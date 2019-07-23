中国国企卷入美国伊朗对峙 珠海振戎被制裁

图片版权 Xinhua Image caption 2019年6月14日，国家主席习近平在比什凯克会见伊朗总统鲁哈尼。

美国国务卿迈克·蓬皮奥周一（7月22日）宣布，中国国企能源公司珠海振戎违反了美国对伊朗的石油购买禁令，将受到制裁。一同受到制裁的还包括珠海振戎总经理李右民。

自美国总统特朗普2018年5月宣布退出于2015年签署的伊朗核计划八方协议之后，美国恢复对伊朗实施经济制裁。

在这样的背景下，从伊朗方面购买石油的国家，都有可能受到美国的制裁。而中国恰恰是从伊朗购买原油的主要国家之一。

珠海振戎

珠海振戎公司是1994年成立的中国国有重点企业，由中国国务院国有资产监督管理委员会管理。

该公司网站上表明的经营责任和宗旨包括：以增强国防综合实力、振兴国家能源工业为任。

振戎公司是中国国家授权并在世贸组织备案的具有国营进口原油贸易资质的五家企业之一。另外四家国营企业是：中国国际石油化工联合公司、中国联合石油有限责任公司、中国化工进出口总公司、中海油中石化联合国际贸易公司。

成立25年来，珠海振戎公司在中东地区、特别是与伊朗建立了长期的原油供应渠道。中国与伊朗经贸总额六成以上，都是由珠海振戎公司完成的。

图片版权 Reuters Image caption 美国国国务卿蓬佩奥宣布中国振戎公司接受伊朗原油违反了美国法律。

因此这次美国宣布对振戎实施经济制裁，与该公司多年来在伊朗的业务关系密切。

蓬佩奥在宣布美国对振戎公司实施经济制裁时表示：“他们（振戎公司）接受伊朗原油违反了美国法律。我们一直都强调，制裁令肯定要执行，我们不能容忍资金落入伊朗领导层手中，因为这危及美国军人的生命。”

美国伊朗

这是美国与伊朗关系再度紧张一年多以来第一次有中国石油公司受到特朗普政府的制裁。

美国《纽约时报》报道认为，此举肯定会给波斯湾地区的危机再添紧张因素，而且肯定也会加剧华盛顿和北京之间正在进行的历时已久的贸易战和在全球扩张势力所展开的战略竞争。

周一（7月22日），美国彭博社曾刊登报道“数百万桶伊朗石油堆在中国港口”，引述熟悉内幕运作的消息来源称，伊朗石油不断运往中国的“保税仓库”，从理论上说原油仍然归伊朗所有，可以避免将这些原油计入中国海关进口的正式统计数据中，也就没有违反美国对伊朗的制裁令。

而在6月下旬，英国《金融时报》就曾报导，中国并不理会美国的禁令，仍在进口伊朗原油。报道说，中国海关资料显示，自伊朗购买的原油虽然逐月递减，但并未如美国期望的那样完全归零。

图片版权 AFP Image caption 美国对石油工业的制裁导致伊朗经济下滑。

该报引述通过卫星讯号及影像追踪全球原油流向的研究机构油轮跟踪（TankerTrackers）指出，伊朗油轮“萨利纳”号（Salina）6月20日停靠中国青岛附近的胶州湾，并在接下来两日卸货。

早在中国能源国企珠海振戎被美国实施经济制裁之前，中国的另一家通讯巨头公司华为的首席财务官孟晚舟在2018年12月被加拿大拘押，也同样涉嫌违反了美国对伊朗的制裁禁令。

实际上，美国财政部在7月18日还将四家中国企业列入制裁名单，指它们涉嫌参与了伊朗的铀浓缩活动。这四家企业是：福建三明市中伊欧进出口有限公司、河南嘉源铝业有限公司、江苏苏州埃文特种合金有限公司和苏州中盛磁业有限公司。

对此，中国外交部发言人耿爽已经表态说，反对美国“援引其国内法，对包括中国在内的其他国家实施单边制裁和所谓的长臂管辖。我们敦促美方立即纠正这种错误做法”。

值得一提的是，这并非美国第一次对振戎公司实施制裁。

早在2012年1月，美国国务院就曾宣布制裁三家与伊朗有能源业务的外国公司，珠海振戎就是其中之一。

中国美国

在美国单方面退出伊朗核协议之后，中国、俄罗斯乃至美国多年盟友——欧盟都仍然表态支持伊朗。

而随着美国与中国在贸易关税问题上的对峙持续，分析人士把美中、美伊之间的对峙放在一个更大的国际政治格局下加以观察。

有人质疑美国是否有能力同时在两条战线与中国和伊朗平行对抗。也有人认为，美国与伊朗之争最后关系到美国与中国在海湾地区的较量，因为海湾是中国一带一路计划的战略枢纽要地。

2019年6月，中国国家主席习近平在会见伊朗总统鲁哈尼时曾这样承诺：无论国际和地区形势如何变化，中方愿同伊方一道努力，推动中伊全面战略伙伴关系持续稳步发展。