波音公司釋出警訊 將來可能停产737Max

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波音公司释出警讯称，如果737 Max禁止飞行的计划持续，将来公司可能会停产737 Max。由于该机种陷入了困难，波音公司周三（7月24日）对外报告称其正承受有史以来最大的季度亏损——约34亿美元（合27亿英镑）。

如果对737 Max的全球监管继续，波音表示将考虑大量减少或停止737 Max的生产。然而，波音公司的总裁丹尼斯•米伦伯格（Dennis Muilenburg）则相信波音将在10月份重新飞行。米伦伯格在电话会议上告诉投资者，“随着我们对737 Max安全返回服务的持续努力，我们将继续评估我们的生产计划。”

“但如果我们对737 Max重新回到空中服务的预期评估发生变化，我们便可能需要考虑进一步削减737 Max的生产或其他选择，包括暂时不再生产该机型。”

Image caption 资料至2019年3月。

波音Max系列有4款型号，包括Max 7、Max 8、Max 9 和Max 10，它们是波音历来"卖得最快"的客机型号，2019年3月便已收到4700架订单。

波音公司的737旗舰机种在3月份全数被禁飞。因为该机型的与埃塞俄比亚航空公司在今年3月坠毁的波音737 Max有关，该次空难造成157人遇难。稍早之前，一架印度尼西亚狮子航空（Lion Air）营运的737 Max 坠毁，有189人丧生。

等待批准

对两起事故的调查仍在继续，但波音称其一直在维修该机种的自动防失速系统软件，以及美国联邦航空管理会指出的其他问题。拥有150个国家客户的波音公司仍在等待监管机构的批准，让737 Max重新回到空中。米伦伯格表示，波音公司每周都会与737 Max的运营商进行技术通话，而修改后的软件已经在225次飞行模拟器会议中进行了测试。

图片版权 Getty Images Image caption 2019年737 Max的生产量从每月52架减少到42架。

他强调说，“对于受这些近期事故影响的家庭和亲人来说，这是充满挑战的时刻。对于我们敬业的员工来说，他们不知疲倦地工作以实现我们连结、保护、探索世界的使命， 所有人都坚持不懈地关注质量和安全，以最大的诚信来工作。”

“这是波音最大的挑战，而我们已经承诺会让公司更加茁壮，改进成为更好的公司。”

成本大增

米伦伯格说，在两次空安事故发生后，737 Max的生产量从每月52架减少到42架。此外，波音还要付比过去更多的钱向制造商来购买飞机的各个部位，而后者是以量制价。“不得不损及波音的现金流和利润。”

Image caption 波音Max系列波音历来"卖得最快"的客机型号。

进一步减少飞机的生产将加剧波音的问题，这可能导致后者完全停止737 Max的生产。 这是该公司自1997年停止生产747天20天之后从未采取的举措。当时是因为需求超过于飞机供应零件。

米伦伯格承认，737 Max的停飞和生产削减都影响了波音公司的客户，并可能在未来继续造成飞机延迟交付。

“我们感谢您的支持，我们将继续努力赢得并重新获得您的信任。” 他说。

波音737MAX在中国

埃航空难后，中国民航局已下发通知，要求暂停该国波音737 MAX 8的商业运营。

林智杰2019年3月表示，"（中国在）国内停飞737 MAX 8，是在事故原因尚未查明前，确保航空安全特别是旅客人身安全的一个考量。目前国内波音737 MAX 8总数不到国内客机规模的3%，因而航空公司可以临时调配其他飞机'顶班'，对旅客出行应当没有特别大的影响。希望事故原因尽快查明，波音做好飞机的安全性改进，民航局和航空公司各自做好监管和运行，确保旅客出行安全。"

根据波音公司，截至2018年9月，大中华区多间航空公司向波音订购了300多架波音737 Max型飞机，其中50多架已经交付。