史角度讲出来，让西方人知道我们对黄祸论那段历史并不无知也很有必要，”他补充道。

华人元素

好莱坞拥抱华人元素在近年来已不稀奇。在《上气》引发这场争议两周前，迪士尼（Disney）发布的中国经典《花木兰》的真人版电影预告片也在中国引发讨论。

尽管主角花木兰被确定由华裔明星刘亦菲饰演，但由于预告片中出现花木兰居住在福建土楼，也被部分网友质疑“篡改历史”、“不懂装懂”。

图片版权 Disney Image caption 两周前，迪士尼发布的中国经典《花木兰》的真人版电影预告片也在中国引发讨论。

去年，华纳兄弟出品的电影《摘金奇缘》（又译：疯狂亚洲富豪，Crazy Rich Asians）罕见地以全亚裔美国人为主角阵容，讲述一名年轻的美国华裔女性跟随男友前往新加坡见父母的故事。

该片在美国大受欢迎，却在中国票房惨淡。一些中国网友认为，片中很多刻意强调的华人家庭元素，让该片沦为各种刻板印象的集合体。

对此，但汉松表示，好莱坞影视作品本质上是全球化生产和传播，中国是一个大市场，毋庸置疑正吸引影视资本将中国元素加入其中。

据统计，目前，好莱坞制片公司大约70%的营收都来自海外，20年前这个比例只有30%左右。今天的中国观众，动辙就能带来千万美元的票房收入。今年4月在中国上映的漫威大片《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）更在中国狂揽超过40亿人民币票房。

“但西方电影不可能也不需要拍出原滋原味的东方，东方几乎只是一个想象的投射。”但汉松说。