图片版权 Getty Images

每天至少4个小时，洛杉矶的中国移民丁颂杰密切留意着特朗普（又译川普）的推特（Twitter）。一有更新，他立即翻译发布到一个名为“川普中文同步推”的推特账号上。“了解川普推特治国理念！”账号的简介写道。自去年9月注册起，翻译了每一则特朗普原创推文，目前已累积近10万粉丝。

“我们为全球华人，尤其是翻墙的中国大陆网友服务，”账号三名管理员之一丁颂杰接受BBC采访时说。45岁的他是一名从事工程咨询的自由职业者，希望“把特朗普的声音在中文世界发出去”，因为他相信，特朗普是美国历史上最支持中国人权的总统。

特朗普是“里根的接班人”

在丁颂杰的眼中，特朗普是里根（Ronald Reagan）的接班人。“自里根以来，他做了最正确的事。”丁颂杰说，如果有朝一日他能与特朗普见面，希望亲口对他说这番话。丁认为，里根政府施加的压力是苏联解体的原因之一，而特朗普也与共产主义势不两立。他发起贸易战，向中国经济施压，这将造成经济衰退、失业率升高，挑战共产党的施政正当性，最终导致政权倒台。

当丁颂杰遇到较难翻译的推文时，会咨询唐柏桥的意见。51岁的唐是旅居加州硅谷的民运人士，曾参与八九学运，1992年以政治难民身份抵达美国。唐柏桥在白宫里有一位朋友：他曾为书籍白宫贸易顾问纳瓦罗的著作《致命中国》写序，其被认为是特朗普对华贸易政策的核心设计师。

唐柏桥对BBC说，特朗普的对华贸易政策对中国人权有“显而易见”的好处。他认为，对华贸易战是一种无远弗届的经济制裁，将打破中国国内对服务贸易壁垒，带来互联网和出版自由，还将打击国内各行业的垄断，造福中国人民。

图片版权 Getty Images

从竞选时到上任后，特朗普都将中国挂在嘴边：“中国强奸了美国经济”，“不能再让中国占美国的便宜了”，美中贸易是“世界历史上最大的盗窃事件”……这些强硬表态是中美关系趋于紧张的因素之一，也吸引了海外对北京政府不满的异见者们。

“川普中文同步推”成为有相似想法的中文网民重要的言论出口。每当有特朗普批评中国的推文，底下的互动留言就特别热烈，粉丝人数显著上升。

今年5月，特朗普在推特上宣布将对中国3250亿货品的关税上调至25%，“同步推”翻译推文下的留言说，特朗普为革命推翻中国政府提供了天赐良机。“干得漂亮！请加大力度！”“英明且正确的决定！”有人祝愿特朗普顺利连任，身体健康：“美国人民需要您，中国人民也需要您！我在太平洋彼岸顶礼膜拜！”

今年6月底，当特朗普宣布与中国主席习近平进行了“良好会谈”，将暂缓新增关税时，评论区出现了失望的声音：“本以为你是最伟大的美国总统之一……你也许是无底线的商人”、“伪君子”、“言而无信”。

图片版权 Getty Images

“敌人的敌人”

特朗普对中国的表态时软时硬，他曾多次赞美习近平，称对方是“百年来最有权势的中国领导人”、“伟大的绅士”、他的“好朋友”，他们之间有“不错的化学反应”。

唐柏桥对此并不反感与担心，在他看来，这些是特朗普擅长的外交辞令和谈判技巧。“打你一巴掌，再摸摸你的脸。”

中国海外民运人士当中，相信特朗普能改善中国人权的大有人在，其中包括许多知名人士，像是盲人律师陈光诚。根据《南华早报》不久前的报导，他赞赏特朗普强硬的对华政策与对共产主义的批评。

然而，并非所有民运人士都视特朗普为人权先锋。“从客观上看，特朗普对华强硬的经贸政策让北京政府疲于应付，但根本上，特朗普本人对中国人权没有任何兴趣。他发起贸易战，不是为了推动中国人权和民主，”旅居纽约的中国人权律师滕彪对BBC说。46岁的滕彪曾是律师与法学教授，在2014年流亡到美国。

滕彪担忧，将改善中国人权状况的希望寄托在有道德缺陷的特朗普身上，是所托非人。而把“敌人的敌人”看作是朋友，是幼稚的看法。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普和习近平还是哥们吗？

新冷战下的“川普同步推”

2018年的秋天是中美关系的多事之秋，贸易战激化，两国互相加税，美方指控中方干涉美国中期选举。相识多年、又是湖南老乡的丁颂杰和唐柏桥嗅到了中美“新冷战”将至前的火药味。“同步推”应运而生。

不久后，另一位志愿者夏天加入。对于夏天的身份，丁颂杰一无所知，只是猜测对方是居住在美国某地的男性中国移民。“君子之交淡如水，我们在现实生活中没有任何交流，”丁说，这是为了保障彼此的安全，规避中国政府骚扰他们国内的家人朋友。夏天拒绝了BBC的采访请求。

特朗普某些对华强硬言论，在中国互联网上遭到封锁，因此他们选择在推特而非微博发表译文。除此之外，微博要求实名认证，无法保障他们的匿名身份。微博上有数个用户名含有“川普同步推”字样的账号，但更新频率和粉丝数量都远不如推特上的“同步推”。

