图片版权 Xinhua Image caption 中国空军的中型后掠翼喷气式战略轰炸机轰-6是苏联时期授权中国生产的远程轰炸机图-16的改进型。

中国与俄罗斯两国空军轰炸机和预警机编队7月23日在东北亚地区实施首次联合空中战略巡航，引发美国亚太两大盟国日本和韩国的军机拦截事件，韩国军机甚至还开火示警，气氛一度异常紧张。

中国国防部发言人事后说，这是年度计划内的巡航演习，旨在深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系，提升中俄两军战略协作水平和联合行动能力。不过，中俄轰炸机在日韩海域联合巡航被外界普遍视为“前所未有”的新动态，表明中俄尝试挑战美国在地区的影响力和二战、冷战之后形成的东北亚战略格局。

BBC防务记者马库斯说，俄中结盟是“华盛顿的噩梦”，而俄中远程军机在亚太联合巡航正显示两国军事关系不断提升。美国兰德公司的资深政策研究员莱尔·莫里斯说，“这非同寻常，因为此举显示了（中俄）两国空军的自信，他们认为能够协调操控这种巡航，该地区几乎肯定会感到不安。”

图片版权 AFP Image caption 今年6月中国领导人习近平在莫斯科会见俄罗斯总统普京时称其为"最好的朋友"。

中俄联合巡航过后不久，中国7月24日随即发布了《新时代的中国国防》白皮书。目前中国拥有世界规模最大的军队，国防开支仅次于美国，而且正致力于提升军队的智能化作战能力。

不承认日韩防空识别区

中国的两架轰-6K轰炸机和俄罗斯的两架图-95MS轰炸机沿计划路线飞过日本海和东海。俄罗斯国防部说，中俄军机距离独岛以外25公里处飞过。俄罗斯国防部长绍伊古说，俄罗斯不承认日韩的“防空识别区”。

中国国防部表示，中国与俄国轰炸机在东北亚进行首次联合空中战略巡航期间，两国战机“均没有进入他国领空”。

俄国国防部声明说，俄罗斯空军和中国人民解放军空军首次在亚太地区派出远程飞机联合空中巡逻，不针对第三方国家。俄罗斯没有侵犯韩国领空，并指责韩国战机“穿越俄轰炸机航线”，空中开火是“不安全举动”。

图片版权 xinhua Image caption 中国军队参加俄罗斯"Vostok-2018"大规模军演。BBC的防务记者马库斯说，俄中结盟是华盛顿的噩梦

韩机对俄机开火示警

7月23日，当两架中国轰-6K轰炸机，在日本海北方界线附近与3架俄罗斯军机汇合后南下进入日韩防空识别区时，随即招致日本和韩国紧急起飞战机拦截监视。

韩军称，俄A-50预警机“侵入独岛领空”，韩国战机随后开火示警。韩国还传召中国和俄罗斯大使提出抗议。日本也召见韩国和俄罗斯大使，抗议两国军机“入侵竹岛”。

韩国媒体报道说，23日上午5架军机闯入韩国防空识别区，韩军紧急出动KF-15和KF-16战机进行监视和拦截伴飞，并开火示警。韩国军方表示，韩国空军战斗机对中国轰炸机进行了20多次示警广播，对俄军机进行10多次示警广播，但对方都没有应答。

中俄轰炸机途径日本防空识别区，日本航空自卫队也派出飞机对中俄军机进行识别监视。事后对韩国和俄罗斯就独岛（日本称竹岛）附近的空中拦截和开火示警提出外交抗议。

中俄联合在印太挑战美国

图片版权 Getty Images Image caption 韩国指俄罗斯的A-50早期预警机两次侵犯韩国空域

在首尔的韩国世界朝鲜问题研究所的所长安江日认为，中俄战机“故意”进入有争议的空域。中俄挑战美国的两个主要盟国制造事端，旨在取得对地区的主宰，另外在朝鲜核问题上谋求制约华盛顿。

中俄两国贸易在2018年增加了25%，超过了1000亿美元。今年6月中国领导人习近平在莫斯科会见俄罗斯总统普京时称其为“最好的朋友”。当时习近平和普京还签署了关于中俄发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，表示两国要对世界承担更大的责任。

在华盛顿的全球台湾研究中心的研究员，常驻台北分析员寇谧将（J. Michael Cole）认为，这次中俄联合巡航表明两个合作已经进一步成熟，构成对美国在印度洋-太平洋的同盟关系构成直接挑战。

对于中俄新时代全面战略协作伙伴关系，中国官方媒体则多次强调这种新时代的“战略伙伴”并非“结盟”。

新华社报道说，这是一种旨在共同发展的伙伴关系，中国和俄罗斯完全没有必要结盟。