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负责"通俄门"调查的特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）在周三（July24）在美国国会出席两场听证会，外界猜测这代表着自美国总统特朗普上台以来，对他政治生涯威胁最大的纷扰暂告一段落，但两党在国会火药味十足的对峙将持续。

在历时六小时的直播听证会中，穆勒罕见地公开谈论他在过去两年的"通俄门"调查。

他重申，调查为就特朗普有否妨碍司法公正得出结论。被问到特朗普有无可能在下台后被起诉时，穆勒给出了肯定回答。同时，穆勒否认特朗普称调查是"政治猎狐"的指控。

穆勒首次透露，"通俄门"调查团队在超过一年的时间内多次请求约谈总统，并向去律师解释当面面谈对调查的重要性，但最终仍被拒绝。就穆勒的提问，特朗普只提供了书面回答。

面对两党议员的连番提问，穆勒多次请他们参考长达448页的调查报告，不愿发表超出报告内容的立场。74岁的他几度听不清议员的问题，请对方复述。

在这两年间，穆勒可谓是华盛顿最神秘的人，他的名字时常被提起，但他鲜少出现在公众视野中，也只有极少人清楚他在调查过程中的想法。

图片版权 Getty Images Image caption 美国各大电视台直播了穆勒听证会。

议员们的提问大部分围绕穆勒对总统特朗普的调查，以及为何他称通俄门调查报告"没有为总统正名"。然而，比起这些问题，穆勒似乎更想强调现时俄罗斯干预对美国民主造成的威胁。

"在我的职业生涯中，我见证了我们民主社会的许多挑战。俄罗斯政府干预我们的选举是其中最严重的。为了防止来自俄罗斯和其他外界侵扰，我们还有很多工作要做。"穆勒说。

夹在民主与共和党的政治斗争之间，穆勒在听证会中多次显得不自在。此前，他多次表示他不愿意成为两方斗争的工具。

此前，民主党人希望穆勒会提供爆炸性的证言，增加他们弹劾特朗普的筹码。不过，民主党人显然未能如愿。白宫称，穆勒的听证"让民主党人极其尴尬"。而共和党人本希望听证会澄清所有针对特朗普的指控，但穆勒亦没有让他们得偿所愿。可以预见的是，两党会持续就“通俄门”针锋相对、各持己见，直至15个月后的2020年大选一决高下。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump I would like to thank the Democrats for holding this morning’s hearing. Now, after 3 hours, Robert Mueller has to subject himself to #ShiftySchiff - an Embarrassment to our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月24日

听证会之后，总统特朗普公开发言、宣示胜利，他称当日对美国、共和党人和他本人来说，都是"非常好的一天"，而对民主党人来说"一无所获"。