今年七月中旬，特朗普在白宫会见宗教迫害幸存者，其中四人来自中国。唐柏桥看到新闻后，特地在推特上录了一段视频讲话，表示这证明他支持特朗普“完全正确”，因为“特朗普不仅关注贸易，也关注人权。”

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普当选时，中国杂志对他胜选的封面报导

然而，特朗普个人鲜少对具体的中国人权问题表达立场，例如，他并未对香港“反送中”示威明确表达支持或反对。特朗普在22日表示，他“介入得并不深”，称习近平处理香港抗议事件“很负责任”。

较早前接受BBC采访时，唐柏桥称，特朗普有诸多的议题要处理，不一定事事都能躬亲。而且，副总统彭斯与国务卿蓬佩奥皆接见了香港的运动人士。相较之下，唐柏桥批评前总统奥巴马在2014年“雨伞革命”期间“屁都不敢放”。

实际上，奥巴马当时曾就香港问题表态，而且是在与习近平共同出席的记者会上公开发言。2014年11月，他在北京“习奥会”后表示，在会谈中他毫不含糊地对习主席说，美国没有扶植这一示威，以此否认中国媒体对外国势力煽动香港民主运动的指控。奥巴马还提倡，香港选举应是“透明、公正、且反应出当地人民意愿的”。

而当时仍未从政的特朗普则在推特上批评，奥巴马不应插手香港示威。唐与丁表示，并不知晓这一推文，而且特朗普五年前的表态，不能代表他如今的立场。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump President Obama should stay out of the Hong Kong protests, we have enough problems in our own country!Can't even properly police White House — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2014年9月30日

反共事业的战友

除了奥巴马外，包括众议院议长佩洛西在内的民主党人时常谴责中国人权状况，但丁颂杰认为，民主党人始终没有改变中国政府的举措。“动动嘴皮子没有很大的用处，只有实质性的压力才有用，”他说，民主党人似乎要将美国带入社会主义。

“川普中文同步推”最近互动最热烈的推文，正是关于特朗普对社会主义与共产主义的看法。

“我们永远不会成为社会主义或共产主义国家。如果你在这里不高兴，你可以离开！……这是关于对美国的爱。”

这则翻译推文获得了近500个赞，评论区也群情激涌。许多中文用户表示支持，配上举起大拇指的表情符号。唐柏桥和丁颂杰说，特朗普是他们“反共事业”的战友。

图片版权 Getty Images

滕彪并不同意。 “特朗普攻击共产主义和社会主义，只是他打击民主党的策略，”他说，桑德斯等民主党人主张的西方福利社会主义，跟中国的社会主义也存在很大区别。中英文皆流利的滕彪在推特上颇有影响力，但他认为，在中国海外民运圈中，跟他一样对特朗普持批判态度的人属于少数派。

不过，分裂成两派的民运领袖有一点共识：在解读特朗普的对华观点时，要把中国政府、中国与中国人的概念区分开来。

“同步推”在翻译特朗普批评中国的推文时，经常把“China”翻译成“中共”，而非“中国”，也从侧面展现了这些异见人士的政治立场。“做中华儿女，不做马列子孙。”这句话被丁颂杰奉为圭臬。

丁颂杰说，翻译特朗普的推文一点也不轻松。特朗普的语言习惯有别于一般政治人物，例如反讽，对于不熟悉美国政治背景的非英语为母语者来说，容易产生误读。

而用中文来读特朗普的推文，意外地别有一番微妙况味，有时居然与北京政府的宣传辞令十分相像。一名推特用户留言道：“把‘社会主义或共产主义’换成‘西方资本主义’，把美国换成中国，就是（中国）外交部、环球时报和五毛粉红的言论了。”特朗普表达褒义时常用“伟大”（great）一词，这也是中国官方的常用词。

坚定支持特朗普

特朗普治下，美国对华的不信任不仅反应在贸易政策上，还反映在其他政策上。学习高新科技专业的中国留学生签证受限或遭延误，多名在美国院校与研究机构工作的华裔科学家因间谍嫌疑受到驱逐。反华情绪滋长，让在美国的中国人与华裔感受到寒蝉效应。许多人担心，美国正在酝酿新一轮针对中国的“红色恐怖”。

美国民众对中国的看法也在悄然转变。独立无党派机构芝加哥委员会（Chicago Council）的民意调查显示，自2018年3月贸易战开打起，认为中美两国是“对手”而非“伙伴”的美国人比例在一年内显著上升，从49%升至63%。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ChicagoCouncil 63% of Americans describe the United States 🇺🇸 and #China 🇨🇳 as mostly rivals, up from 49% who said the same in March 2018. Read more from a recent report by @ckafura: https://t.co/J9WJoX1huF



And look for more new polling data from @ChicagoCouncil on US attitudes on China soon! pic.twitter.com/V5Jq5MooRr — The Chicago Council (@ChicagoCouncil) 2019年7月21日

丁颂杰说，他没有感受到针对华人的恶意攀升。即使反华情绪滋长，他认为 “应该责怪的是中共，现在特朗普的政策只是美国的反击。”丁颂杰将矛头指向了北京，指责其从事经济间谍、盗窃知识产权的往绩。

如无意外，丁颂杰很快会取得美国公民身份。如果来得及在2020年大选投票，他说，特朗普毫无疑问是他的选择。

（应受访者意愿，丁颂杰及夏天为化名。）