特朗普遭遇恶搞版总统徽章 但他没看出来

图片版权 Alex Wong/Getty Images Image caption 特朗普站在恶稿版美国徽章前演说。

试想象，一家美国保守组织成功邀请总统特朗普出席自己的活动，那么要怎样欢迎他？在他身后投映一个美国总统徽章大概是个不错的选择，但要小心不要出现一个恶搞版的徽章。

美国保守派组织“美国转折点”（Turning Point USA）日前就犯了这个错误。特朗普7月23日出席该机构组织的学生大会，他身后的屏幕上出现了这个“恶搞版”的徽章，引起关注。

“美国转折点”强调它们并没有恶意，解释说徽章是匆忙中从网上下载的，但同时承认这个错误“不能接受”，又称已经裁掉相关责任人。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 你能分辨出哪个是原版总统徽章，哪个是恶搞版吗？

特朗普当时似乎没有发现他身后的“总统徽章”与正常徽章不同，仍然正常地发表演讲。但目光锐利的《华盛顿邮报》记者发现，那个徽章似乎有点问题。

其中最大的特征，是徽章正中央的白头鹰有两个头，与原本美国总统徽章的白头鹰完全不一样，反而跟俄罗斯国徽上的双头鹰有点像。特朗普在竞选总统期间，外界指控他得到俄方的协助，特朗普的竞选团队一些成员更因为这些指控成了联邦调查局的调查对象，但特朗普多次否认这些指控。

除了双头鹰，这个恶搞徽章还有许多其他讽刺特朗普的元素。美国总统徽章内白头鹰左边抓着代表美国立国初时13个州份的13支箭，右边抓着代表和平的橄榄枝。但在这个恶搞版徽章上，双头鹰左边抓着一些高尔夫球棒，右边就抓着一些美元纸币。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 美国国徽（右一和右三）内白头鹰左边抓着代表美国立国初时13个州份的13支箭，右边抓着代表和平的橄榄枝。但在恶搞版国徽（左一和左三），双头鹰左边抓着一些哥尔夫球棒，右边就抓着一些美元纸币。

图片版权 AFP Image caption 徽章正中央的白头鹰有两个头，与原本美国总统徽章的白头鹰完全不一样，反而跟俄罗斯国徽上的双头鹰有点像。

特朗普上任后，多次到自己拥有的高尔夫球会渡假。《华盛顿邮报》的数字显示，截至2018年10月，他当总统后已经到自己拥有的球会打球超过100次。

美国媒体估计，美国政府为了保护特朗普在打球时免受伤害，花了约1.02亿美元用作加强保安等措施。

图片版权 AFP Image caption 座右铭（图中涂光的一部份）拉丁语 "E pluribus unum"（"合众为一"）变成西班牙语"45 es un títere"（"45是个傀儡"）。

恶搞徽章中的座右铭也被改过来。正版徽章上的座右铭以拉丁文写成：“E pluribus unum”，可翻译为“合众为一”。

但恶搞版的徽章中的座右铭就变成以西班牙语写成的“45 es un títere”，可翻译为“45是个傀儡”。

特朗普是美国第45任总统，他在竞选总统期间以“傀儡”形容民主党候选人希拉里，但强调自己可以独立行事，不受其他人操控。“我做事情这么棒的原因，是因为我绝对不是一个傀儡。”