中俄首次联合亚太巡航试探“新常态”震动美日韩

图片版权 Getty Images Image caption 韩国空军出动F-15战机和F-16拦截俄军预警机

中俄双方战略轰炸机和预警机参与的首次联合亚太巡航7月23日一度导致韩国与日本空军战机紧急升空，气氛紧张。BBC驻首尔记者认为，此次巡航正值美国鹰派国家安全顾问博尔顿访问首尔之际，也许并非巧合。

另有国际分析认为，中俄空军这次动作规模虽然不大，但是必然对华盛顿-东京-首尔同盟震动不小。面对中俄“全面伙伴关系”的强势出击，美日韩联盟下一步如何应对，必将成为东北亚局势的新看点。

中俄韩日军机空中相会

韩国早间指责俄军此次巡航编队的一架A-50预警机一度成为首次侵犯韩国领空的俄国战机。但是俄方否认韩国指称。韩媒援引韩国国防部的话说，韩国战机开炮示警射击360余发枪弹。

俄国防部回应称，俄罗斯图-95战略轰炸机飞越日本海时没有侵犯其他国家的边界。 此外，俄国防部还表示，两架韩国F-16战机穿过俄战略轰炸机飞行路线，对俄机安全造成了威胁，是“空中流氓行为”。

中国外交部发言人华春莹周二（23日）在记者会上，一方面告诫提问韩国记者慎用“侵犯”一词，也告知有关军方行动“应向国防部了解”。

此外，日本空军战机也曾紧急升空。日本政府也在对中俄表示抗议同时，对韩国战机在竹岛领空升空（韩称独岛）提出抗议。

图片版权 xinhua Image caption 2015年5月习近平与普京一起出席中俄海上联合军事演习并会见中俄两军官兵代表。

中俄联合巡航将“常态化”

据俄国国防部证实，俄国空军出动两架图-95战略轰战机和一架A-50预警机，中国方面则出动两架轰-6战略轰炸机和一架空警-2000预警机，双方举行了首次联合亚太巡航。

俄国国防部在一份声明中说，这次巡逻的目的是“进一步加深俄中全面战略伙伴关系，加强两军合作……及强化全球战略安全。”

俄方还表示，作为俄中伙伴关系的一部分，此类联合巡航今后将在亚太地区常态化。

BBC驻首尔记者比克尔指出，尽管中俄此前曾举行过陆上和海上军演，但是出动战略轰炸机和预警机在东北亚敏感区域联合巡航是史无前例的。从韩国与日本的激烈反应程度可以看出，此举对美国在东亚的两大盟友震动不小。

另外，这次巡航正赶上美国鹰派国家安全顾问博尔顿到访，也许未必都是巧合。路透社也有分析认为，华盛顿方面必然会对此发展深感担忧。