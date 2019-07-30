英国留学生为“作弊”鸣冤 引发议会听证大动静

图片版权 Getty Images Image caption 数以万计的留学生高声喊冤，投诉连连，终于促使英国议会开始听证调查。

众多英国留学生连年的喊冤，上万名留学生不惜血本的上诉，移民压力组织的奔走呼号，终于促使英国议会就一个涉及国际留学生被指英语考试作弊的丑闻进行调查。

英国议会公共账户委员会最近开始听证，调查内政部在处理被指考试作弊的留学生的过程中，是否有渎职行为或处置不当。内政部高级公务员和负责留学生签证的官员陆续出席听证接受质询。

重大影响

英国议会公共账户委员会说，内政部的有关决定给数以万计的留学生的签证申请，学习，生活和资金造成了极大的困难，影响重大。

委员会指出，无辜学生被指作弊，内政部对他们的遭遇“缺乏关注”。

内政部指责3万名国际留学生在英语考试中有作弊行为。英语考试成绩达标是这些学生的签证申请或续签的必要条件。

图片版权 Getty Images Image caption 被认定有作弊行为的学生被取消签证，甚至强行递解出境。

被指作弊的学生中，已经有约2500人被强制离开英国。另有7200名留学生在接到内政部的警告，如果继续留在英国将被强行递解出境后，迫不得已离开英国。

许多留学生被迫诉诸法庭以证明自己的清白。截止到目前，开始上诉程序的12500个案中，已经有3600人胜诉。

英国国家统计局今年5月发表的一份报告得出结论说，部分被指作弊的学生是无辜的，他们被迫离开英国是不公平的。报告批评英国内政部对那些无辜受到丑闻牵连的学生保护不够。

英国国家统计局的报告质疑内政部用来判定哪些学生考试作弊的证据的质量。

全景曝光

图片版权 Getty Images Image caption 英国议会公共账户委员会说，内政部的有关决定给数以万计的留学生的签证申请，学习，生活和资金造成了极大的困难，影响重大。

那么，英国内政部指称作弊的证据是什么？谁提供的证据？

我们要回到2014年BBC电视台播出的一个特别节目。

2014年02月11日，BBC深度调查节目《全景》（Panorama）曝光英国学生签证制度存在舞弊作假的漏洞。报道称，在政府批准的考试中心有常规性作弊行为，移民中介公司与考试中心内外勾结，只要你交500英镑给“移民顾问”，就能保证你通过语言测试，以达到获得签证的条件。

BBC暗访的视频画面上，有人偷梁换柱找人代考，甚至有监考老师直接宣读试题答案，本来需要两个半小时的考试不到10分钟就完成了。

刚辞去首相职务的特蕾莎·梅2014年时还是英国内政大臣。调查节目播出后，特蕾莎·梅对BBC表示她感到“震惊”。她说内政部已经采取行动，节目中被曝光的两所学校已被勒令暂停，并对ETS成绩进行复查。

“九成可疑”

图片版权 Getty Images Image caption 许多留学生被迫诉诸法庭以证明自己的清白。截止到目前，开始上诉程序的12500个案中，已经有3600人胜诉。

ETS是“教育测试服务”（Educational Testing Service）的缩写，内政部授权这家美国公司组织英国留学生的语言考试。

内政部指定的ETS考试中心一共有90家。BBC全景节目暗访了其中两家。

英国内政部要求ETS对2011-2014年间的58459例考试进行复查。ETS复查的结论更是令人震惊。

ETS称，其全部在英国的考试中，97%都有“可疑”的成分。其中，58%被列为“无效”，39%被列为“有问题”。

英国内政部随即开始整顿，部分语言学校被关闭，考试中心被吊销营业执照。

被认定有作弊行为的学生则被取消签证，甚至强行递解出境。

数以万计的留学生高声喊冤，投诉连连，终于导致了文章开头描述的一幕。

“缺乏关心”

图片版权 Getty Images Image caption 刚辞去首相职务的特蕾莎·梅2014年时还是英国内政大臣。调查节目播出后，特蕾莎·梅对BBC表示她感到"震惊"。

在英国议会的听证会上，内政部被议员批评对一些学生无辜受累陷入的困境“没有给予足够的关注”。接受质询的内政部常务次长路特曼爵士（Sir Philip Rutnam）仍然坚称留学生语言考试作弊现象是普遍的，被冤枉的学生是少数。

路特曼爵士说，任何认为自己受到了不公正待遇的学生都可以投诉法庭。此话招来听证委员会议员姆哈穆德（Shabana Mahmood）的严辞回应。姆哈穆德说，你知道上法庭要花多少钱吗？

姆哈穆德称，这个丑闻损害了英国的国际声誉。她说：“这不但令人非常担心，而且内政部的决定和采取的手段给无辜学生造成的影响是令人羞耻的”。

英国移民权益压力团体“移民之声”（Migrant Voice）负责人拉马丹（ Nazek Ramadan）对内政部高级官员接受质询表示欢迎。拉马丹希望议会委员会的调查能曝光留学生遭到的粗暴对待。

议会听证开始后，已经有40位留学生向委员会提交了证词。

内政部常务次长路特曼爵士向议会公共账户委员会保证，内政大臣将会在议会的夏季休会前，就调查发表一份声明。