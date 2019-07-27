2019年7月的第三周，英国保守党党魁争夺战结果是鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）当选，并在隔天正式成为英国新首相。而香港反对《逃犯条例》示威持续发酵，元朗发生无差别袭击备受关注。

另外，一生因六四镇压等事件而成为争议人物的中国前国务院总理李鹏，7月22日在北京去世。还要持续关注中美贸易战，BBC中文专访曾先后担任日本大藏省国际金融局局长及副相的行天丰雄，谈谈美日贸易冲突历史并分析中美贸易战的前景。

最后，中国游泳名将孙杨在韩国夺金，却因澳、英选手拒绝与他同台领奖，而使因禁药指控而受到西方体育界指责的中国运动员，再次成为焦点。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者关注。如果你错过了，BBC中文带你一一回顾。

1.鲍里斯·约翰逊：从记者到首相的新闻人物

Image caption 新首相约翰逊表示，他完全有信心在99天内解决脱欧问题-——在10月31日最后期限之前实现脱欧。

英国保守党党魁争夺战结果7月23日揭晓。鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）当选保守党新党魁，并于周三（7月24日）正式成为英国新首相。上任初始，他立即显现全力打破僵局的态势，新内阁解职大半前任特蕾莎·梅（文翠珊）的政府大员，包括前财相哈蒙德和前外相、党魁竞争对手亨特。新内阁要员几乎清一色是坚定脱欧派和自由市场派。英国多名资深媒体分析人已表示，从新内阁改组力度之大可以看出约翰逊首相破釜沉舟的决心。

2.“反送中”7.21抗议：抗议者涂鸦中联办 元朗白衣人袭市民致45伤

图片版权 Getty Images Image caption 前记者柳俊江在元朗冲突中受伤

香港的示威抗议最近一个多月已成常态，7月21日的示威后，在市郊的港铁元朗站有几百名穿着白衣的人袭击路人，造成多人受伤。香港警察宣布已经就事件拘捕最少六人，一部份人被怀疑有黑社会背景，并指控有关当局勾结暴力分子，香港警方否认纵容勾结“黑社会”。另外，BBC中文观察冲突现场，当防暴警察和抗争者对峙，气氛变得凝重而紧张，一个女性的声音定而持续地从扩音器中传来，他们是一群香港社会工作者，BBC专访42岁女社工陈虹秀，带您了解隔在警盾和"鸡蛋"间的柔软力量。

3.中国前总理天安门镇压“强硬派”李鹏去世

图片版权 Getty Images Image caption 李鹏（左）与八九学运领袖之一王丹（右）握手

中国前国务院总理李鹏于北京时间2019年7月22日23时11分在北京去世，终年91岁。李鹏一生主要因六四镇压，三峡大坝和家族成员被指以权谋私等事件而成为争议人物，2010年6月，香港新世纪出版社拟定出版据信是李鹏的日记。日记详细记录了“六四”事件的始末，揭示中共高层的决策机制如何运作，决策层如何达成一致意见等细节。不过，日记最终未能出版。中共总书记赵紫阳秘书鲍彤之子、出版人鲍朴以“版权问题”为由决定停止出版，但外界普遍认为是当局的压力迫使出版终止。

4.《广场协议》见证者的忠告：中美打破僵局甚至需要主权让步

你的器材不支持播放多媒体材料 关于中美之争：日美贸易战亲历者行天丰雄的忠告

日本是亚洲少有的和美国有过大规模贸易冲突的国家，而行天丰雄是那段历史少有的仍然健在的见证者。1980年代，他曾先后担任日本大藏省国际金融局局长及副相，是《广场协议》签署现场的日方官员之一。在东京接受BBC中文采访时，行天丰雄分析了中美贸易战的前景。

5.孙杨领奖台风波：未完的药检事件与难辨的对立

图片版权 Getty Images Image caption 据媒体报道，孙杨（左）曾在领奖台上向拒绝上台的英国泳手斯科特怒吼。

中国游泳名将孙杨在韩国光州进行的世界游泳锦标赛上三天内连夺两枚金牌，但是澳大利亚泳手马克·霍顿（Mack Horton，贺顿）与英国泳手邓肯·斯科特（Duncan Scott，史葛）拒绝与他同台领奖和握手合影的画面传遍世界，这名因禁药指控而受到西方体育界指责的中国运动员再次成为争议焦点。